Robin Williams y el cine negro toman el Parque de Fofó esta semana con ‘Cine bajo las estrellas’

El cine de superhéroes, Robin Williams y dos clásicos del cine negro protagonizan esta semana la programación de Cine bajo las estrellas, la iniciativa que durante el verano traslada parte de la actividad de la Filmoteca de la Región de Murcia Francisco Rabal al Auditorio del Parque de Fofó. Las sesiones, de acceso gratuito, se desarrollarán de miércoles a viernes con dos películas cada noche.

La programación comenzará este miércoles, a las 21.30 horas, con Superman, dirigida por Richard Donner en 1978 y considerada una de las grandes películas del cine de superhéroes de aquella época. Christopher Reeve se puso por primera vez la capa del personaje creado por Jerry Siegel y Joe Shuster en una producción que contó también con Gene Hackman, como Lex Luthor, y Marlon Brando, en el papel de Jor-El.

Una noche dedicada a Robin Williams

El jueves llegará uno de los platos fuertes de la semana con una sesión doble dedicada a Robin Williams, actor capaz de transitar entre la comedia, el drama y personajes de enorme carga emocional.

A las 21.30 horas se proyectará Señora Doubtfire, papá de por vida, dirigida por Chris Columbus, en la que Williams interpreta a Daniel Hillard, un padre que, después de separarse, idea una peculiar estrategia para poder seguir cerca de sus hijos.

Un fotograma de 'El club de los poetas muertos' (Peter Weir, 1989) / L. O.

La noche continuará, a las 23.45 horas, con El club de los poetas muertos, de Peter Weir, uno de los títulos más recordados de la filmografía del actor. Williams interpreta al profesor John Keating, un docente que anima a sus alumnos a mirar la literatura y la educación desde una perspectiva distinta y a cuestionar las convenciones que los rodean.

La doble sesión permite así acercarse a dos registros diferentes del intérprete estadounidense: la comedia familiar de Señora Doubtfire y el tono dramático y emocional de El club de los poetas muertos.

Dos clásicos para cerrar la semana

El viernes será el turno del cine negro estadounidense, con una sesión doble que reunirá dos títulos fundamentales del género. A las 21.30 horas se proyectará El halcón maltés, dirigida por John Huston en 1941 y protagonizada por Humphrey Bogart. La película, basada en la novela de Dashiell Hammett, sigue al detective privado Sam Spade en una trama marcada por la ambición, el engaño y la búsqueda de una misteriosa estatuilla.

Una escena de la película 'El halcón maltés'. / L. O.

A las 23.45 horas llegará Laura, de Otto Preminger, estrenada en 1944. El filme combina investigación criminal, misterio y una particular historia de fascinación en torno a la figura de Laura Hunt, cuya muerte se convierte en el centro de la investigación del detective encargado del caso.

La semana de Cine bajo las estrellas propone así un recorrido que va desde el espectáculo de Superman hasta la comedia y el drama de Robin Williams, para terminar adentrándose en las sombras del cine negro clásico.

El director general del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes, Manuel Cebrián, destacó que la programación busca mantener una oferta capaz de atraer tanto al público familiar como a los espectadores más cinéfilos. “Esta semana continuamos con nuestra labor para ofrecer una oferta cinematográfica de calidad y atractiva para todos los públicos”, señaló, antes de destacar el inicio con Superman y el cierre con Laura, como referencia del cine negro estadounidense de los años cuarenta.

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Cine bajo las estrellas mantiene durante el verano esta programación especial de la Filmoteca regional en el Auditorio del Parque de Fofó, convirtiendo el espacio al aire libre en una extensión de las salas de proyección durante las noches de miércoles, jueves y viernes.