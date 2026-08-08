Arde Bogotá incendia Burgos

Arde Bogotá sigue con su camino hacia el lanzamiento del esperado nuevo disco que ya te contamos en este periódico. El grupo de música de Cartagena prometió en la pasada edición del festival de Aranda de Duero que volvería. Si bien en un principio no aparecían dentro de la programación, los creadores de 'Instrucciones' dieron un concierto sorpresa en una plaza del Trigo que se encontraba a rebozar.

La entrada se produjo con 'La Torre Picasso'. Canción muy especial por ir a contracorriente, en un momento en el que la principal plataforma de música del mundo premia canciones cortas (3 o 4 minutos) este grupo lanzó este tema de 9 minutos.

El público disfrutó de la canción, corearon la letra desde el minuto uno en una actuación que, según indicaron los presentes, rozó el éxtasis con 'Qué vida tan dura' o 'Exoplaneta'.

En Aranda ya recordaban con cariño a la banda de la Región por su espectáculo 'Eclipse' del Sonorama 2025, pero ahora el aprecio y la admiración han aumentado significativamente. Y, muy probablemente, los miembros del grupo también tengan estos sentimientos. "Los amigos que se hacen en Aranda son para siempre", dijeron desde el escenario.

Arde Bogotá compartió con los asistentes su reciente canción 'Bigger Splash'. Tema que formará parte de su próximo disco. Más allá de esta novedad, sonaron las queridas 'Virtud y Castigo', 'La Salvación', 'Los Perros' y 'Cariño'; en alguna de ellas se produjo una bajada del escenario, incluso.

El fin del espectáculo, como no podía ser de otra manera, lo hicieron cantando 'Exoplaneta'. Una oda a Cartagena que, de nuevo, ha hecho historia fuera de las fronteras de la Región de Murcia.

Arde Bogotá durante un concierto / Iván J. Urquízar

Más allá de Arde Bogotá

La Milagrosa, Fontán y Éxtasis han sonado antes que Arde Bogotá en este escenario que Sonorama Ribera reserva para las bandas emergentes, en una edición, la vigésimo novena, que ha concitado a lo mejor de lo mejor del panorama musical español, junto en vísperas de un redondo aniversario.

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Sonorama Ribera continuará está noche, tras el huracán Rigoberta Bandini y la genialidad de folk íntimo de Guitarricadelafuente del jueves, con las actuaciones de Carlos Ares, que el año pasado saltó en el Trigo; Love of Lesbian, en su gira de despedida; y Sexy Zebras, 'amigo fiel' de los sonorámicos.