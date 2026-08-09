Patricia Castiñeyra: mirar el arte con ojos de mujer

Patricia Castiñeyra Fernández es doctora en Historia del Arte y profesora en la Facultad de Educación de la Universidad de Murcia, donde imparte Didáctica de las Ciencias Sociales. Su trayectoria académica está atravesada por una idea clara: las imágenes no son inocentes. El arte construye imaginarios, transmite modelos y consolida valores. Y durante siglos, esos modelos se han formulado, en gran medida, desde una mirada masculina. Su trabajo propone precisamente eso: mirar el arte con ojos de mujer.

Su vocación nació temprano. Aunque comenzó estudiando Bellas Artes, pronto comprendió que su verdadera pasión no era solo crear, sino comprender. La Historia del Arte le ofrecía un espacio donde las obras podían leerse como documentos culturales capaces de revelar mentalidades, estructuras de poder y jerarquías sociales. Apostó por aquello que realmente le entusiasmaba, y esa decisión marcó el rumbo de su carrera académica.

El punto de inflexión llegó con la investigación. Durante sus primeros estudios se interesó por la fisionomía y la expresión de las pasiones en los tratados artísticos. Sin embargo, al analizar esas fuentes descubrió algo revelador: las mujeres apenas aparecían en ellas, y cuando lo hacían era como ejemplo negativo frente al modelo masculino, considerado el canon de perfección física e intelectual. Esa ausencia —o esa presencia distorsionada— abrió una línea de trabajo que definiría su trayectoria.

Su tesis doctoral, titulada Religiosas, santas y mujeres de la Biblia. La construcción del imaginario femenino a través de la pintura del Renacimiento en España, analiza cómo la pintura religiosa renacentista española contribuyó a fijar modelos ideales de feminidad. En una sociedad profundamente patriarcal, las imágenes de la Virgen María, María Magdalena o diversas santas no solo decoraban iglesias y conventos: transmitían patrones de comportamiento. Virtudes como la pureza, la obediencia, la humildad o el sacrificio se difundían visualmente y se consolidaban como referentes sociales.

Castiñeyra suele establecer un paralelismo sugerente: las santas del siglo XVI funcionaban como auténticas «influencers» de su tiempo. A través de su iconografía se proyectaban ideales que otras mujeres imitaban, de forma consciente o inconsciente. El arte, en ese sentido, actuaba como una poderosa herramienta de construcción simbólica.

Pero su mirada no se limita al análisis de las representaciones femeninas; también se centra en las mujeres creadoras. Recuerda que el acceso a la formación artística estuvo restringido durante siglos y que muchas artistas solo pudieron desarrollarse en el marco de talleres familiares. Aun así, algunas lograron abrirse camino y aportar perspectivas distintas.

Para Patricia Castiñeyra, el gran cambio se produce en el siglo XX, cuando el feminismo impulsa nuevas narrativas y el arte se convierte en espacio de reivindicación. Artistas como Marina Abramović sitúan el cuerpo y la experiencia femenina en el centro del discurso contemporáneo, evidenciando que la creación artística es también una forma de posicionamiento político.

Además de su labor investigadora, Castiñeyra defiende la importancia de la docencia y la divulgación. Sostiene que si las mujeres no aparecen en los manuales ni en las aulas, difícilmente formarán parte del imaginario colectivo. Por eso insiste en la necesidad de integrar la perspectiva de género en la enseñanza de la Historia del Arte, no como un añadido, sino como una revisión crítica imprescindible.

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Mirar el arte con ojos de mujer no significa excluir otras miradas, sino ampliar el campo visual. Significa preguntarse quién ha contado la historia, quién ha quedado fuera y qué relatos permanecen ocultos. En ese ejercicio de revisión y conciencia se sitúa el trabajo de Patricia Castiñeyra: una invitación a observar las imágenes del pasado con mayor profundidad y a entender que, en ellas, también se juega la construcción del presente.