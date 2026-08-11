Daniel Albadalejo: "Sigo siendo el chaval de Murcia que salió de ahí buscándose la vida"

La barraca cuenta el rechazo al que se ve sometida la familia de Batiste Borrull al instalarse en una barraca y en unas tierras de la huerta valenciana de las que fue desahuciada por impago otra familia que vivió y trabajó en ellas durante varias generaciones. Los hortelanos de la zona, arrendatarios todos ellos, pretenden mantener yermas esas tierras como símbolo de poder frente a sus arrendadores. El conflicto irá creciendo de intensidad hasta convertirse en tragedia. La historia que cuenta La barraca conmociona por la actualidad de sus personajes y de sus conflictos. La barraca habla de la subida injustificada de los alquileres, de desahucios, de acoso infantil y del enconado enfrentamiento entre nativos e inmigrantes. La obra se representará en el Auditorio Parque Almansa este miércoles a las 22.30 dentro del Festival de teatro de San Javier.

Una obra que, pese a estar escrita en 1898, parece que fue escrita la semana pasada.

Esto es lo terrible de esta historia, que se denomina de vigencia actual. Una novela, la de Blasco Ibáñez, que la escribe a finales del siglo XIX y que toda la temática parece que recoge punto por punto la problemática que tenemos en 2026. El espectador se queda absolutamente sorprendido de esa vigencia; es lo que se llama los nuevos clásicos, en ese sentido, que de repente, siempre se habla de los clásicos del Siglo de Oro, del siglo XVI, pero de repente tenemos en Blasco Ibáñez un dramaturgo que personifica esa vigencia, por desgracia.

El público que acuda a verlo no va a quedar indiferente, precisamente una de las funciones principales que tiene el teatro.

Al público se le pone frente a él una situación absolutamente conocida. Y sobre todo, en este caso, al público murciano, porque se va a reconocer absolutamente en la situación de la huerta. Es verdad que la acción se sitúa en la huerta valenciana, aunque podría ser una calle de París, por ejemplo, pero normalmente cuando te identificas con situaciones vividas o muy reconocibles, es cuando se te pone un poco enfrente esa situación. Ya lo hacían los griegos, con la catarsis. Situaciones reconocibles para que tú sacaras tu consecuencia y tu vivencia de esa historia.

Encima de las tablas, celos, envidia, abuso de poder.

La persecución al débil, el acoso al refugiado. Es terrible. Cuando Magüi me pasó la última versión que se había hecho de La Barraca, una versión que ha hecho Marta Torres magníficamente, se te encogía el corazón con toda la emoción que podías sentir en ese texto; era como si estuvieras leyendo una noticia de telediario. Todas las situaciones que estaban ocurriendo se ven reflejadas en el texto. Por otro lado, no deja de ser una función donde la poesía se expresa de una manera absolutamente brutal. Y también la forma de ponerla en escena que ha querido Magüi. No ha querido buscar el costumbrismo ni el realismo de las situaciones, sino a partir de algo poético buscar precisamente esa casi absolución del ser humano en toda esta historia, en todas las situaciones que ocurren en cada una de las escenas. Porque al fin y al cabo, la circunstancia que se queda y se busca también es la esperanza de que se va a salir de esa situación. Porque si no, sería absolutamente deprimente. Siempre el teatro tiene esa labor de colocar al espectador frente a un espejo donde se mira y donde, ojalá, le haga mejor persona.

El teatro siempre tiene esa labor de colocar al espectador frente a un espejo

Otro tema que se aborda es el empoderamiento de la mujer.

Se hace precisamente con una dualidad de pareja. La pareja Pimentó-Pepeta y la pareja Batiste Borrull, que encarno yo con Teresa. Un matrimonio donde la mujer, en mi caso, está en una situación de igualdad absoluta. Donde son los dos los que sacan adelante a la familia, trabajan duramente en el campo, sacan adelante a sus hijos. Y en contraposición está el matrimonio Pimentó y Pepeta, donde ella vive subyugada a una persona con ciertos problemas de arrogancia y alcoholismo. Al fin y al cabo, aquí no hay culpables, no hay héroes, no hay vencidos. Es una historia de supervivencia y de adaptación al medio. Yo al menos lo veo de esa manera. En esta historia concurren muchas situaciones personales. Señalar con el dedo a veces es fácil, pero también hay que entender qué es lo que hay detrás para que esa culpabilidad deje de ser o deje de aparecer. Es un tema muy interesante en esta puesta en escena de La Barraca.

¿Cómo ha sido meterse en el papel de Batiste?

Ha sido un viaje increíble, alucinante. Ha coincidido también con una situación personal muy fuerte a nivel humano, a nivel laboral. Venía de trabajos con los clásicos, con Alonso de Santos, de hacer con Pérez de la Fuente Trevélez, por el que me dan el Premio de la Unión. Una situación de estas laborales donde todo sale redondo. Y como guinda de ese pastel o de esa triada ha sido hacer este Batiste. Es un tipo absolutamente esperanzado con que va a ir todo bien y al final la vida le da su cara más amarga. Es un personaje que lucha por sobrevivir y que, como cualquier ser humano, quiere sacar adelante a su familia, sus hijos y dar lo mejor de sí también a la sociedad.

Versión de Marta Torres, dirigida por Magüi. ¿Qué tal ha sido trabajar con ellas?

Maravilloso. Magüi es una directora de esas que tenía pendiente, de coincidir con ella a lo largo de los años, pero por unas cosas u otras al final era imposible. Y al final, cuando tiene que ser, es. Ella es una directora, actriz y un ser humano talentoso y brillante. Con los 80 ya entrados, con una vitalidad, capacidad de trabajo y una sabiduría increíble, que te ponía siempre una red de seguridad que te dejaba viajar y que nos ha dejado viajar a todo el reparto, los ocho actores, hasta descubrir lo máximo de nuestros personajes. Llevamos desde agosto del año pasado que estrenamos, con una gira nacional, estancia en Madrid incluida, y todavía sigue viendo la función y sigue sacando cosas. Es como inconformista, cosa que me alegra porque yo también lo soy y en ese sentido hemos coincidido en esa línea. Y con Marta Torres igual. Creo que ha hecho una versión maravillosa que acerca la novela de Blasco a unos niveles donde el público la va a entender, a disfrutar y se va a meter en cada uno de los personajes, de las vivencias y del viaje. Cuando te juntas con talento, nada puede salir mal.

Para mí ir al festival de San Javier y pisar ese escenario es un sueño cumplido

La crítica destaca el ritmonarrativo que tiene.

Al espectador desde el minuto cero se le lanza un monólogo con el que arranca Batiste la función y a partir de ahí no se le suelta hasta el final. Es una función de hora y veinticinco minutos a un ritmo vertiginoso, pero ese ritmo no significa que al público no se le deje también su momento de reflexión y de silencio, que son muy importantes en esta función. Está dirigida con un talento mayúsculo.

Además tiene trabajos en televisión, en cine, más de una treintena de obras de teatro, muchos clásicos, ¿da un poco de vértigo mirar atrás?

No, no da vértigo, todo lo contrario, para mí es maravilloso. Te voy a contar una cosa: no he estado en San Javier desde que debuté, con una Lisístrata de teatro de papel en el verano del 90, y vuelvo a San Javier en agosto del 2026. Las cosas de la vida, para mí ir para San Javier y pisar ese teatro del Parque Almanza, ese auditorio, y no te lo digo con palabras vacías, es un sueño cumplido, regresar al sitio donde dije por primera vez un texto de teatro y, aunque tengo una gran trayectoria, al final sigo siendo el chaval de Murcia que salió de ahí buscándose la vida y que vuelve a su tierra con muchísimas ganas de hacer una función, de que la gente lo disfrute y, ojalá se pete, me encantaría ver el Parque Almanza, como se dice, hasta la bandera.

En toda su trayectoria hay un denominador común: Eduardo Vasco, ¿qué ha supuesto para usted trabajar con él?

Eduardo Vasco es el director por antonomasia de mi carrera, es mi amigo, grandísimo director, grandísima persona y el que me dio la oportunidad de transitar por un montón de circunstancias teatrales, desde teatro contemporáneo hasta meterme de cabeza en los clásicos, como director de la Compañía Nacional de Teatro Clásico. También me ha dado la oportunidad de trabajar con grandísimos actores y actrices de los de antes y de los de ahora; ahora no está en mi carrera, en mi vida, en este tiempo, pero seguro que volverá a aparecer. Es lo que tienen los grandes amigos.

¿Tiene en mente próximos trabajos?

Voy a hacer El anzuelo de Indias, dirigido por Mario Vega, producido por Barco Pirata; supone mi regreso a la Compañía Nacional y también volver otra vez a ese trabajo de verso profundo y hacer comedia que me encanta y tenía muchas ganas después de tanta tragedia.