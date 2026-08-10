Tomás González logra cinco trofeos en Blanca

Lleno a reventar, incluidos ventanas, balcones y terrazas aledañas a la plaza en la primera novillada de la Feria Taurina de Blanca en honor a San Roque. Encierro de la ganadería de Los Chospes de excelente presentación y juego, el tercero fue premiado con la vuelta al ruedo. Un año más la primera novillada de feria dejó un buen sabor de boca con la presencia de la primera ganadería acartelada en la feria. Tomás González consiguió cinco trofeos; por otro lado, Antonio Aparicio fue prendido en su primer novillo y tuvo que ser trasladado al Hospital Virgen de la Arrixaca. Tarde de mucho bochorno, donde los servicios médicos tuvieron que atender a un espectador que sufrió un golpe de calor.

Abrió la feria el turolense Tomás González, quien con el capote hizo la brega de fijación de su enemigo, y tras varas, un quite muy pinturero. Tieso como un palo en la boca de riego y con la montera encima de los pies, se sacó por la espalda al novillo que vino como un tren, estirándose después en el toreo circular, echándole mano el toro al final de una tanda tirándolo al suelo. No se descompuso el joven Tomás, quien después de tres series al natural, volvió al toreo en redondo, eso sí, un tanto arrebatado. Concluyó de media estocada en todo lo alto y dos orejas tras aviso. Aplausos al novillo. Tuvo que pasar por la enfermería, pero pudo proseguir la lidia.

El segundo de Tomás González tuvo una soberbia presencia, parándolo uno de sus subalternos, cosa que no gustó al público. Faena de poder de González, que poco a poco fue hilvanando tanda tras tanda por el pitón derecho ante un novillo al que había que provocar un poco la embestida. Poco firmó al natural, destacando la entrega e insistencia del joven novillero. Gran estocada en lo alto, que el público premió con dos orejas y petición de rabo. También vuelta al ruedo para el novillo.

El último lo lidió Tomás González, por la cogida de Aparicio. Muy suelto y fácil con el capote. Y con la muleta, faena basada por la izquierda, algo acelerada de nuevo, sobresaliendo un par de naturales algo más templados, ante un novillo que no descolgó ni de embestida y además no tuvo transmisión. Concluyó de estocada y tres descabellos. Oreja tras tímida petición.

Aparicio a la enfermería

Con una larga saludó Antonio Aparicio al segundo de la tarde, un novillo con cuajo y presencia, lanceando a la verónica con gran calidad. En banderillas brilló en la brega Alberto López, ‘El niño del barrio’, con su maestría habitual.

No se arrugó el de Torre Pacheco ante un novillo con poder, y al que se debió de atemperar más en varas. Tras cuatro tandas en redondo, le produjo una cornada en el muslo derecho, teniendo que pasar a la enfermería. Allí fue atendido por el equipo del doctor Pedro Galindo. Tras una primera intervención fue trasladado hasta el hospital Virgen de la Arrixaca de la capital. Según el parte médico, sufrió una cornada en la cara interna del muslo derecho con dos trayectorias, la primera ascendente, de 20 centímetros, y una descendente de 15 centímetros, siendo suturado y remitido al centro hospitalario. Tras encontrarse en ese momento los dos novilleros en la enfermería, tuvo que concluir la faena el sobresaliente El Remonta, quien se vio en un aprieto para acabar con el novillo, recibiendo un aviso.

La próxima cita será el próximo jueves, 13 de agosto, con novillos de Valdellán para Andrés García y Yuste Varela. Completará el cartel el alumno de la Escuela Taurina ‘El Toreo’ José Antonio Belmonte, con añojos de la ganadería el Alvalle.

Se espera otra gran entrada para la segunda de la feria taurina de Blanca, que se complementa con un completo programa de actividades.

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Completó el cartel el alumno de la escuela ‘El Toreo’, Diego José Marín, quien recibió al eral con unas suaves verónicas de bello trazo y con la muleta intentando realizar el toreo clásico, saliendo trompicado en varias ocasiones. Realizó tres o cuatro buenas manoletinas. Dos orejas tras aviso.