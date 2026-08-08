Jaime Muñoz: "Cuando empezamos nos miraban como bichos raros, frikis totales"

La Musgaña, una de las formaciones influyentes del folk español, celebra además cuarenta años de trayectoria dedicados a la investigación y difusión de la música tradicional castellana, llega al ciclo A la luna de Barranda.

La Musgaña nos ofrece un amplio recorrido por toda la música instrumental de la Meseta castellana, profundizando en la esencia de nuestra riquísima tradición y desarrollando las posibilidades estéticas de esta herencia cultural plagada de mestizaje. La Musgaña muestra toda una gama de instrumentos autóctonos, étnicos y contemporáneos, que hacen de ella una de las formaciones más punteras de la música folk española, donde se mezcla tradición, formas urbanas y compromiso.

La música castellana, protagonista en el ciclo A la luna de Barranda

Estamos celebrando nuestro 40.º aniversario. La Musgaña comenzó en 1986, donde hubo un pequeño embrión; luego, ya en el 87, nos incorporamos Carlos Beceiro y yo, que somos los que vamos a actuar en Barranda, y lo que vamos a hacer es un viaje por todos estos años. Vamos a empezar tocando el repertorio que hacíamos Carlos y yo a dúo en los últimos tiempos, que se llama La Musgaña entre dos, que es una mirada más introspectiva al folk castellano, siempre con sonido de Musgaña, pero un poco más íntimo. Y vamos a abordar alguna de las piezas características que hemos estado haciendo durante todos estos años. Recientemente hemos realizado un concierto en Madrid, en el teatro Pavón, que la verdad fue muy gratificante, celebrando este 40 aniversario y en el que tuvimos algunos invitados muy especiales para nosotros, y queríamos hacer algún concierto más.

40 años, ¿cómo fueron los inicios y, sobre todo, cómo descubren la música tradicional?

Carlos y yo llevamos dos años dando clases en un máster oficial de interpretación de folclore, que hacen en Madrid, en la Escuela de Música Creativa, y es algo que hemos comentado mucho y que es muy interesante para la gente joven que ahora se quiere dedicar a este tipo de música. Nos preguntaban: «¿Cómo eran esos tiempos?». Cuando empezamos nosotros en el año 86-87, nos juntamos unos cuantos frikis del folk en Madrid. Carlos Receiro venía de Galicia, donde la música folk y tradicional tenía mucho más arraigo, pero aquí en Madrid estábamos en tierra de nadie, porque además, justo en plena movida madrileña, imagínate, éramos esos bichos raros, frikis totales. Esta cuestión es algo que comentamos también a nuestros alumnos, que en esa época éramos urbanitas, estábamos en Madrid y no habíamos vivido las tradiciones como tal. Dentro de la canción protesta, por otro lado, estaba la música galega que se exportaba al resto del país con mucha fuerza, y en aquel momento empezamos a conocer y a ver la música que se hacía también en Castilla, y pensamos que podríamos hacer algo parecido con la música de aquí, una cuestión similar a lo que estaban haciendo otros grupos europeos con la música celta o francesa. Pusimos la mirada fuera para intentar innovar y refrescar un poco la música tradicional de aquí. Fue crear una nueva mirada de la música tradicional de aquí.

A lo largo de vuestra carrera, diferenciáis dos etapas: hasta 1997, con los primeros trabajos y éxitos, y posteriormente desarrollando también una evolución contemporánea.

Nuestro primer disco en el 87 se llamaba El diablo cojuelo; nos lo autoprodujimos y esa fue nuestra carta de presentación. Con eso nos presentamos a un concurso que estuvo durante bastantes años, un concurso de música para jóvenes intérpretes de música folk, y conseguimos ganarlo; era un concurso nacional, y a raíz de ahí, pues pudimos hacer nuestro segundo disco, con Radio Nacional, y así empezamos. Posteriormente, hicimos un par de discos con Radio Nacional, y luego empezaron nuestros viajes al extranjero. A mediados de los 90, fuimos a Inglaterra, a Estados Unidos, conseguimos licenciar música allí en Estados Unidos, teníamos una discográfica. En aquella época fuimos más profetas fuera de tu tierra que en la tuya propia, hasta finales de los noventa. Luego, en el 2004, Enrique Almendros tuvo un derrame cerebral; él era como nuestro cantante, así que tuvimos un par de años complicados porque había que replantear el cambio de Quique, que había sido casi un hermano; fue muy complicado. A raíz de ahí empezamos a contar con otra gente, con colaboraciones, y conocimos a Diego Galáz y Jorge Arribas, que luego formarían el dúo de Fetén Fetén, que ahora tienen tanta y merecida fama.

¿Por qué momento pasa la música folk por tierras madrileñas? Aquí vemos cómo la gente joven está mostrando cada vez más interés, especialmente por lo que encuentran en plataformas digitales.

Sí, atrae muchísimo; nosotros lo hemos podido comprobar estos dos años con los más de 20 alumnos que hemos tenido en esta escuela de folclore que han venido de toda España y muchos de aquí de Madrid también. Ahora es muy distinto; está todo a la mano de un clic; puedes descubrir infinidad de músicas y tendencias. Nosotros tuvimos que viajar muchísimo, comprar mucha música, escuchar y ver muchos grupos fuera para descubrir influencias y poder aprender. Ahora es muy distinto, pero sí es verdad que hablaría de un renacer; es otro tipo de aproximación. Antes los folkies éramos los que nos aproximábamos a la música pop, como cuando hubo el auge de la música de gaitas como Carlos Núñez y Hevia, que ellos se aproximaban a lo que es la música pop, y ahora en esta nueva fase yo creo que es al revés. La música pop está cogiendo música de la tradición, música de raíz y la está incluyendo como otro tipo de fusión, incluyéndola en su género, y eso hace que cambie mucho la cosa.Ahora se está dando mucho el tecno-folk.

La capacidad que siempre ha tenido la música folk para fusionarse con otras influencias

Es lo que ocurre cuando algo no pega un tirón de repente y está ahí siempre presente, y con estos pequeños cambios que han ido surgiendo se mantiene. Es nuestra música, es algo que llega muchísimo. A nosotros nos ha sucedido: gente que te va a ver por casualidad, por acompañar a un amigo, y dice: Joder, no sabía que esto era así. Llama mucho la atención, la verdad.

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