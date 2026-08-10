Rafa del Calli, cantaor: "Me salieron los dientes escuchando flamenco"

Rafael Plantón Heredia, ‘Rafa del Calli’, se ha convertido en el gran nombre de la 65ª edición del Festival Internacional del Cante de las Minas de La Unión. El cantaor cordobés se alzó con la Lámpara Minera, máximo reconocimiento del certamen, dotado con 15.000 euros, en una noche en la que también conquistó los trofeos especiales por sus interpretaciones de cantiñas, malagueñas y mineras, elevando su premio hasta los 26.000 euros.

Hijo del histórico cantaor José Antonio Plantón Moreno, ‘El Calli’, Rafa del Calli lleva en su nombre y en su voz una tradición familiar vinculada al cante. A sus 33 años, regresa a Córdoba con un doble reconocimiento que lo sitúa en un lugar excepcional: se convierte en el primer cantaor en conquistar los dos grandes galardones del cante flamenco, la Lámpara Minera del Cante de las Minas y el Primer Premio de Cante del Concurso Nacional de Arte Flamenco de Córdoba, que obtuvo en 2022.

Tras su triunfo en La Unión, conversamos con él sobre una noche que ya forma parte de su trayectoria y del legado de una familia dedicada al flamenco.

¿Qué significa para usted este reconocimiento?

Es uno de los galardones más importantes, si no el que más, dentro del flamenco. Para un artista del gremio, ya sea del cante, del baile, de la guitarra… Creo que es algo con lo que se sueña desde pequeño. Cuando quieres dedicarte a esto, una de las cosas que sueñas es con levantar uno de estos galardones.

¿Cómo ha vivido estos días?

Es mi primera vez aquí. Hace muchos años vine a acompañar a algún amigo que concursaba en baile, pero hace mucho tiempo. Ahora he visto todo el concurso, desde el principio, y el ambiente que se crea en el Mercado de La Unión es muy puro, muy flamenco.

Aparte de la Lámpara Minera, también recibió el premio por su interpretación de cantiñas, malagueñas y mineras.

Uno se presenta a un concurso sabiendo que puede gustar o no gustar. Lo que yo he hecho con Luis Medina, mi guitarrista, ha sido trabajar los cantes aportándoles un poco de mi personalidad, con esa frescura e impronta del sentir de cada artista. Creo que eso se ha valorado y me hace todavía más feliz, porque pienso que lo importante en la vida es tener un sello propio.

A pesar de su juventud, se ha hecho ya con los dos mayores galardones del mundo del flamenco: la Lámpara Minera del Cante de las Minas y el Primer Premio de Cante del Concurso Nacional de Arte Flamenco de Córdoba, en 2022. Además de otros numerosos premios y reconocimientos.

Anoche me dijeron que soy el único dentro del flamenco que me he llevado los dos premios, que había entrado en la historia del flamenco. No lo sabía, ¡y qué maravilla! Cuando gané el de Córdoba tendría unos 28 o 29 años. Sigo siendo joven y esto es una carrera de fondo: aquí se aprende siempre, pero creo que tengo madurez y los pasos que doy están siendo firmes.

Viene de una familia de artistas, su padre es José Antonio Plantón Moreno, ‘El Calli’. ¿Cuánto tiene su arte de esa herencia familiar?

Mi padre ha sido como el patriarca dentro de la familia del flamenco. A mí me han salido los dientes escuchando flamenco y viendo a muchísimos artistas… Siempre lo he vivido como un juego. Mi padre nos inculcó muy buenos valores, decía que era una profesión en la que hay que estudiar mucho y en la que había que ser muy humilde. Siempre llevo por bandera a mi padre porque, aparte de ser un pedazo de cantaor, ha sido muy buen maestro y muy buen padre.

Hace unas semanas, otro cordobés, Paco Ocón, se hizo con el Melón de Oro, el máximo galardón del festival de Lo Ferro. La mayoría de participantes eran andaluces y le pregunté si Andalucía era la gran cantera del flamenco. Ahora no tengo más remedio que preguntarle qué tiene de especial Córdoba.

Hombre, yo creo que Andalucía es el rincón del mundo donde se aglomera la mayor parte del flamenco, pero hay cantaores de todas partes que lo hacen muy bien. En cuanto a Córdoba, siempre digo que soy un enamorado de mi tierra, pero es difícil ser profeta. En Sevilla, Cádiz, Jerez se apoya mucho más a sus artistas, no solo en el flamenco. Córdoba no ha sido una tierra con mucho cante, pero desde El Pele, Fosforito, Vicente Amigo, Julián Estrada, mi padre… en Córdoba se canta muy bien. Es verdad que los cordobeses igual somos un poco más secos, y se merece más reconocimiento.

Mirando todos los premios y reconocimientos recibidos, aún con todo el camino por delante, ¿cómo se imagina en diez o quince años?

Mi meta es llegar a ser reconocido dentro de la profesión. Creo que es lo más bonito que te puede pasar. Me gustaría que, cuando pasen veinte años, la juventud me escuche, tener mi sitio dentro del flamenco. Para mí sería el mayor regalo.

¿Y qué figuras han sido esas para usted?

No he tenido referentes al uso, me gusta todo tipo de cante, todo lo que sea bueno. Puedo escuchar desde Marchena a Mairena; a Fosforito; a Caracol, obviamente a Camarón… También me gustan los de ahora: Arcángel, que además es amigo mío; Israel Fernández; Antonio Reyes… Y vuelvo a los antiguos: Vallejo, Manuel Torres…

¿Qué le aporta el flamenco a usted y qué aporta usted al flamenco?

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El flamenco para mí lo es todo. Cuando estás mal, te levanta. También hay veces que te peleas con él porque no has cantado bien y te vas a casa jodido, hablando mal y pronto… Pero es mi compañero de fatigas. Y lo que yo aporto al flamenco… Soy muy joven, lo único que puedo decir es que creo que estoy haciendo bien mi camino, y lo que aporto al flamenco es cosa de la afición.