Julia Cry: Nerviosa, creativa e insumisa

La artista Julia Cry, Julia Moreno Martínez, como reza su DNI, nació en El Ranero, de madre murciana y padre de Vallecas, es una joven dedicada por entero a la música, muy versátil: escribe, canta y baila sus propias canciones. De pequeña ya era muy creativa, incluso «muy artista y payasa», como dice ella. Criada en un ambiente proclive a las artes, con abuelas dotadas para la música y el baile y, una madre, Mercedes, que es una gran artesana.

Estudió Bachiller de Arte y «aunque estudiar se me hacía bola, no así con la música», así que ha hecho algunos cursos musicales, coro, solfeo, algo de piano y también tiene estudios de producción musical y de técnico de sonido. Doy fe que lo que es un espectáculo es verla en directo. Se hace dueña del escenario, como pude ver hace poco en el Festival VENTEPIJO de Pozo Estrecho, en el que comprobé que era todo un fenómeno musical, mucho más que una chica de moda en las redes sociales.

No es de extrañar que haya ganado importantes premios de música urbana tanto en la Región como en Barcelona: «Soy una enamorada de estos festivales de música que pueblan nuestra geografía y que visibilizan a los artistas jóvenes. El Ventepijo me encantó. Cuando en la autovía tomé la salida de Pozo Estrecho, en aquella zona agrícola, no me imaginé el ambiente cultural y musical, ni aquella organización tan profesional».

Este verano Julia pasa unos días con la familia en Mazarrón, en la playa de El Alamillo, aunque yo he quedado con ella unos días antes, en el barrio del Infante de Murcia, en la casa de su abuelo Pedro, donde tiene su rincón, algunos teclados y a sus inseparables perritas, muy miedosas y celosas de que venga un desconocido como yo y les robe la atención de su querida jefa.

Julia es una polvorilla, muy comunicativa y agradable y «un poco loca, aunque eso se cura con terapia, como yo hago». Estos días está muy ilusionada con su próximo álbum del que ya lleva publicados cinco adelantos. Se toma muy en serio los vídeos de cada canción, son verdaderas obras de arte, no sólo por las letras, la música y el baile, sino por las imágenes y las historias que cuenta: «Tengo que agradecer la colaboración de amigos y grandes artistas audiovisuales que saben llevar más allá mis propuestas y proyectos».

De niña ya escribía cosas, poemas y relatos, y a los 17 años empezó a crear canciones. Su primer tema se llamaba En las nubes. Al principio compaginó esta pasión con otros trabajos, como el de camarera. Desde hace tiempo está dedicada por entero a la música, haciendo conciertos, festivales y creaciones en Internet.

Hace tres años, la artista resultó ganadora de la Final Nacional de Reyes de Plaza en la ciudad de Barcelona, a la que llegó tras triunfar en la final de nuestra Región. Posteriormente, ha ganado otros importantes galardones como los Premios de la Música Narciso Yepes de la Región de Murcia.

«Tengo claro que me queda mucho que aprender, me rodeo de buenos profesores y maestros, aunque sé que es el tiempo y la dedicación diaria lo que más te enseña». Tiene las ideas muy claras pese a su juventud. Me cuenta que ha tenido alguna relación complicada con algún antiguo novio y algún productor o representante: «Pero lo de Cry no es por eso, es porque soy muy llorona, seguramente por exceso de sensibilidad, con los nervios a flor de piel». Llegó un momento en que pasó de doscientos a ochenta mil oyentes mensuales en las redes y «me dí cuenta que aquello iba en serio, que tenía que dar lo mejor de mí misma y seguir aprendiendo y mejorando para los conciertos. Me considero una artista emergente, pero eso es toda una responsabilidad, no una excusa. Creo que el secreto está en la dedicación y el trabajo, aunque también tengo que reconocer el apoyo y el cariño de muchísima gente, empezando por mi familia y amigos que, desde aquella final que gané en Barcelona, no se pierden mis conciertos».

A Julia le gusta mucho el cine, tal vez por eso se toma tan en serio los vídeos musicales. No pares es el quinto adelanto de su último álbum y «es una canción que te recuerda que aveces no hay que mirar atrás, sino disfrutar de las cosas y del amor, sin miedo a lo que esté por venir, con quienes te sanan, curan y quieren. A nivel musical es una salsa experimental, grabada con todos los instrumentos y voces en vivo. La produjimos en nuestra Región con productores también murcianos. Me llena de orgullo que sea con gente de mi tierra. Tengo claro que quiero mostrar la gran calidad artística que hay aquí».

Se trata de su segundo álbum y, como siempre, un recorrido por las músicas que le gustan: «Desde el flamenco y el rap al jazz, pasando por ritmos africanos, siempre con una mezcla actual de la música urbana, siempre rebelde y valiente y, a la vez, sin dejar de ser un álbum muy dulce».

En este álbum tiene un tema con su novio, Alec, que también es músico. «Micrófonos abiertos es una canción conjunta con la que la gente llora. Habla de un amor bonito». Y añade: «Yo estoy trastoná perdía, a mí me gusta bailar, llorar, querer y enamorarme. Soy muy fuera del sistema y me considero ciudadana del mundo, capaz de hablar en inglés con un artista de Nigeria. De lo que estoy cansada es de la gente tóxica».

Julia me reconoce que su vida es una montaña rusa, con altibajos de emociones: «He tenido ataques de pánico, fobias y momentos en que te olvidas hasta de la gente que quieres y te quiere. La música me da la vida, es lo único que me ha salvado, pero necesito que los míos me pongan los pies en el suelo y me aconsejen». Le deseamos lo mejor a esta joven que ya es mucho más que una promesa y que es una apuesta exitosa en cualquier cartel musical.