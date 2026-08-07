Conciertos
La banda de rock Revólver retorna a los escenarios con la gira ‘LA 03010 Tour’
Carlos Goñi vuelve a los escenarios con un directo que combina el repertorio del nuevo disco con los himnos que han marcado más de tres décadas de trayectoria
Revólver, la banda liderada por Carlos Goñi, una de las más veteranas y míticas de la escena rockera española, retorna a los escenarios con nuevo disco y con una gira que les llevará por toda la geografía peninsular. LA 03010 es el título que comparten el nuevo elepé y el tour, que comenzó en mayo y les trae de nuevo por estos pagos.
Bajo ese enigmático títulose presenta un repertorio que viaja a las historias que marcaron sus inicios. Según el propio Goñi, «este álbum es de lo más complejo que he escrito en toda mi vida»; mira directamente al pasado del músico, y toma como punto de partida Los Ángeles, el barrio de Alicante donde pasó parte de su infancia, y cuyo código postal da nombre al proyecto.
El álbum sigue la historia de Marcial Cuartero, un personaje ficticio cuya vida se cuenta canción a canción, casi como una novela musical, sin olvidar en concierto las canciones que han marcado la trayectoria de Revolver: seguirán teniendo un lugar destacado en el repertorio.
Carlos Goñi ha construido una de las trayectorias más sólidas de la música española, reconocida por sus canciones y por su fuerza en directo. Su versatilidad le permite defenderse en solitario, como demostró en la gira A solas (2007), o acompañado de la banda completa para ofrecer un formato más eléctrico y contundente.
Tras la gira de aniversario El dorado, donde el pasado era motivo de celebración, LA 03010 Tour emocionará celebrando el presente de Carlos Goñi a través de las canciones del nuevo disco.
La gira continuará durante los próximos meses y se alargará incluso hasta 2027.
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