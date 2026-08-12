Blas Usero, artesano de la palabra viva

Poco podía imaginar Blas Usero, allá por mitad de los años ochenta, cuando aún cursaba el instituto y plasmaba en sentidos poemas su visión del mundo, que casi cuarenta años después la escritura seguiría siendo parte esencial de su forma de ser y de su vida.

Hace mucho tiempo que Blas descubrió el poder de la palabra para representar y explicar el mundo que le ha tocado vivir. Su poder vivificador. La acción balsámica de las historias que se cuentan en un escenario. Y también, sin duda, la capacidad de la palabra para explorar la realidad y formular preguntas que actúan como guías en nuestras existencias.

Desde muy joven, Blas entendió que la creación no era un pasatiempo, sino una forma de estar en el mundo. A los quince años pedía las llaves de un aula para aprender a escribir a máquina, convencido de que no se podía ser novelista sin dominar el ritmo de las teclas. Ese gesto precoz resume bien su carácter: curiosidad, disciplina y una fe constante en el trabajo creativo.

La escritura fue el punto de partida, pero no su único camino. La pintura amplió su mirada, y más tarde la Escuela de Arte Dramático le abrió definitivamente las puertas de un lenguaje total. Allí conoció a Antonio Morales, profesor decisivo en su formación, que le transmitió la importancia de contar historias desde el escenario. Fue en ese contexto donde descubrió la danza contemporánea, que marcaría su concepción del teatro como un espacio vivo, físico, donde el cuerpo también piensa y narra. Para Blas, el teatro no es solo palabra, sino una conjunción de artes: movimiento, música, imagen, texto y emoción al servicio de una idea.

Su encuentro con Esther Ruiz supuso un punto de inflexión. Juntos iniciaron una aventura creativa basada en la confianza mutua y en una convicción firme: crear desde cero, sin apoyarse en textos ajenos ni recurrir a lo que llama con ironía "karaoke escénico". De esa apuesta radical por la autoría nacieron obras originales, valientes y comprometidas, en las que la vanguardia no era una pose, sino una necesidad expresiva.

Con la creación de la compañía Tábatha en 2007, Blas y Esther se propusieron algo tan ambicioso como poco frecuente: desarrollar un estilo propio. Y lo lograron. Sus espectáculos, profundamente sociales, abordaron temas incómodos desde una estética arriesgada. No era solo teatro: era arte escénico en sentido pleno, capaz de sacudir al espectador y obligarlo a mirar sin apartar los ojos.

Paralelamente, Blas ha sostenido su vida creativa desde lugares menos visibles, pero igualmente decisivos. Desde hace más de veinte años trabaja como operador de cine en los Centrofama, un oficio que le permitió observar al público y sus reacciones tras contemplar un film, ver cientos de películas y escribir en los márgenes del tiempo laboral. Una doble vida —entre la cabina de proyección y la sala de ensayos— que habla de alguien que nunca dejó de crear, incluso cuando las condiciones no fueran las ideales.

Para Blas, el teatro es un milagro efímero que sucede una vez y no se repite jamás. Ver a otros decir sus palabras y transformarlas le reveló que la creación deja de pertenecer a quien la escribe para pertenecer al mundo. Está convencido de que esa pérdida es, paradójicamente, la mayor ganancia.

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Hoy, tras décadas dedicadas al arte escénico, Blas mira al cine como un nuevo territorio de expansión. No como ruptura, sino como evolución natural. El cine le permite soñar más grande y contar historias que solo pueden existir bajo ese lenguaje. Y lo hace, una vez más, desde la convicción, el compromiso y la ilusión intacta.