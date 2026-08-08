Ramón Gaya: La pintura como memoria de otra pintura

«Pedimos al arte que fije lo huidizo, que plasme lo incomprensible, que dé cuerpo a lo que no tiene dimensiones y que inmortalice las cosas efímeras. El verdadero fin del arte es lo infinito y lo maravilloso, que el hombre puede constatar sin comprender y amar sin saberlo definir.» Jonh Ruskin

Me gusta pensar, cuando contemplo la obra de Ramón Gaya, que era conocedor de aquellos pilares, o principios morales y estéticos que, según el influyente crítico de arte y escritor John Ruskin, conforman las leyes que todo artista que se precie debe acatar: Sacrificio, Verdad, Poder, Belleza, Vida, Memoria y Obediencia. Principios fijados por el londinense en su ensayo Las siete lámparas de la arquitectura; referidos a la arquitectura, pero perfectamente válidos para cualquier otra manifestación artística y, desde luego, capaces de perdurar a lo largo del tiempo y de las épocas: Sacrificio, el arte como ofrenda; Verdad, como condena de imitaciones y falsedades que, quedándose en la apariencia, traicionan la confianza entre creador y espectador; Poder, esa presencia del arte capaz de inspirar respeto y asombro, y hace del arte símbolo y significado; la Belleza, esa cualidad del arte que, por su honestidad, trasciende épocas y culturas; Vida, la defensa de la intervención directa de la mano en la creación de la obra, dejando de lado la perfección mecánica carente de alma; Memoria, que convierte el arte en un puente entre generaciones y un compromiso con la identidad; y Obediencia, toda novedad debe dialogar con la que la precede; de lo contrario, puede que una obra de arte nos impresione momentáneamente, pero está condenada a no perdurar.

Más de siglo y medio después, el texto de Ruskin, publicado en 1849, aún es capaz de iluminar no solo la arquitectura, sino también cualquier otra manifestación del arte, pues recoge principios y cualidades de lo que consideramos como artístico, plenamente vigentes.

Gaya siempre se opuso a la banalización de la estética, a la ruptura con la historia y a la obsesión por la novedad. «Con la Gran Guerra se produce un tropezón. El hombre quiso inventar una pintura, un mundo nuevo, y eso es un disparate», llegaría a señalar. El arte suponía para él una actitud vital irrenunciable. Lo que llevaba implícito un reconocimiento a todos aquellos artistas que, de una u otra forma, fueron significativos en su manera de crear y acercarse al arte. Un reconocimiento traducido, en bastantes ocasiones, en rendidos homenajes más o menos explícitos: A Rembrandt, a Tiziano, a Cézanne… a Velázquez –siempre a Velázquez–, a Goya… al cubismo, al que consideraba el último movimiento pictórico con un resto de verdad; o, como ocurre en este cuadro, a Eduardo Rosales.

RAMÓN GAYA / Juan Ballester

Eduardo Rosales es uno de los grandes pintores españoles del siglo XIX; sus cuadros, de temática historicista y ciertas influencias nazarenas, le hicieron triunfar en sucesivas Exposiciones Nacionales. Rosales estuvo en Murcia, en distintos momentos, en 1871 y en 1872 –próximo ya el momento de su muerte–; estancias que respondían a varios factores: a su amistad con Domingo Valdivieso –que llegó a utilizarlo como modelo para su Cristo Yacente–; a la búsqueda de paz y recogimiento en un momento en que su pintura se vio sometida a fuertes críticas, y con el agravante del fallecimiento de su hija; y buscando mejoría para su maltrecha salud, ya que padecía tuberculosis, lo que hizo que se estableciera en Algezares, al amparo del Santuario de la Fuensanta.

Homenaje a Eduardo Rosales; mínimos elementos para construir la poética de este sentido homenaje. La representación de humildes objetos como excusa para dejar que afloren trazos y pinceladas… Los sentimientos y los estados de ánimo del pintor. Esa jarra siciliana tantas veces recogida en sus cuadros, y que le acompañó en sucesivas estancias, presente en sus distintos estudios… en Madrid, en Roma… Unos vasos de cristal transparente, unas rosas que parecen intentar detener el paso del tiempo y sostener la persistencia de la memoria. Y el retrato –apenas unos cuantos sugerentes rasgos– del pintor Rosales encerrado en un óvalo –a la manera de las reproducciones fotográficas, carte de visite, de la época, y tal y como lo retrató Eusebio Juliá en la foto del pintor que permanece en los fondos del Prado–.

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Este homenaje a Rosales es, también, de alguna forma, un homenaje a Murcia. A la Murcia, que tan grata resultó al pintor madrileño; y a la Murcia que tanto significó en la vida y la pintura de Gaya. Sacrificio, verdad, poder, belleza, vida, memoria y obediencia. Un homenaje a Rosales, un homenaje a la propia pintura.