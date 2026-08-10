Antonio Labaña: Tres días en agosto

Un nuevo poemario ha publicado el escultor Antonio Labaña Serrano (Algezares, 1944). Del inexorable vivir, editado por la Real Academia Alfonso X el Sabio en una preciosa y cuidada edición ilustrada por el propio Labaña, autor también de la portada. Explica el escritor muy bien, a través de un texto final a la manera de epílogo, cuándo y dónde escribió este poemario: en unos días de agosto en Puenteareas, en Galicia, en un casón del siglo XIX, residencia familiar de generaciones.

Quizá, por lo que revela este epílogo, los poemas del libro tengan mucho que ver con el ambiente en que se produjeron y nacieron. Pero lo que interesa ahora es el resultado, y ha hecho muy bien Antonio Labaña, en dar a conocer este poemario impulsivo e inmediato, en el que recoge numerosos latidos de una existencia pero, sobre todo, en el que recupera, a través de su palabra, momentos de su propia historia que conformaron los años y las jornadas de un inexorable vivir.

Tan solo tres días, finales de un agosto, en una centenaria casona, fueron suficientes para crear este conjunto lírico compuesto por una nota del autor, un poema prólogo, sesenta y cinco breves poemas (acogidos bajo el enigmático título de El té amargo de la vida), un epílogo y un poema final, Inconcebible empeño, revelador de ansiedades que se han ido diluyendo, a través del libro, en todos los poemas que le han precedido.

Es la lengua poética de Antonio Labaña un territorio abierto a la riqueza de una imaginación basada en multitud de símbolos tradicionales que proceden de la herencia recibida de una cultura de trabajo, de naturaleza y de campo, en la que las criaturas, vegetales o animales, van adquiriendo poderes expresivos para revelar lo que este libro contiene en abundancia: ansiedades y preguntas, revelaciones y manifestaciones de deseos que han contenido gozos y alguna que otra desdicha, que en nada ha empañado el trascurrir vital de un poeta imparable, seducido por su propia palabra, y a veces vencido por la imaginación ante una épica heroica representada por civilizaciones orientales bien asumidas en expediciones por tierras de sol y de desierto.

Todo ha formado parte de una existencia. Pero es ahora cuando el poeta recorre caminos, evoca encuentros, anota ilusiones y revela también algún que otro tropiezo. Así, de la luz a la oscuridad, del día a la noche, del sueño al despertar, de la sorpresa ante los colores de la vida, surge el poeta que siempre requiere una explicación a sus propuestas, pero que en ocasiones no halla las respuestas que anhela. Todo es vida, y todo es inexorable como ese vivir, y así se evoca con palmaria claridad en el título del libro.

Un jazmín desprendido, una noche sumida en la oscuridad resistente al imperante e inevitable albor, esas huellas de senderos, que desaparecerán con la lluvia, todo son partes de una historia que se recrea en lo más vital y lo más imprescindible, porque ni el agua, ni el aire, ni el olvido ni el fuego, ni el viento, podrán diluir lo que con pasión se vivió y conformó una realidad vista ahora desde la atalaya de la serenidad.

Señala Antonio Labaña en su epílogo que estos poemas, en su contexto general, podrían contener y transmitir «un mensaje de vida truncada y doliente». Y es muy cierto que ha puesto su palabra poética al servicio de la revelación de toda una historia que es vida. Una paloma rasante anunciando la violácea atardecida y el primer lucero del crepúsculo no serán sino un anuncio y una revelación en forma de presagio: la inminente llegada de la dicha… Porque no todo en el libro es tan triste y doliente como el poeta anunció. Ya que son muchas las ventanas abiertas a la luz y la vitalidad que determinan estancias y encuentros, convivencias y reposos. Vivir es en efecto inexorable. Representarlo con la palabra encendida de la pasión es lo que lo vitaliza y hace peramente. Y en ese momento final alude a la historia de los tres tés de las civilizaciones beduina y bereber, que tuvo la fortuna de conocer de forma directa e inmediata en sus expediciones por tierras lejanas.

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El té amargo de la vida, el té meloso del amor y el té dulce de la muerte. Quien con tales antecedentes lanza sus poemas, tan bien conjuntados y unitarios, a mostrar la fábula de su propia historia, logra el prodigio de un libro bien poblado de sensaciones y enriquecido por la palabra fértil e imaginativa habitual en los libros poéticos de Antonio Labaña: una palabra que capta destellos, luces, aguas, reflejos y misterios.