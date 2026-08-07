Garaje Florida: "Tomo de ejemplos a Berlanga y Azcona, los jefes haciendo de la miseria y el drama una comedia"

Vuelve el misticismo nocturno: Garaje Florida rompe su silencio con Mal fario. Garaje Florida está de regreso. Hubo un tiempo en que el panorama musical murciano se vio sacudido por el temperamento marciano de Ser de Plutón (2016) y el magnetismo new wave de Obra y Gracia (2017). Sus integrantes se dispersaron en otras aventuras creativas —enriqueciendo proyectos como Los Malinches, Octubre o la notable carrera en solitario de Antonio Mellado ‘Mena’—, pero el cordón umbilical que unía al trío jamás se llegó a cortar. Casi una década después de sus últimos temas inéditos, Garaje Florida regresa sin la presión de demostrar nada y con el único motor de disfrutar del reencuentro. Lo hacen presentando Mal fario, un single doble integrado por Completa el círculo y Mensaje subliminal, donde la luz, la oscuridad, el humor negro y los destellos post-punk se dan la mano. Hoy hablamos con Mena, Leandro y Luiggi de esta esperada vuelta al redil, de la inevitable belleza de la decadencia y de por qué, a veces, la mejor forma de salvarse es aprender a reírse de uno mismo.

Tras haber explorado proyectos individuales y participado en bandas como Octubre o Los Malinches, ¿cómo ha sido ese primer día de mirarse a las caras en el local de ensayo? ¿Se sintió como si no hubiera pasado el tiempo?

Mena: La afinidad estaba intacta, pero sí tuvimos que engrasarnos con los instrumentos. En mi caso, la guitarra eléctrica la tenía un tanto aparcada. Aunque había grabado puntualmente algunas guitarras de apoyo para los dos discos de Mena, es en GF donde realmente toma el papel protagonista.

Lean: La complicidad, que es lo que importa en un proyecto como el nuestro, siempre ha existido, dentro y fuera del local de ensayo. Con esa premisa, volver a tocar juntos seguía siendo igual de sencillo y de satisfactorio para todos. Con dos o tres clases prácticas, las marchas entraban sin arreones.

En la nota de prensa os definís como «el espejismo más real de la historia». ¿Es este regreso un oasis temporal, o venís con la intención de que el espejismo se quede una buena temporada?

Mena: Esa letra parte de una experiencia personal, y juego con esa imagen para intentar explicarme. Fue Ana Andújar y sus dotes innegables para las letras la que le dio una vuelta de tuerca a la expresión y la convirtió en un punto de partida para el grupo. Por otra parte, diré que, como cualquier espejismo, podemos aparecer y desaparecer sin previo aviso, sí.

Vuestro parón comenzó tras el single Francotirador (2019), y os ha tomado casi una década desde vuestro último LP de estudio regresar como trío. ¿Hubo algún detonante o conversación específica que os hiciera decir: «Es el momento, hay que reabrir el Garaje»?

Mena: Francotirador se fue gestando mientras GF estábamos aún funcionando bien. Yo tenía un puñado de canciones que no veía dentro del sonido del grupo, y las guardé para un posible disco, pero desde que dejamos de tocar (2017) hasta ese disco pasaron dos años en los que tampoco me puse a escribir tantísimo. El Garaje lo empezamos a abrir de nuevo en 2024 o así. Había algunas canciones en el tintero que se quedaron sin grabar y nos gustaban, y por inercia, otras empezaron a surgir. No hubo una planificación, pero supongo que a los tres nos volvía a apetecer tocar juntos.

Lean: Igual que ese largo descanso se fraguó sin estridencias, la vuelta pareció algo natural, casi ineludible. Como dice Mena, había canciones esperando pacientemente. A mi entender, a los tres nos entró ese ansia por trabajar otra vez ese material y tocar juntos. Los mejores momentos como banda siempre han sido en el local, en la intimidad del ensayo, cuando notas que todo está como tiene que estar. El que lo probó lo sabe.

Como cualquier espejismo, podemos aparecer y desaparecer sin previo aviso

Vuestro nuevo single doble se titula Malfario, pero el tono general parece más de liberación y disfrute que de superstición negativa. ¿Por qué ese título? ¿Hay algo de ironía murciana ahí?

Mena: Puede verse de esa manera. El ‘malfario’planea como superstición en las dos canciones (además de que la pronuncio en Completa el círculo). A mí me gusta esa locución, muy española y castiza, para dar sentido a ciertos pensamientos y emociones. En las dos canciones hay tintes irónicos bastante fuertes, y el mal fario es lo que resume el asunto.

Hablemos de Completa el círculo. La nota de prensa la define como un «imperioso panegírico a desaparecer», y una contradicción vitalista. ¿Cómo se consigue hacer bailar al oyente mientras se le habla del sinsentido del mundo y de una despedida?

Mena: Esa canción trata de la redención tras el pensamiento inevitable hacia el suicidio de una persona. A mí no me gusta romantizar lo malo, ni tampoco demasiado lo bueno. La redención está en la oración, claro. «Padre, perdóname por el acto que voy a cometer». De eso va.

En Mensaje subliminal destruís la idea preconcebida de la canción de amor a base de psicodelia y humor negro. Mena, siempre has dicho que en Garaje Florida buscas mensajes más «obtusos y decadentes» que en tu proyecto en solitario. ¿Es el humor negro la mejor herramienta para enfrentarse a la decadencia inevitable?

Mena: Pienso así, sí. Sobre todo, porque, por más vueltas que le doy, no consigo realmente entenderme yo solamente con pensamientos formales y maniqueos. Tomo de ejemplo a Berlanga y Azcona, que eran los jefes haciendo de la miseria y el drama la más hilarante de las comedias.

Los mejores momentos como banda siempre han sido en el local, en la intimidad del ensayo

En la información promocional se han dejado enigmáticamente como ‘xxx’ las referencias sonoras de este single, aunque se mencionan bandas como Talking Heads, Gang of Four, La Mode o Golpes Bajos. Si tuvierais que rellenar esos huecos vosotros mismos, ¿qué nombres propios os han obsesionado en el estudio esta vez?

Mena: Los que citas son buenos ejemplos, pero creo que los tres tenemos una enciclopedia musical demasiado amplia en nuestras cabezas como para ceñirnos a la mención de un puñado de bandas. Al fin y al cabo, los tres escuchamos muchísima música de estilos muy diversos.

Lean: Por concretar, y a modo de ejemplo, a mí me gusta relacionar personalidades musicales y meterlas en la coctelera. Las canciones surgen de Mena, Luiggi y yo las mutamos, y juntos las integramos en un espacio común para los tres. La inspiración, en nuestro caso, surge muchas veces de la improvisación y la repetición obstinada en el ensayo. Mientras eso pasa, a veces pienso: «¿Qué harían Warren Ellis y Tom Waits si tocaran un tema de Ty Segall?»

En vuestros inicios con Ser de Plutón (2016) jugabais con la etiqueta de ser ‘los raros’ o los extraterrestres de la escena, y luego llegó el toque new wave de Obra y Gracia (2017). ¿Hacia dónde se ha movido la aguja en 2026? ¿Seguís sintiéndoos ‘de Plutón’ dentro del panorama musical actual?

Mena: Si esa etiqueta se nos ha puesto, ha sido en contra de nuestra voluntad. Aun así, soy consciente de que las etiquetas son inevitables y ayudan al oyente a acotar su ángulo de escucha. Creo que, por edad y por estar bastante fuera ya de “la movida murciana”, nuestra lucha se basa ya en juntarnos y en disfrutar de lo que hacemos. La pretensión no va a ir mucho más allá de eso, grabar y tocar en algún concierto que nos apetezca tocar.

Por edad y por estar fuera de la movida murciana, nuestra lucha se basa en juntarnos y disfrutar

Atrás quedó la época en la que os llamabais El Bueno, el Feo y el Mena y cantabais en inglés. Mirando atrás, ¿sentís que el castellano os ha permitido alcanzar ese estatus de ‘trovador nocturno’ del que habla vuestra biografía actual?

Mena: Como letrista del grupo, yo estaba contento y a gusto cantando en inglés, pero llegó un momento en que debilitaba algunos aspectos importantes, tanto en mensaje como en personalidad. He vuelto a escribir alguna canción que otra en inglés después, pero ya no me gustan, no estoy cómodo.

Has estado muy activo con Recodos Territoriales, y su sonido es más sobrio e intimista. Cuando vuelves al Garaje ¿notas que tienes que cambiar el chip para recuperar la velocidad y el temperamento de la banda, o la simbiosis sale sola?

Mena: Hay que cambiar de hábito monacal, sin duda. Lo que pasa es que el disfrute y el desfogue son muy diferentes, así que la verdad es que me sale sin pensar demasiado. No me resulta difícil porque este proyecto forma parte de mí, como le puede suponer Pavement a Stephen Malkmus. GF es una parte de mi vida, al igual que mi familia y mis amigos.

¿Es más fácil o más difícil autoeditarse y llamar la atención hoy en día?

Lean: Tanto El bueno, el feo y el Mena como GF han sido proyectos que podríamos denominar casi autoeditados. Domingo NoSurf y Víctor Martínez son amigos que nos ayudaron mucho, cada uno en su momento, y es de justicia nombrarlos. Hágase público aquí, una vez más, nuestro agradecimiento a los dos. Dicho esto, como no sabemos otra forma de editar música, usando una frase ya manida de Mena, “todo sigue en orden”. Para nosotros no ha cambiado nada. No invertimos en publicidad, no tenemos discográfica, y la pretensión sigue siendo grabar lo que nos da la gana donde nos da la gana, que curiosamente siempre es en los estudios El Miradoor con Marco Velasco.

Volver a poner en marcha el grupo es como usar un serpentín que llevaba años sin encenderse

Mena, ya has adelantado que estás deseando preparar más canciones y que la idea es seguir grabando «si Dios quiere» en los próximos meses. ¿Estamos ante las piezas de un futuro tercer LP de Garaje Florida, o preferís la libertad de ir lanzando píldoras en formato single?

Mena: Retomaremos ensayos en septiembre, y yo creo que volveremos a grabar algún tema o dos más que publicaremos. Esa es la idea preconcebida que tenemos y de la que hemos estado hablando en los últimos meses. Para nosotros es lo más fácil ahora mismo. Para un tercer LP tienen que darse unas condiciones que no sé si se dan en este momento.

¿Cómo está siendo volver a poner en marcha el grupo?

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Lean: Como el que vuelve a usar un serpentín que no se usa desde hace años. Pones la cerilla, das gas y esperas a que los dos fuegos hagan el arroz.