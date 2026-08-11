María José Ortín: enseñar a navegar en un mundo digital lleno de riesgos

María José Ortín Ibáñez lleva casi tres décadas enseñando informática en la Universidad de Murcia, pero su trabajo traspasa aulas y laboratorios. Profesora del Departamento de Informática y Sistemas de la Facultad de Informática, Ortín combina la docencia y la investigación con una intensa labor divulgativa centrada en dos frentes que considera inseparables: la visibilización de las mujeres en la tecnología y el uso seguro y responsable de Internet, especialmente entre niños y adolescentes.

Ingeniera informática de formación, María José Ortín lleva 30 años vinculada a la Universidad de Murcia. Forma parte del grupo de investigación de Ingeniería del Software y, en concreto, del equipo MODELO, especializado en ingeniería del software dirigida por modelos y bases de datos. Imparte asignaturas troncales en los grados de Ingeniería Informática y de Ciencia e Ingeniería de Datos, disciplinas que —como ella misma subraya— "están en absolutamente todos los sectores de la sociedad". Desde la sanidad hasta la banca, pasando por la educación o la administración pública, las bases de datos sostienen el funcionamiento del mundo digital contemporáneo.

Pero Ortín no se limita a formar ingenieros. Desde hace años dedica buena parte de su tiempo a la divulgación científica y tecnológica, convencida de que el conocimiento no puede quedarse encerrado en la universidad. Uno de sus principales objetivos es fomentar las vocaciones tecnológicas entre niñas y jóvenes, un ámbito en el que detecta con preocupación un retroceso continuado. "Las mujeres siempre han estado en la informática, pero a menudo no se las ha visto", explica. Por eso participa activamente en charlas, talleres y actividades que muestran referentes femeninos en ciencia y tecnología y desmontan estereotipos que aún hoy alejan a muchas chicas de estas carreras.

En los últimos años, su labor divulgativa ha incorporado un nuevo eje: la educación digital y la prevención de riesgos en Internet. ‘Sexting’, ‘sextorsión’, ‘pornovenganza’, ‘grooming’ o ‘deepfakes’ son términos relativamente recientes que, sin embargo, describen realidades cada vez más frecuentes. Ortín aborda estos temas con un enfoque didáctico, accesible y basado en datos, huyendo del alarmismo, pero sin minimizar los peligros. "Internet no es malo en sí mismo, pero dista de ser un lugar aséptico".

En sus charlas —dirigidas tanto a adultos como a familias, docentes y estudiantes— explica qué prácticas forman parte de la libertad sexual de las personas y cuáles cruzan la línea del delito, cuáles son los riesgos reales de perder el control sobre la propia intimidad digital y qué hacer cuando se produce una extorsión o un abuso. Especialmente preocupante le parece la situación de los menores, que acceden a Internet cada vez a edades más tempranas y sin ser conscientes de las consecuencias de sus actos. "El cerebro adolescente no mide bien el riesgo ni anticipa el daño futuro", recuerda, apoyándose en estudios científicos y en informes de organizaciones como Save the Children.

Ortín defiende que la prevención pasa, sobre todo, por la educación y la implicación de las familias. Educar no solo a los hijos, sino también a los padres, que muchas veces desconocen el funcionamiento real de las aplicaciones que usan los menores. Configurar la privacidad, establecer límites, generar un clima de confianza y hablar abiertamente de estos temas son, para ella, herramientas clave para reducir la vulnerabilidad frente a los abusos digitales.

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Con un discurso claro, cercano y riguroso, María José Ortín se ha convertido en una voz autorizada en la divulgación sobre tecnología y seguridad digital en la Región de Murcia. Su trabajo demuestra que la informática no es solo código y algoritmos, sino también ética, educación y responsabilidad social. Y que enseñar a programar es importante, pero enseñar a protegerse en la red resulta, hoy, imprescindible.