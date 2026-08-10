‘Winter Speaks’ lleva gratis la danza contemporánea a la Plaza de España de San Javier

El Festival Internacional de Teatro, Música y Danza de San Javier vuelve este lunes, 10 de agosto, a ocupar el espacio público con Winter Speaks, una creación de Sebastián Paladines y Arena Teatro y Danza que podrá verse a las 22.00 horas en la Plaza de España de San Javier, con acceso gratuito. La propuesta llega al festival de la mano de Estrenarte, el Festival de Creación Joven de la Región de Murcia.

Con dirección y coreografía de Sebastián Paladines y dramaturgia de Marcos Montagud, la pieza cruza la danza contemporánea con el teatro experimental para construir una narración en la que el cuerpo, la imagen y el movimiento adquieren tanto peso como la palabra. En el centro aparece una mujer que permanece durante años frente a un paisaje nevado, mientras la pequeña Winter la observa, la cuida y trata de averiguar si aquella mujer llegó alguna vez a ser su madre.

Una historia entre la memoria y el tiempo

A partir de esta relación, Winter Speaks se adentra en la memoria, el paso del tiempo, el cuidado, el éxito y la nostalgia, pero lo hace alejándose de una narración convencional. La escena se convierte en un espacio donde los cuerpos y las imágenes avanzan de forma paralela a la historia y donde el espectador está llamado más a experimentar que a buscar una explicación cerrada.

La propuesta utiliza así la danza y el teatro como herramientas para explorar aquello que permanece cuando el tiempo ha pasado. El paisaje nevado, la presencia de Winter y la figura de esa mujer construyen una historia atravesada por preguntas sobre los vínculos, los recuerdos y las huellas que dejan determinadas relaciones.

La Plaza de España como escenario

La representación de este lunes supone además la segunda cita de la programación gratuita de calle del San Javier Fest, que durante este verano extiende parte de su actividad fuera del Auditorio Parque Almansa para acercar las artes escénicas a otros espacios del municipio.

La Plaza de España se convierte de nuevo en escenario para una propuesta que busca establecer una relación diferente entre obra y público: sin la distancia habitual de una sala y en un espacio abierto, la danza contemporánea encuentra un marco cotidiano en el que el espectador puede acercarse al lenguaje escénico desde otra perspectiva.