Fernando de Retes, físico murciano: "Un eclipse nos lleva a sentir que vivimos a la deriva por el cosmos"

Este 12 de agosto se podrá ver en España un eclipse solar total, algo que no sucedía desde hace más de un siglo. Algo similar se repetirá en los dos próximos años, a lo que se ha bautizado como ‘el trío de eclipses’, un fenómeno único que los expertos están viviendo como un momento destacable de sus carreras.

¿Por qué es tan importante este eclipse?

Bueno, pues este y todos los eclipses totales, a mí personalmente me parecen importantísimos, más que desde la visión de un físico, desde la de un humano. Como ser humano, el presenciar un eclipse total es una experiencia asombrosa que nos lleva a sentir de una manera muy inmediata que vivimos en un planeta a la deriva por el cosmos y es una manera muy emocionante de sentirse parte del universo.

¿Y es la Región de Murcia un buen sitio para verlo?

Es el primer eclipse total que va a cruzar la Península Ibérica en más de un siglo, pero la totalidad solo se va a poder ver en la mitad norte de la península, en una franja que cruza desde Galicia hasta Baleares. En estos casos, entre ver un eclipse al 99% y verlo al 100% hay una diferencia abismal. En la Región se va a ver en torno al 98-99% de ocultación del sol, entonces, me temo que la Región de Murcia no es el mejor sitio para verlo. Por ejemplo, en Valencia hay ya totalidad, pero hay que advertir que los desplazamientos el día del eclipse van a ser muchos. Yo creo que sí que merece la pena verlo total, pero hay que prever muy bien cómo hacerlo, ya que va a haber atascos.

En algunos municipios de la Región hay 98%, en otros 99%, ¿influye realmente tanto ese 1%?

Puestos a hacer un desplazamiento yo lo haría intentando ir al 100%, a ver la totalidad, porque si no, no se va a ver la corona solar, que es la parte exterior de la estructura del sol que solo se puede ver si está tapado al 100%. Entre el 98% y el 99% lo vería donde me resulte más cómodo: en mi casa, en mi pueblo, en mi entorno. Lo que sí tendría en cuenta es que va a suceder muy cerca del anochecer, el sol va a estar en poniente hacia el oeste, muy cerca del horizonte. Será fundamental buscar sitios donde se tenga una muy buena visión y no haya montañas, edificios, incluso árboles que puedan tapar.

¿Es realmente peligroso utilizar gafas no homologadas?

Sí, por supuesto. En esto hay que ser claros: nunca, en ningún caso, se puede mirar al sol sin protección, ni durante un eclipse, ni por supuesto en ningún otro momento, ya que puede causar daños permanentes a la vista. Es absolutamente imprescindible usar gafas homologadas que tengan la marca de la Unión Europea. En el caso de la totalidad, solo durante los instantes cuando el sol está completamente oculto por la luna, sí que uno se puede quitar las gafas para poder ver la corona. Pero en ningún otro caso, ni siquiera en el 99,9%, podría uno quitárselas. En la Región habrá que tenerlas puestas siempre. Y es importante también decir que no es válido ningún otro medio de protección: ni vidrios de soldado, ni gafas de sol, de esquí, ni negativos de fotografías, ni radiografías, etc.

El eclipse coincide con las Perseidas, ¿se podrán ver bien esa noche?

La previsión es que el máximo de las Perseidas comience a partir de las 11 de la noche de ese mismo día, así que esperamos que esa noche haya un espectáculo muy bonito de Perseidas. Siempre depende del azar, pero realmente es claro que por el hecho de que hay un eclipse, habrá luna nueva, así que no va a haber ningún otro objeto en el cielo que dé luz y nos moleste y, en teoría, vamos a poder ver una espectacular noche de Perseidas.

¿Los próximos eclipses del ‘Trío de eclipses’ en 2027 y 2028 se verán mejor o peor que este?

En el de 2027 va a durar más tiempo, en la península se va a poder disfrutar de unos cuatro minutos de totalidad, pero en una zona mucho más reducida: en Cádiz, una parte de Málaga y Ceuta y Melilla. Lo vamos a tener más difícil para poder desplazarnos a la zona de totalidad porque va a ser más reducida. Y luego el de 2028 no es total, va a ser un eclipse anular. No se va a poder ver la corona solar que solo se ve durante los eclipses totales, pero sí que se va a poder disfrutar de un espectáculo precioso. Y en este caso sí que la Región de Murcia está en un sitio privilegiado, se va a ver el anillo estupendo.

¿Tiene algún consejo para disfrutar de este evento?

Sí que me gustaría comentar que en la página web de triodeeclipses.es hay un visor con el que se puede simular donde va a estar el sol en el momento de la totalidad y así se puede planear si, donde vas a ir, se va a ver bien o va a haber algo que te lo tape. Por otro lado, quien no tenga gafas, incluso como actividad didáctica, lo puede ver por proyección, haciendo un agujero en una cartulina y dejando pasar la luz del sol. En el suelo o donde se vea la luz que pase por este agujerito, se verá la imagen del eclipse. También se pueden fabricar cámaras negras o cajas estenopeicas, que también son muy sencillas de hacer, muy divertidas, se pueden hacer en familia con una caja cualquiera.