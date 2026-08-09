Sal de Música consolida a San Pedro del Pinatar como epicentro musical del verano

Más de 70.000 espectadores avalan la exitosa trayectoria del Festival Sal de Música, que este 2026 alcanza su quinta edición convertido en una de las citas ineludibles del verano en la Región de Murcia. Con un cartel que abarca desde la nostalgia del mejor pop-rock de los 80 hasta el talento emergente, pasando por grandes ídolos internacionales y noches de humor, el festival promete una experiencia inmersiva, 100% accesible y llena de ritmo bajo las estrellas.

Desde su nacimiento, Sal de Música ha sido sinónimo de crecimiento constante. El Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar ha logrado en sus cuatro ediciones anteriores que el escenario del recinto ‘Paraíso Salado’ acoja a artistas de talla mundial como Gloria Gaynor, Mónica Naranjo o Isabel Pantoja.

Este 2026, la quinta edición reafirma su compromiso social manteniendo su sello ‘Music For All’. Se trata de un festival 100% accesible, diseñado para garantizar que todas las personas, sin excepción, puedan vivir la música en un entorno cómodo, adaptado e integrador.

El principal reclamo internacional de este año tiene nombre propio: Juanes. El icono global, ganador de 29 premios Grammy y Latin Grammy, pisará el escenario principal el jueves 13 de agosto. San Pedro del Pinatar no será una parada más de su periplo, sino que acogerá la última fecha en España del Juanes World Tour 2026.

Los asistentes tendrán el privilegio de escuchar sus himnos atemporales y adentrarse en JuanesTeban, el último y aclamado álbum del colombiano. Coproducido junto a Nico Cotton, el disco es un viaje por la dualidad del artista; desde la cumbia al rock, la espiritualidad contra el romance y la luz ante la oscuridad. Un despliegue sonoro y visual donde el Juanes mundialmente conocido se cruzará con su alter ego más íntimo e intrépido, ‘Teban’, en un show que promete hacer historia en la localidad pinatarense.

Más allá del rock latino, el cartel de esta edición abarca propuestas para todas las generaciones. Así, el festival arrancará el 12 de agosto con la sátira y la diversión de la mano de Los Morancos. Los incombustibles hermanos Cadaval abrirán la programación demostrando que, a veces, el mejor concierto es el de las carcajadas compartidas.

El 14 de agosto será la noche soñada para los nostálgicos del pop-rock español con tres leyendas en una sola velada. Por el escenario pasarán las guitarras y letras inmortales de Duncan Dhu, los himnos de la Movida madrileña de Nacha Pop, y el rock and roll con actitud de los catalanes Los Rebeldes.

Por el escenario pasarán las guitarras y letras inmortales de Duncan Dhu. / Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar

El pop contemporáneo tomará el relevo el día 15 con los murcianos Maldita Nerea, que jugarán en casa con su arsenal de estribillos optimistas, compartiendo cartel con Leire Martínez. Tras finalizar su etapa con La Oreja de Van Gogh en 2024, la cantante vasca presentará su nueva y esperada etapa en solitario, más libre y personal.

Leire Martínez presenta su etapa en solitario. / Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar

El cierre del festival correrá a cargo de la sevillana Marta Santos, promesa consolidada del flamenco-pop, que conectará con el público aportando frescura, cercanía y mucha sensibilidad musical.

El cierre del festival correrá a cargo de la sevillana Marta Santos. / Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar

El Festival Sal de Música no solo es una sucesión de conciertos, es un «plan de verano perfecto». La organización anima al público a llegar temprano al recinto para disfrutar de su amplia zona gastronómica. Además de un segundo escenario dedicado a artistas emergentes, que pondrán la banda sonora a los momentos previos a las grandes actuaciones, calentando motores mientras el espacio se llena de vida.

Puedes adquirir tus entradas en saldemusicafestival.es.