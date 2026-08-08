Els Joglars celebra en San Javier 65 años de historia compartida

Pocas compañías pueden presumir de haber recorrido el mismo camino que un festival durante más de medio siglo. Els Joglars y el Festival Internacional de Teatro, Música y Danza de San Javier llevan décadas encontrándose sobre los escenarios y este sábado volverán a hacerlo con un significado especial. La formación catalana representará, en el Auditorio Parque Almansa, El retablo de las maravillas, una revisión contemporánea del clásico de Miguel de Cervantes dirigida por Albert Boadella, en una cita que servirá además para celebrar los 65 años de la compañía y reconocer la estrecha relación que mantiene con el certamen murciano.

No será una función más dentro de la programación del 56 Festival Internacional de Teatro, Música y Danza de San Javier. La actuación forma parte de la gira con la que Els Joglars conmemora seis décadas y media de trayectoria, un recorrido que contempla un gran estreno en cada comunidad autónoma y para el que la compañía ha elegido el Festival de San Javier como escenario de su parada en la Región de Murcia.

Dos trayectorias que crecieron juntas

La elección no es casual. Fundada en 1961, Els Joglars comenzó a abrirse paso cuando el teatro independiente español buscaba nuevos lenguajes escénicos. Apenas ocho años después nacía el Festival de San Javier, que acabaría convirtiéndose en uno de los principales escaparates estivales de las artes escénicas del país. Desde entonces, sus caminos se han cruzado de forma constante.

El concejal de Cultura y director del Festival, David Martínez, resume esa relación con una idea sencilla: "El Festival de San Javier no se entendería sin Els Joglars y posiblemente Els Joglars tampoco se entendería del mismo modo sin el Festival de San Javier".

Martínez recuerda que el crecimiento de la compañía siempre encontró eco en el certamen. "Lo que le sucedía a Els Joglars se dejaba ver en el Festival y, de alguna manera, también al contrario. Hemos crecido juntos y hemos sido testigos de la evolución mutua durante décadas", destacó.

Un reconocimiento que cambia de manos

La relación entre ambas instituciones ya tuvo un episodio destacado en 2022, cuando el Festival distinguió a Els Joglars con su premio honorífico por sus sesenta años de trayectoria. Cuatro años después sucede justamente lo contrario.

Al finalizar la representación del sábado, será la propia compañía quien rinda homenaje al Festival de San Javier con una de las veinte esculturas únicas creadas por el artista Jordi Estivill para conmemorar el 65 aniversario de Els Joglars. Cada una de estas piezas artesanales ha sido personalizada con el nombre de los teatros y festivales elegidos para acoger los grandes estrenos de la gira conmemorativa.

«Recibir este reconocimiento después de tantos años compartidos tiene un significado enorme para nosotros. Es el encuentro de dos historias que han caminado juntas durante décadas y la confirmación de que San Javier sigue siendo una casa para Els Joglars», afirmó Martínez.

Cervantes frente a las ficciones del siglo XXI

Sobre el escenario, la compañía recuperará El retablo de las maravillas, uno de los entremeses más conocidos de Miguel de Cervantes, aunque trasladando su reflexión al presente.

La obra parte del engaño ideado por dos farsantes que aseguran mostrar un retablo cuyas maravillas solo pueden contemplar quienes poseen sangre limpia y son hijos legítimos. Nadie ve absolutamente nada, pero tampoco nadie se atreve a reconocerlo por miedo a ser señalado.

Cuatro siglos después, Albert Boadella y Ramon Fontserè, responsables de la dramaturgia, convierten aquel episodio en una metáfora de las redes sociales, la desinformación y las verdades asumidas por presión colectiva. La tecnología ha cambiado, pero la necesidad de pertenecer al grupo y el temor a discrepar siguen formando parte del comportamiento humano.

Humor, sátira y provocación vuelven así a convertirse en las herramientas de una compañía que durante más de seis décadas ha construido un lenguaje teatral inconfundible.

Más de seis décadas de teatro incómodo

Fundada en 1961 por Albert Boadella, Antoni Font y Carlota Soldevila, Els Joglars ha desarrollado una de las trayectorias más influyentes del teatro español contemporáneo, caracterizada por la investigación escénica, el trabajo gestual y una mirada crítica hacia la realidad política, social y cultural.

Su historia también está marcada por episodios decisivos, como la prohibición de La torna en 1977, el procesamiento militar de varios miembros de la compañía y el exilio de Boadella en Francia. Desde entonces, la formación ha mantenido una identidad artística basada en la libertad creativa y la voluntad de cuestionar cualquier forma de poder o pensamiento dominante.

La dirección de El retablo de las maravillas corre a cargo de Albert Boadella, con dramaturgia compartida junto a Ramon Fontserè, que además encabeza el reparto junto a Pilar Sáenz, Dolors Tuneu, Javier Villena, Bruno López-Linares, Rafa Blanca y Pep Muñoz.