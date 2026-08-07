Cine gratis: La Biblioteca Regional de Murcia ofrece 13.500 películas en 'streaming' a través de eFilm

La Biblioteca Regional de Murcia ha reforzado su oferta de contenidos audiovisuales con nuevas mejoras en eFilm, la plataforma gratuita de préstamo en streaming destinada a los usuarios de la red pública de bibliotecas. El servicio ofrece acceso a un catálogo de 13.500 películas, documentales, series, conciertos y cortometrajes, al que pueden acceder quienes dispongan del carnet gratuito de cualquiera de las bibliotecas públicas de la Región.

La principal novedad es que los títulos permanecerán disponibles durante un año completo dentro del catálogo, ampliando notablemente el tiempo en el que podrán ser consultados por los usuarios, frente al sistema anterior, en el que la rotación era más frecuente.

Cine en casa desde la biblioteca

La plataforma también mejora su accesibilidad al incorporar compatibilidad con Google TV Streamer y Fire TV, dos de los dispositivos más utilizados para convertir cualquier televisor en una Smart TV. Gracias a esta actualización, los usuarios podrán visualizar directamente los contenidos en la pantalla del televisor, con una experiencia similar a la de las plataformas comerciales de vídeo bajo demanda.

El director general de Patrimonio Cultural, Patricio Sánchez, destacó que estas herramientas digitales permiten "llevar la cultura de calidad a toda la Región de Murcia con un solo clic, todos los días del año y a cualquier hora", además de facilitar el acceso a la oferta cultural con independencia del lugar de residencia.

El funcionamiento de eFilm es similar al de un préstamo bibliotecario tradicional. Cada usuario puede solicitar hasta cinco títulos por semana y, una vez activado el préstamo, dispone de 72 horas para ver el contenido tantas veces como desee. Estos préstamos son independientes de los de libros u otros materiales, por lo que ambos servicios pueden utilizarse de forma simultánea.

Otra de las ventajas del sistema es que los audiovisuales no tienen límite de copias disponibles, de modo que un mismo título puede ser visto al mismo tiempo por todos los usuarios que lo soliciten, sin listas de espera.

Películas, documentales y recomendaciones

Además del catálogo audiovisual, la plataforma incorpora herramientas para facilitar la búsqueda de contenidos, como listados con las obras más vistas y mejor valoradas, selecciones temáticas elaboradas por la propia Biblioteca Regional y filtros por géneros.

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Con estas novedades, la red pública de bibliotecas de la Región de Murcia continúa reforzando su apuesta por los servicios digitales, acercando gratuitamente miles de contenidos audiovisuales a los usuarios a través de cualquier dispositivo conectado a internet.