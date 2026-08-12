Ramón Alonso Luzzy: donde el paisaje encuentra su propia forma

"Esta tentación de hacer surgir de sí mismo, informes para el mundo…, es la razón de ser del pintor desde que la pintura existe… Pero no se puede tratar de rechazar las formas (y las combinaciones de formas) procedentes de la naturaleza, ya que las formas del cuadro, por poco figurativas que sean, aunque pasen a nuestro través, saliendo de nosotros, han de venir de alguna parte…" Jean Bazaine. Charlas sobre la pintura de hoy

Sí, es imposible obviar las formas de la naturaleza, la importancia del lugar, del paisaje habitado –y vivido– como elemento esencial a la hora de construir un imaginario vital que podamos considerar como personal y propio. Un asunto más obvio y determinante aún si nuestro empeño radica en construir nuestra identidad desde la perspectiva de la pintura, desde la posición del pintor. Luzzy formaría parte de una generación de artistas murcianos, que Pedro Olivares Galvañ denominó ‘Generación Puente’ y que, de alguna manera, se vería influida por aquella progresiva formalización de las vanguardias abstractas, que la crítica oficial apoyó en su necesidad de modernizarse y adecuarse al panorama internacional del arte. Aunque para Luzzy el paisaje fue siempre parte esencial de la poética de su obra, un posicionamiento experiencial que le permite indagar, de forma natural y nunca forzada, en las formas y los colores que le rodean. Y aun cuando los resultados obtenidos en su pintura puedan llegar a parecernos, en algún caso, próximos a la abstracción –yo prefiero, por subrayarlo con otras palabras, hablar de representación de elementos simbólicos–, su obra, en especial y sobre todo sus lienzos, constituye la creación de unas imágenes que jamás pierden sus referentes y sus vínculos con situaciones y espacios reconocidos, habitados… por el pintor, con el paisaje de su tierra.

Luzzy recogería numerosas veces en sus cuadros el paisaje de su entorno. Escenarios naturales que le prestaron, una y otra vez, motivos argumentales con los que construir la propuesta plástica que animaba sus lienzos. El paisaje, o determinados paisajes: las tierras de la sierra minera de Portmán, las marinas de Cabo de Palos, las salinas de Calblanque… Y La Manga, sobre todo La Manga… la belleza de sus calas, de sus dunas y arenales –entonces aún salvajes e incontaminados por el hombre–… el contraste entre el azul del mar y la blancura de las arenas salpicadas de escasa y colorida vegetación. El paisaje, o determinados paisajes, como excusa para jugar con la idea de lo abstracto, más que con la abstracción como ideario o posicionamiento estético. ¿Cuántas veces saldría Ramón Alonso Luzzy con su amigo el pintor Enrique Gabriel Navarro por los alrededores de Cartagena, con preferencia por las cercanías marmenorenses, a navegar juntos y a pintar los rincones de la costa murciana, a compartir el paisaje... la mirada sobre el paisaje?

Un paisaje que fue uno de los grandes temas determinantes de su obra y, también, de sus reflexiones acerca de la naturaleza y el sentido de la pintura, como quedaría recogido en aquel trabajo que la CAAM le publicó en 1986: La línea y el color en el paisaje cartagenero y que, como ya señaló el profesor Cristóbal Belda, que lo prologó, supondría un posicionamiento definitivo del pintor. Un paisaje al que dirige una forma de mirar diferente. Una "visión del paisaje" –señaló Belda– "descompuesto primero por el color para retomarlo en su unidad formal, en las blancas y ardientes arenas marinas…".

La vegetación, capaz de mutar en sugerentes y sugeridos, contrastados colores rojos: gritos en el paisaje, moteados de verdes primaverales, en oposición a esos grises lagunares o azulados horizontes celestes. Arenales blancos, salpicados de vegetación, de notas de color, de certeros y contrastados trazos. Arenales, donde la arena se confunde con el horizonte marino que parece ascender hasta un cielo oscuro de un azul grisáceo. Esta Veneciola, este rincón casi emblemático –pues bien puede considerarse así– de La Manga, se expuso en junio de 1990 en la Asamblea Regional de Murcia –oficiando la Asamblea de lugar de encuentro para las artes y la cultura regional– en una exposición denominada Maestros de la Pintura Murciana, aunque en aquella ocasión el óleo se denominó con el título de Arenas, a diferencia de cómo fue titulado en la antológica de Luzzy de 2003 –celebrada en distintas sedes y espacios expositivos en Cartagena y Murcia como homenaje póstumo al cartagenero–, La Veneciola.

Noticias relacionadas

La Veneciola, Arenas en La Manga, síntesis de un paisaje que sí, podría parecer casi una abstracción, o mejor, la representación poética de lo simbólico, entendiendo aquí esa idea de símbolo como… el impulso que nos lleva a vivir el paisaje, a pintarlo, hacerlo propio, transformado en una profunda experiencia vital.