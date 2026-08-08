Jeanette: Medio siglo de rebeldía

No se me ocurre nada más suculento que la independencia que se otorgaron ciertas féminas a las que, por condicionantes sociales, no les tocaba. Vaya por delante mi admiración a las que abrieron puertas, pero sobre todo a la musa que reinaba en la disquera de mi infancia, una mujer que rompió moldes en esto del atractivo y la sofisticación, destilando una seductora naturalidad para nada forzada. Posiblemente, el canto más encantador y sensual que España ha regalado al mundo; un honor tenerte en mi banda, majestuosa Jeanette. Y me permito estos halagos previo permiso a la artista.

J: "Cómo me va a molestar que me griten guapa? A mí me conocen por mi música y por mi voz; reconozco que en los 70 y 80 era una chica muy mona, y en eso ando, en mantenerme. Nunca lo hice y nunca haré eso de cambiar por nadie. Llegué a España desde Los Ángeles a los doce años, y me invadió la sensación de que todo era pequeño; pasé los primeros dos años enfadada, pero una guitarra y el calor de la gente consiguieron el milagro, a pesar de sentirme una ‘rara avis’".

Resulta increíble cómo mi entrevista soñada derivó en una comparativa, cuanto menos, curiosa. Nos hicimos un ménage à trois en toda regla: Jeanette, Mick Jagger y servidora. Son muchas e interesantes las coincidencias culturales, geográficas e históricas a pesar de pertenecer a universos musicales tan distintos. Mientras Jagger lideraba la explosión del rock británico, Jeanette revolucionaba el pop en español con una actitud y un legado Rebelde por parte de ambos. Pero hay algo que los eleva sobremanera: componer, tocar y cantar con el objetivo de que un público, al que respetan por encima de todo, olvide sus problemas.

Mientras Jagger lideraba la explosión del rock británico, Jeanette revolucionaba el pop en español

J: "Nosotros, los artistas, estamos para hacer disfrutar; el escenario es para eso. A veces puede depender del estado físico o psíquico en que te encuentres, pero ese no es problema del respetable que ha comprado una entrada; nuestra misión es mostrarnos impecables tanto a nivel vocal como enérgico".

Las canciones de Jeanette ocupan un lugar de enorme prestigio; su impacto en el mundo de las versiones es colosal debido a tres canciones clave: Porque te vas, Soy Rebelde y Frente a frente.

La cantante Jeanette. / L. O.

Bunbury, Ataque 77, Albert Pla, José Luis Perales, Alejandro Fernández, Carla Bruni, Master Boy, Rocío Jurado, Gipsy Kings, Yuri, Pastora Soler, Rosario Flores, Juan Valderrama y recientemente David Bisbal o Laura Pausini como ejemplo del eclecticismo musical de fantásticos y reconocidos cantantes, que han reinterpretado a esta musa. ¿Pero saben algo? Con máximo respeto a todos y cada uno de ellos, me consta que ninguno ha superado a la nueva miembro de mi banda en la interpretación de la canción escogida. Esas letras son el reflejo de una identidad y un sentir muy mágico. Me cuenta que con algunas de las interpretaciones ha quedado entusiasmada, como cuando sorprendió a Bisbal cantando en directo Frente a frente durante la celebración de los Grammy Latinos, o la versión flamenca del Porque te vas de Juan Valderrama, que le pareció una belleza.

La misón de los artistas en el escenario es mostrarnos impecables, a nivel vocal y enérgico

También reconoce que alguna versión no ha sido para nada de su agrado, pero ese secreto se queda en la divertidísima y amena conversación que ha dado luz a este homenaje, a pesar de coincidir con el cuarto aniversario de la pérdida de László Kristóf, su marido durante más de cincuenta años. De otro aniversario hablamos con respeto y cariño; hace pocos días, el 2 de agosto, se cumplían 50 años del fallecimiento de Cecilia. Jeanette había actuado en el mismo escenario de Vigo la semana anterior y, desde ese triste día, cada vez que canta Porque te vas, de alguna manera, la recuerda. Como también la conmemora agarrando una violeta cada 9 de noviembre. Perdonen que no pueda extenderme en esta preciosa historia de admiración y sororidad; necesitaba contar siquiera una pincelada.

Jeanette es inesperadamente chispeante, dicharachera, cercana, aunque esa patrona del boho chic que te recibe en kurta y vaquero roto se convierta en seda, brazaletes dorados y solemnidad para salir al escenario.

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