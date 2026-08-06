La memoria de la comunidad ecuatoriana en la Región revive en la exposición 'Distrito' de Salvi Vivancos

El tiempo ha transformado Distrito en mucho más que una serie fotográfica. Dos décadas después de su creación, el proyecto de Salvi Vivancos regresa a la Región de Murcia convertido en un archivo visual de la memoria de la comunidad ecuatoriana que encontró en Murcia un lugar donde reconstruir su vida lejos de casa. La Mar de Músicas recupera ahora este trabajo dentro de su 31.ª edición, dedicada a Ecuador, reivindicando el valor de unas imágenes que documentan los vínculos, los espacios compartidos y el sentimiento de pertenencia que una generación de migrantes fue tejiendo en torno a un territorio convertido, con el paso del tiempo, en hogar.

La sala municipal Dora Catarineu acoge hasta el próximo 27 de septiembre la exposición Distrito, presentada originalmente en CaixaForum Barcelona, la muestra regresa ahora a la Región de Murcia convertida en un documento de enorme valor histórico y emocional. Lo que nació como un trabajo documental sobre una comunidad migrante adquiere hoy una nueva dimensión al preservar unas formas de convivencia que el paso del tiempo ha transformado profundamente.

Un espacio donde mantener vivas las raíces

La serie toma su nombre de un recinto situado en las inmediaciones de San Javier que, tras quedar abandonado como proyecto de ocio nocturno, fue ocupado de manera espontánea por la comunidad ecuatoriana. Cada fin de semana aquel espacio se transformaba en un lugar de encuentro donde convivían campeonatos de fútbol y voleibol, música, comidas compartidas y conversaciones que ayudaban a mantener vivos los lazos con el país de origen. Sobre uno de los edificios ondeaba una bandera ecuatoriana junto al lema "Amistad sin fronteras", convertido en símbolo de identidad para toda una comunidad.

Parte de la muestra expositiva ‘Distrito’. / Ayto. Cartagena

Durante la inauguración, Salvi Vivancos explicó que volver a exponer Distrito suponía "revisitar mi pasado", ya que fue uno de los últimos proyectos que abordó desde una mirada puramente fotográfica antes de centrar su trabajo en la investigación sobre archivos visuales. El artista señaló que quiso mostrar la presencia de la comunidad ecuatoriana a través de los espacios que habitaba y de "las pistas que dejaban", más que mediante el retrato directo de las personas.

El comisario de la muestra, Enric Mira Pastor, destacó que una de las singularidades del proyecto reside precisamente en esa mirada, donde los espacios adquieren tanta importancia como quienes los habitan. A su juicio, el conjunto de imágenes constituye una metáfora de la importante presencia que la comunidad ecuatoriana tuvo hace dos décadas en San Javier y en buena parte del entorno del Mar Menor.

Visitantes en la sala municipal Dora Catarineu observan la exposición. / Ayto. Cartagena

El paso del tiempo ha reforzado el valor documental de la exposición. La crisis económica de 2008 provocó el regreso de numerosos ecuatorianos a su país y transformó profundamente la realidad de esta comunidad en la Región de Murcia. Lo que en su día fue un retrato del presente se ha convertido hoy en un archivo visual capaz de conservar una memoria colectiva que, en gran medida, ha desaparecido.

Vivancos subrayó además que la recuperación de Distrito encuentra ahora "el lugar perfecto" en La Mar de Músicas, ya que permite que tanto la comunidad ecuatoriana como el público general puedan reconocer aquellos espacios y reflexionar sobre una parte importante de la historia reciente de la Región de Murcia.

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La exposición permanecerá abierta hasta el 27 de septiembre en la sala Dora Catarineu.