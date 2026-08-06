La feria taurina en honor a San Roque 2026 arranca este sábado con la celebración del encierro tradicional

La feria taurina en honor a San Roque, organizada por el Ayuntamiento de Blanca y la empresa Bous al Carrer, arranca este sábado con la celebración, a partir de las 15:00 h. del encierro tradicional por el casco antiguo, declarado de Interés Turístico Regional.

Este año los encierros tendrán lugar el 8, 10, 12, 13 y 14, entre ellos figuran dos encierros nocturnos y un encierro juvenil, junto a dos encierros infantiles, organizados por la Peña Manolete

Posteriormente, tendrá lugar el encierro nocturno, el 10 de agosto, a las 22:00 h., también por el recorrido tradicional, y desde que se instauró el pasado año uno de los de mayor afluencia. El tercer encierro será el encierro juvenil del 12 de agosto, a las 20:00 h., organizado por la Peña Manolete, que también serán los encargados de los encierros infantiles, el 7 de agosto a las 20:00 h., y el sábado, 8 de agosto, a las 12:00 h.

El 13 agosto, el encierro será a partir de las 12:00 h. por Gran Vía, y el quinto de este año contará con el mismo escenario el 14 de agosto, pero se traslada a las 22:00 h., convirtiéndose en el segundo encierro nocturno y la novedad que se ha incorporado este año a las fiestas en honor a San Roque. Los encierros irán precedidos de la animación de Los Informales.

Previamente, tuvo lugar en la Plaza de la Iglesia, el pregón a cargo del diestro José María Trigueros, que estuvo presentado por Óscar Victorio Puche, presidente de la Peña Taurina Manolete, y a continuación el público asistió a un concierto de música española de la mano de la Agrupación Musical de Blanca dirigida por Víctor Cano y la actuación de Ainara Clares.

El acto contó con la presencia del alcalde de Blanca, A. Pablo Cano; el concejal de Festejos, Jesús Cano; el concejal de Recursos Humanos, Limpieza, Servicios y Transparencia, Francisco Javier Rodríguez; la concejala de Servicios Sociales, Educación, Cultura y Nuevas Tecnologías, Ángela Ruiz Cano; el diputado regional, Jesús Cano; y el presidente del Círculo Taurino, José Antonio Cano Martínez.

El Circulo Taurino será el encargado de los aperitivos taurinos con sorteo de los novillos que se lidiarán durante las tardes del 9, 13 y 15 de agosto

En el transcurso de este evento se hizo entrega de los premios de la Feria Taurina de 2025 que recayeron en: el premio a la mejor ganadería para El Añadío, otorgado por el Ayuntamiento de Blanca a través de la Mesa del Toro; el primer premio a la joven figura del toreo para Toni Marín, otorgado por el Ayuntamiento de Blanca a través de la Mesa del Toro..

Feria taurina

José María Trigueros, durante el pregón taurino / SACRIS

Los festejos taurinos, que contarán con los aperitivos taurinos con sorteo de los novillos que se lidiarán por la tarde, organizados por el Círculo Taurino, y los pasacalles previos de la Agrupación Musical de Blanca, tendrán lugar los días 9, 13 y 15 de agosto y estará compuesta por tres novilladas con picadores, además de una Exhibición de Recortes que se celebrará el día 11 y durante la que también tendrá lugar el espectáculo de flamenco y de arte ecuestre ‘Pasión y Riendas’, con Achokai y Cuadra Pemar.

Los carteles serán los siguientes:

-Domingo, 9 de agosto: Novillos de Los Chospes para Tomás González y Antonio Aparicio. Participación del alumno de la Escuela Taurina ‘El toreo’ Diego José Marín, con añojos de la ganadería el Alvalle.

-Jueves, 13 de agosto: Novillos de Valdellán para Andrés García y Yuste Varela. Participación del alumno de la Escuela Taurina ‘El toreo’ José Antonio Belmonte, con añojos de la ganadería el Alvalle.

-Sábado, 15 de agosto: Novillos de Barcial para Borja Escudero y Alejandro Cano. Participación del alumno de la Escuela Taurina ‘El toreo’ Iván de Benito, con añojos de la ganadería el Alvalle.

Los festejos comenzarán a las 18:45 horas. Las entradas se podrán adquirir en el Mucab de lunes a viernes de 11:00 a 13:30 h. y de 18 a 20 h y los sábados 11 a 13:30 h. También se podrán adquirir en la Asociación Cultural Taurina Amigos del Toreo. Más información y reservas en: 642 76 98 30.

Noches de verbena El programa se ha concebido con actividades para todas las edades y con actuaciones musicales y lúdicas gratuitas. Las noches de verbena en el Parque Municipal estarán protagonizadas por La Mundial, la Orquesta Miami, Orquesta Acuarela, Gran Guateque Club, Estilo Misuri, Nuevo Milenio, Marlene, el espectáculo DFlamenco, la noche de rock con la Agrupación Musical de Blanca, los tributos a Manuel Carrasco e Isabel Pantoja, junto a DJ Rummar, DJ Egxea, DJ DavidDMusic, DJ Fonty e Izan DJ. Además, este año se podrá disfrutar del humor con El Show de Angustias y de Blanca Remember Fest, en el que actuarán Chumi DJ, Sensity World, Mirana y DJ Fonty. Los más pequeños podrán disfrutar de un cantajuegos infantil ‘Pequecanta’, el 6 de agosto a las 22:00 h. en el Parque Municipal, y también se celebrará la tradicional vuelta en bici al pantano, para mayores de de 9 años el 9 de agosto, a partir de las 10:00 h. junto al tradicionales encierros infantiles. Como viene siendo tradicional el cierre, de las fiestas será la procesión de San Roque, acompañada de la Agrupación Musical de Blanca y el castillo de fuegos artificiales.

La Peña Manolete organiza el III Encierro Juvenil de Blanca

Presentacion Pea Manolete / La Opinión

El Ayuntamiento de Blanca ha presentado el cartel anunciador del III Encierro Juvenil Peña Manolete, en un acto que ha contado con el concejal de Festejos, Jesús Cano; junto a Roberto Molina Molina, Jesús Sánchez Molina y Gonzalo Molina, representantes de esta asociación taurina.

Este evento, que se celebra por tercera vez en el municipio, tendrá lugar el miércoles, 12 de agosto, a las 20:45 h. y contará con el siguiente recorrido: C/ Nueva de Blanca, Plaza de la Iglesia, C/ Pintor Pedro Cano, C/ Frutas de Levante y Plaza de Toros. Durante el encierro se soltarán dos vaquillas de la ganadería de Juanfran y podrán acceder jóvenes mayores de 16 años.

La Feria Taurina inaugura chiqueros de obra

Nuevos chiqueros / La Opinión

El Ayuntamiento de Blanca finaliza las obras gracias a las que la Feria Taurina contará por primera vez con chiqueros de obra en los corrales de la Plaza de Toros, unas tareas que suponen un paso importante para mejorar la celebración de los festejos taurinos.

Estas tareas, que permitirán que los festejos se desarrollen con más garantías, suponen una modernización de las instalaciones. También se ha rehabilitado el corral del Hundío.

Este proyecto es fruto del trabajo conjunto entre el Consistorio blanqueño y la Mesa del Toro, donde están presentes el Círculo Taurino, la Peña Manolete y José Luis Molina Fenández, delegado en Murcia de la Asociación Nacional de Presidentes de Plazas de Toros de España (ANPTE).

La construcción de estos chiqueros permitirá que los festejos se desarrollen con más garantías, facilitando el manejo de los novillos y evitando contratiempos. Además, se refuerza la profunda tradición y el arraigo que Blanca mantiene con la cultura taurina. Además de la modernización de estas instalaciones se ha rehabilitado el Corral del Hundío.