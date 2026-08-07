La banda de rock Revólver retorna a los escenarios con la gira ‘LA 03010 Tour’

Revólver, la banda liderada por Carlos Goñi, una de las más veteranas y míticas de la escena rockera española, retorna a los escenarios con nuevo disco y con una gira que les llevará por toda la geografía peninsular. LA 03010 es el título que comparten el nuevo elepé y el tour, que comenzó en mayo y les trae de nuevo por estos pagos.

Bajo ese enigmático títulose presenta un repertorio que viaja a las historias que marcaron sus inicios. Según el propio Goñi, «este álbum es de lo más complejo que he escrito en toda mi vida»; mira directamente al pasado del músico, y toma como punto de partida Los Ángeles, el barrio de Alicante donde pasó parte de su infancia, y cuyo código postal da nombre al proyecto.

El álbum sigue la historia de Marcial Cuartero, un personaje ficticio cuya vida se cuenta canción a canción, casi como una novela musical, sin olvidar en concierto las canciones que han marcado la trayectoria de Revolver: seguirán teniendo un lugar destacado en el repertorio.

Carlos Goñi ha construido una de las trayectorias más sólidas de la música española, reconocida por sus canciones y por su fuerza en directo. Su versatilidad le permite defenderse en solitario, como demostró en la gira A solas (2007), o acompañado de la banda completa para ofrecer un formato más eléctrico y contundente.

Tras la gira de aniversario El dorado, donde el pasado era motivo de celebración, LA 03010 Tour emocionará celebrando el presente de Carlos Goñi a través de las canciones del nuevo disco.

La gira continuará durante los próximos meses y se alargará incluso hasta 2027.