Aniceto Roca, titiritero: "Ya quisieran los políticos ser como los titiriteros"

Llevar a festivales de otros continentes un espectáculo de títeres inspirado en las grandes obras de la literatura española para un público que habla otro idioma. Recorrer en furgoneta los pueblos de la sierra de Almería. Actuar. Recoger. Dormir. Llegar al siguiente destino. Volver a Murcia. Al hogar. Y empezar de nuevo. Así transcurre la vida de Aniceto Roca y Paca García. Una rutina en la que cabe lo extraordinario y también lo cotidiano. Entre función y función, hablamos con Aniceto Roca, que atiende la llamada con la siguiente parada ya marcada en el mapa.

¿Cómo nació la compañía ?

En 1982. Éramos jóvenes y alocados -bromea-. Paca y yo estábamos en los mismos círculos de gente. Ella estudiaba en la Escuela de Arte Dramático y yo tenía un grupo de música. Nos enteramos de que iban a impartir un curso de títeres en Murcia y nos lanzamos. Los primeros años éramos cuatro y trabajábamos bajo el nombre de La Bicicleta. Con el tiempo quedamos nosotros dos y nació Los Claveles.

¿Cómo se mantiene esa pasión a lo largo de los años?

Cada vez va a más. Mucha gente busca el éxito y no lo encuentra porque siempre quiere más. Cuando has conseguido un Goya, quieres un Óscar. Para mí, el éxito es ver uno de nuestros espectáculos y disfrutarlo como si lo viera por primera vez.

La primera quincena de septiembre estaréis en el Festival Internacional de Teatro Experimental (CIFET), de El Cairo, con vuestro espectáculo Tríptico.

Para nosotros lo más interesante es que no se trata de un festival de títeres. Normalmente nos movemos dentro de los circuitos nacionales e internacionales especializados en el género, pero en esta ocasión nos han seleccionado fuera de ese marco y, además, somos el único grupo español que participará este año.

¿Esperabais ser los seleccionados?

Sinceramente, no. Como dices, vamos con Tríptico, un espectáculo para adultos, cuando la mayor parte de nuestro trabajo está dirigido a público infantil. Además, lo representaremos en español, así que nos sorprende no solo que se valore el lenguaje de los títeres, sino también la literatura española. Eso sí, llevamos preparados subtítulos en inglés y en árabe.

¿Qué se encontrará el público en Tríptico?

Son tres fragmentos de la literatura clásica española. Uno es el Romance del enamorado y la muerte, de autor anónimo; otro es la escena de los molinos de Don Quijote y, por último, la escena del sofá de Don Juan Tenorio, de José Zorrilla.

A lo largo de vuestra carrera habéis estado en Pakistán, la India, Corea del Sur, México…

Sí, suena genial y, evidentemente, son reconocimientos por las que estamos muy agradecidos, pero ese no es nuestro día a día. Ahora mismo estamos en Almería, trabajando en pequeños pueblos de la sierra, y nos parece maravilloso. Eso puede tener tanto glamour como Shanghái o El Cairo, porque lo que realmente nos mueve es la conexión con el público.

¿Diría, entonces, que los viajes internacionales son destellos dentro de una profesión muy dura?

Nosotros terminamos las funciones, cogemos la furgoneta y todavía nos esperan unos 200 kilómetros para llegar a casa. Claro que viajar por todo el mundo está muy bien, pero nuestro día a día es ese.

¿Consideran que la profesión de titiritero está infravalorada?

La palabra ‘titiritero’ ahora se utiliza mucho para referirse a los políticos, pero ya quisieran ellos. Nosotros sabemos cuál es la profundidad de este oficio. La capacidad de emocionar al público con un pedazo de cartón y un muñeco que mueve los brazos.

¿Qué diferencia el espectáculo de títeres de otras artes, como el teatro, por ejemplo?

Tú misma te has traicionado. Me preguntas qué lo diferencia del teatro, pero es que esto justamente es teatro. Mucha gente piensa que el teatro solo lo hacen actores de carne y hueso, pero no. Nosotros hacemos exactamente lo mismo.