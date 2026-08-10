Miguel Olmos, el maestro que enseñó a mirar

Miguel Olmos Hernández no solo enseñó a leer y a escribir a varias generaciones de niños murcianos; también les enseñó —sin proponérselo— a mirar el mundo con atención, con criterio y con sensibilidad. Maestro de enseñanza primaria durante toda su vida profesional, su nombre está ligado de manera inseparable al colegio Antonio Díaz de Los Garres, donde comenzó a trabajar a comienzos de los años sesenta y donde desarrolló una vocación que nunca entendió como mera instrucción, sino como formación humana.

Aprobó las oposiciones y fue destinado inicialmente a Cieza, pero pronto surgió la posibilidad de incorporarse a unas escuelas parroquiales en Los Garres. No era su primera opción: soñaba con ejercer en una aldea, en un entorno rural más aislado. Sin embargo, los consejos de su padre y de doña Vicenta Soler Vans, directora entonces de Magisterio, lo convencieron de aceptar. Aquella decisión marcaría toda su trayectoria. Poco después, la inspectora lo nombró director de una agrupación escolar que comenzaba a organizarse y que, con los años, acabaría integrada en un colegio nacional de nueva construcción. Allí permaneció hasta su jubilación.

Miguel disfrutó profundamente de su trabajo. «No tanto la instrucción como la formación», repite cuando habla de aquellos años. Educar en valores, acompañar, orientar, escuchar. Ver crecer a sus alumnos y reencontrarse con ellos décadas después —convertidos en catedráticos, consejeros, profesionales de todo tipo— fue una de sus mayores gratificaciones. También acompañó a quienes se desviaron del camino, visitándolos incluso en la cárcel. Para él, educar nunca fue un acto selectivo, sino un compromiso completo.

Pero junto a la enseñanza, hubo siempre otra pasión latiendo con la misma fuerza: el arte. Su interés nació muy pronto, siendo apenas un adolescente, durante un campamento de Magisterio en Sierra Espuña. Allí conoció a José María Párraga, entonces joven monitor de plástica, cuya manera de vivir y transmitir el arte lo marcó para siempre. De él aprendió que la belleza no se explica: se contagia.

A partir de ahí, Miguel se convirtió en un visitante habitual de estudios, en un mediador natural entre artistas y público. Sin pretenderlo, comenzó a llevar obras de unos a otros, a generar confianza, a crear vínculos. Nunca se consideró un marchante al uso: sus clientes eran amigos y sus ventas, una consecuencia secundaria de algo más importante —el entusiasmo compartido. Como escribió John Berger, «ver precede a las palabras», y Miguel dedicó buena parte de su vida a ayudar a otros a aprender a ver.

Con el tiempo, fueron los propios artistas quienes acudían a él. Su agenda se llenó de nombres esenciales del arte murciano y nacional: Párraga, Molina Sánchez, Muñoz Barberá, Zacarías Cerezo, Pedro Serna, Joan Castejón, entre muchos otros. Comisarió exposiciones en Murcia, Madrid, Cuenca o Caravaca, y fue una figura clave en la intensa programación artística del Casino de Murcia, donde organizó algunas de las muestras más recordadas de las últimas décadas.

Especial mención merece la exposición de Joan Castejón dedicada a Miguel Hernández, que Miguel logró traer al Casino cuando la itinerancia oficial pasó de largo por Murcia. La inauguración, un 14 de abril, fue un acto profundamente cultural y simbólico: flamenco, poesía, universidad y arte unidos sin protagonismo político. Aquella tarde, el arte habló por sí solo.

Hoy, las paredes de su casa están cubiertas de obras cargadas de historia y afecto. Cada cuadro guarda una relación, una conversación, un momento vivido. Miguel Hernández Hernández mira esos cuadros como ha mirado siempre la vida: con paciencia, con respeto y con una curiosidad intacta.

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Maestro en el aula y fuera de ella, ha dedicado su vida a una tarea silenciosa y fundamental: enseñar a otros a reconocer la belleza y a dialogar con ella.