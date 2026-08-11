El Teatro Romano amplía su oferta cultural durante el puente de agosto

El Museo del Teatro Romano de Cartagena mantiene durante el puente de agosto una programación especial para acercarse al patrimonio arqueológico de la ciudad a través de visitas guiadas, rutas tematizadas, actividades familiares, experiencias de realidad virtual y recorridos nocturnos.

El recorrido comienza en el Museo del Teatro Romano, situado en la plaza del Ayuntamiento, frente al Palacio Consistorial. Desde sus salas expositivas, el visitante realiza un recorrido por la historia de Cartagena que culmina con la aparición del graderío del Teatro Romano.

Dos exposiciones para completar la visita

La oferta cultural se completa estos días con las exposiciones temporales Paisaje del tiempo y Aquam. Caminos del agua.

La primera propone un recorrido por los 3.000 años de historia de Cartagena a través de trece paneles fotográficos de gran formato y un vídeo introductorio. La muestra incorpora además un formato inclusivo mediante códigos QR que permiten acceder a contenidos audiovisuales adaptados a distintos perfiles de visitantes.

Por su parte, Aquam. Caminos del agua reúne obras de E. Bernal, A. Gómez Ribelles, L. Molina, B. Orta, Pérez Casanova, P. Rodríguez y F. Sanz Elorrieta. El agua funciona como hilo conductor de una propuesta que conecta naturaleza, memoria e historia, con referencias al patrimonio construido alrededor de su aprovechamiento, como aljibes, acueductos, norias y acequias.

Los miércoles, a las 18.00 horas, se celebra La máquina del tiempo, una visita guiada con realidad virtual que permite contemplar mediante recreaciones en tres dimensiones cómo era el Teatro Romano en el siglo I y descubrir la decoración pictórica de su antiguo pórtico. La actividad también se ofrece los viernes a la misma hora.

Los jueves, a las 10.30 horas, la ruta Carthagineses y romanos parte de la Muralla Púnica y continúa por la Casa de la Fortuna y el Teatro Romano. A las 18.00 horas se desarrolla la actividad familiar ¡Por Júpiter! El teatro y los mitos, que también se programa los sábados a la misma hora. La propuesta permite descubrir la estructura y función del teatro romano a través de las historias de Juno, Júpiter, Minerva, Apolo y Marte.

Los domingos, a las 10.30 horas, la visita guiada Del Teatro a la Domus del Pórtico conecta el museo con los restos arqueológicos conservados en esta antigua vivienda, después de atravesar el antiguo barrio de pescadores por el callejón de la Soledad.

El teatro, bajo la luz de la luna

Las noches de agosto reservan además algunas de las propuestas más singulares de la programación. La visita guiada El Teatro bajo la luz de la luna permite recorrer el museo en grupo reducido y acercarse a la civilización romana antes de acceder al graderío iluminado. La actividad se celebrará a las 21.00 horas el 15 y el 29 de agosto, así como el 19 y el 26 de septiembre.

También a las 21.00 horas tendrá lugar Aulaeum, abajo el telón, una visita teatralizada protagonizada por el arquitecto romano Vitruvio y que culmina en el graderío con la aparición de Plauto y un acercamiento al teatro clásico. Las próximas sesiones serán el 22 de agosto, 5 y 12 de septiembre.

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Durante el verano, el museo abre de martes a sábado, de 10.00 a 20.00 horas, y los domingos, de 10.00 a 14.00 horas. El sábado 15 de agosto mantendrá su horario completo, de 10.00 a 20.00 horas.