‘La dama boba’ lleva al Festival de San Javier la comedia de Lope de Vega

Hace más de cuatro siglos, Lope de Vega escribió una comedia sobre una joven heredera que todos consideraban incapaz de comprender el mundo. Finea, la protagonista de La dama boba, termina siendo la más astuta de todos. El 56 Festival Internacional de Teatro, Música y Danza de San Javier acoge este jueves a las 22.30 horas en el Auditorio Parque Almansa este clásico del Siglo de Oro en una nueva versión dirigida por Josep Maria Mestres y adaptada por Xus de la Cruz, que ya ha pasado por los Teatros del Canal de Madrid y el Festival Hispanoamericano del Siglo de Oro–Clásicos en Alcalá con una destacada respuesta de la crítica.

Esta obra fue terminada de escribir el 28 de abril de 1613, cuando Lope de Vega estaba en plena madurez creadora, y estrenada ese mismo año por la compañía de Pedro de Valdés. Es uno de los ejemplos más celebrados de la comedia de enredo del Siglo de Oro y su tema central no es, en rigor, el amor romántico, sino algo más subversivo: la idea neoplatónica de que el amor tiene la capacidad de abrir el entendimiento y transformar a las personas, convirtiendo a Finea —la supuesta ‘boba’— en la figura más astuta de la historia. Una tesis que cuatro siglos después sigue siendo incómoda porque implica que la inteligencia no es un rasgo fijo sino algo que se despierta, y que quienes deciden quién es inteligente y quién no pueden estar profundamente equivocados.

El padre de Finea ha concertado su matrimonio con Liseo, pero la aparición de Laurencio —pretendiente de su hermana Nise y atraído también por la cuantiosa dote— desencadena un juego de intereses, celos, alianzas y cambios de pareja que acaba transformando a la protagonista desde dentro. Lo que comienza como una comedia de enredo da paso al despertar de Finea, que descubre el lenguaje del amor y, con él, una inteligencia que nadie a su alrededor había querido reconocerle.

Los actores durante la representación. / Javier Naval

La aparente bobería deja de leerse únicamente como una carencia y empieza a parecerse también a un refugio: una forma de sobrevivir en un mundo que ya había decidido por ella quién debía ser. Las preguntas que plantea el texto siguen siendo incómodamente actuales cuatro siglos después: ¿quién decide quién es inteligente? ¿Cuánto hay de verdadero en la identidad que mostramos? ¿Qué sucede cuando alguien deja de interpretar el papel que los demás le habían reservado?

Un reparto encabezado por Carolina Rubio

La propuesta de Josep Maria Mestres trasciende la lectura más tradicional del texto para convertir el despertar de Finea en una oportunidad de hablar de los prejuicios, las convenciones sociales y la posibilidad de abandonar una identidad que ya no nos pertenece. El amor funciona aquí no solo como motor romántico, sino como la grieta que desordena lo establecido y permite a los personajes preguntarse quiénes son realmente.

La crítica ha destacado especialmente el trabajo de Carolina Rubio como Finea en un reparto que completan Joaquín Notario, Silvana Navas, Carlos Serrano, Pablo Béjar, Markos Marín, Concha Delgado, Víctor de la Fuente y Alberto Granados. La música original y el espacio sonoro son de Alberto Granados, la escenografía de Clara Notari, la iluminación de Juanjo Llorens, el vestuario de Gabriela Salaverri y Pepa Pedroche ejerce como asesora de verso. La producción corre a cargo del Festival Hispanoamericano del Siglo de Oro–Clásicos en Alcalá, Ajedrez Eventos y Soluciones y Octubre Producciones.