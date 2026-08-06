Viva Suecia y Antonio Lucas reciben el Castillete de Oro.

El 65.º Festival Internacional del Cante de las Minas entregó este miércoles dos de sus máximas distinciones, los Castilletes de Oro, a la banda murciana Viva Suecia y al periodista y poeta Antonio Lucas, en un acto celebrado en la Casa del Piñón. La ceremonia, conducida por el presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras, reconoció la trayectoria de ambos por su contribución a la cultura y su proyección dentro y fuera de la Región de Murcia.