Al Dual pone el cierre al III AtalaJazz Mágiko

El cantante y guitarrista murciano Al Dual, referente internacional del rockabilly y uno de los artistas que mejor ha sabido mantener vivo el sonido más auténtico de los años cincuenta, pone cierre al III Festival AtalaJazz Mágiko, por el que han pasado BirdMAM Trío, Dorrey Lyles & Marcos Coll Band, en el patio del Club Atalaya.

Hace unos meses, Al Dual abría en Leganés la academia Rock & Roll Factory, centrada en la enseñanza musical inclusiva para alumnado con TEA, TDAH y otras neurodivergencias. Por méritos propios, es uno de los músicos más reputados del rockabilly contemporáneo, gracias a su virtuosismo y por su manera de fusionar el género con el country y el blues. Evoca un mundo imaginario de elegancia nocturna en la Costa Oeste, y logra algo atemporal reinterpretando sonidos y estilos clásicos. Tras girar con #AIEnRUTaArtistas revolucionando los escenarios de España y de Europa con su forma de entender el rock and roll, está en un momento de transición artística.

Tras publicar Reel Tour Reel, su último disco (en directo), Al Dual ha sentido la necesidad de explorar, y paralelamente se encuentra inmerso en la elaboración de su nuevo álbum de estudio, más sofisticado. Las letras abordarán diferentes temáticas, con la canción como eje central. La grabación, mezcla y mastering se desarrollarán entre España y Estados Unidos.

Revolution es el nuevo single de Al Dual, una declaración de intenciones que marca un nuevo punto de inflexión en su trayectoria artística.