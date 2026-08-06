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El Cid, Manuel Escribano y Antonio Puerta en la corrida del 125 aniversario de la plaza de Cehegín, con la ganadería de Victorino Martín

Será la primera vez que la prestigiosa ganadería de la A coronada pise el centenario coso ‘Alcalde Pepe Navarro’

Presentación de la corrida por el 125 aniversario de la plaza de toros de Cehegín

Presentación de la corrida por el 125 aniversario de la plaza de toros de Cehegín / Enrique Soler

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Enrique Soler

Enrique Soler

Cehegín

El Club Taurino de Cehegín ha acogido la presentación oficial de la corrida de toros con la que se conmemorará el 125 aniversario de la Plaza de Toros de Cehegín. El festejo se celebrará el próximo 10 de septiembre, a las 18:00 horas, coincidiendo con el día de la patrona de la localidad, la Virgen de las Maravillas.

El festejo se celebrará el próximo 10 de septiembre, a las 18:00 horas

El acto ha contado con la presencia de la alcaldesa de Cehegín, Alicia del Amor; el Director de Asuntos Taurinos de la Región de Murcia, Francisco Abril, el torero Antonio Puerta; el ganadero Victorino Martín; los empresarios Jorge Arellano y Manuel Martínez Erice "Chopera"; y el presidente del Club Taurino de Cehegín, Pedro Moreno, quienes han destacado la importancia de un cartel que convertirá esta efeméride en uno de los grandes acontecimientos de las fiestas patronales.

Cartel de lujo

El ganadero Victorino Martín

El ganadero Victorino Martín / Enrique Soler

La corrida reunirá a Manuel Jesús "El Cid", Manuel Escribano y el ceheginero Antonio Puerta, que lidiarán un encierro de la prestigiosa ganadería de Victorino Martín, cuya presencia será histórica al tratarse de la primera vez que sus reses se lidiarán en la Plaza de Toros de Cehegín.

La alcaldesa de Cehegín, Alicia del Amor, destacó que “esta corrida representa un acontecimiento histórico para nuestro municipio, al conmemorar los 125 años de una plaza que forma parte de la identidad de Cehegín”, poniendo de manifiesto que “contar por primera vez con la ganadería de Victorino Martín y con un cartel de esta categoría supone un motivo de orgullo para todos los cehegineros y un aliciente más para vivir unas fiestas patronales inolvidables”.

Durante la presentación se puso en valor el significado de este 125 aniversario, destacando la Plaza de Toros como uno de los principales símbolos patrimoniales

Durante la presentación se puso en valor el significado de este 125 aniversario, destacando la Plaza de Toros como uno de los principales símbolos patrimoniales, culturales e históricos del municipio. Asimismo, se agradeció el trabajo realizado por el Club Taurino de Cehegín y por los empresarios para hacer posible un cartel de primer nivel en una fecha tan señalada.

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El torero de Cehegín Antonio Puerta

El torero de Cehegín Antonio Puerta / Enrique Soler

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