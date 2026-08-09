La Región refuerza el control de las gafas para ver el eclipse solar

La cuenta atrás para el eclipse solar del próximo 12 de agosto ha disparado la demanda de gafas homologadas para observar el fenómeno con seguridad. Ante este creciente interés, la Dirección General de Consumo de la Comunidad Autónoma ha intensificado la vigilancia del mercado y, tras las primeras inspecciones realizadas en establecimientos de la Región de Murcia, confirma que ninguno de los modelos analizados presenta riesgos para la salud visual.

Hasta el momento, los inspectores han revisado 596 unidades de gafas de observación solar y han tomado muestras de tres modelos diferentes para someterlas a ensayos técnicos. Los resultados descartan problemas para la seguridad de los usuarios y únicamente han detectado algunas deficiencias relacionadas con el etiquetado, por lo que se ha requerido a las empresas responsables que las corrijan.

La campaña responde al incremento de compras motivado por un fenómeno astronómico excepcional que permitirá contemplar desde la Región una ocultación del Sol cercana al 99 %.

Vigilancia también en las ventas por internet

Las actuaciones de control no se han limitado a los comercios físicos. Consumo también ha inspeccionado tres páginas web que comercializaban gafas para eclipses. En dos de ellas se detectaron carencias en la información facilitada a los consumidores, especialmente en las advertencias de seguridad obligatorias, por lo que la Administración ha requerido a las empresas responsables que subsanen esas deficiencias.

Los controles verifican que las gafas cumplen el Reglamento (UE) 2016/425 sobre Equipos de Protección Individual y la norma UNE-EN ISO 12312-2:2015, específica para filtros destinados a la observación directa del Sol.

En las inspecciones se comprueba, además, que los productos incorporen el marcado CE, identifiquen correctamente al fabricante o importador y dispongan de instrucciones de uso y advertencias de seguridad comprensibles. En caso de detectarse incumplimientos graves, la normativa prevé la inmovilización o retirada de los productos del mercado y, si procede, la apertura de expedientes sancionadores.

Compra en establecimientos de confianza

Las autoridades de consumo insisten en que el mayor riesgo continúa estando en determinados canales de venta por internet y plataformas internacionales donde pueden comercializarse productos que no cumplen la normativa europea.

Por ello, recomiendan adquirir las gafas únicamente en ópticas, farmacias o comercios especializados, evitando compras en páginas cuya procedencia o garantías resulten dudosas.

El consejero de Empresa, Empleo y Economía Social, Luis Alberto Marín, destacó que la vigilancia del mercado supone «una herramienta esencial de la que dispone el Gobierno regional para proteger los derechos de los ciudadanos, retirar productos inseguros y reforzar la confianza en el comercio responsable».

Asimismo, hizo un llamamiento a extremar las precauciones durante la observación del eclipse y recordó que «la mejor forma de disfrutar del eclipse es hacerlo con seguridad, porque unas gafas homologadas pueden marcar la diferencia entre vivir una experiencia inolvidable o sufrir un daño visual irreversible».

Cómo observar el eclipse con seguridad

La Dirección General de Consumo recuerda que observar el Sol sin la protección adecuada puede provocar lesiones graves e irreversibles en la retina, incluso tras una exposición de apenas unos segundos.

Entre las principales recomendaciones figura utilizar exclusivamente gafas certificadas conforme a la norma UNE-EN ISO 12312-2:2015, comprobar que llevan el marcado CE y que no presentan arañazos, perforaciones o cualquier otro deterioro. También aconseja supervisar especialmente a niños y personas mayores durante la observación.

Del mismo modo, desaconseja utilizar gafas de sol convencionales, radiografías, cristales ahumados o cualquier otro método casero, ya que no ofrecen protección suficiente frente a la radiación solar. Tampoco recomienda reutilizar gafas antiguas si existen dudas sobre su estado de conservación o sobre la validez de su certificación.