Ángela Leña o el oficio de habitar otras vidas

Antes de que terminara el siglo XX, cuando Caracas aún era el telón de fondo de una infancia llena de imágenes televisivas y voces melodramáticas, una niña observaba atentamente a los actores que aparecían en la pantalla. No los miraba como simple espectadora: los imitaba, los estudiaba, los encarnaba. Aquella niña era Ángela Leña y, sin saberlo, estaba dando sus primeros pasos en un camino que no abandonaría jamás.

Con apenas once años, ya entrado el nuevo milenio, subió por primera vez a un escenario para recitar un monólogo de una complejidad insólita para su edad. Fue un momento fundacional. Allí, enfrentada al público y a la vibración de las palabras dichas en voz alta, comprendió que quería dedicarse a interpretar. No fue una intuición pasajera, sino una certeza profunda, casi física. Desde entonces, no ha dejado de perseguir ese deseo con una constancia que hoy suma más de veinte años.

Ángela creció rodeada de estímulos creativos. Su abuelo, guionista y caricaturista, tallador de madera y narrador nato, fue una figura clave en ese entorno donde el arte no era una abstracción, sino una práctica cotidiana. Las telenovelas formaban parte del ritual doméstico, y ella las consumía con una atención casi devocional.

Mientras otros niños jugaban acompañados, Ángela inventaba historias sola, cambiando de personaje, de cuerpo y de voz, construyendo mundos enteros a partir de su imaginación.

A los diez años consiguió su primer papel en una telenovela venezolana. Sin formación previa, superó una prueba de cámara que le abrió las puertas de su primer rodaje profesional. Aquel contacto temprano con el audiovisual confirmó su vocación y la empujó a formarse en interpretación, expresión corporal y trabajo escénico. Poco después llegó el teatro y, con él, una revelapción distinta: la energía compartida con el público, la respiración común, la experiencia irrepetible de lo vivo.

Mudarse a España siendo todavía muy joven supuso un corte y, al mismo tiempo, un reinicio. En Torrevieja encontró su primera compañía teatral profesional, vinculada al teatro musical, y comenzó a consolidar una trayectoria que no dejaría de expandirse hacia la publicidad, su trabajo como modelo, la pasarela y el audiovisual.

Siempre con una premisa clara: organizar su vida en función de la interpretación, incluso cuando eso implicaba renunciar a una estabilidad convencional.

Hoy, Ángela Leña entiende su oficio no solo como un juego creativo, sino como una responsabilidad ética y social. Cree firmemente en el poder transformador de la escena y de la pantalla, en su capacidad para educar, cuestionar y abrir espacios de reconocimiento colectivo. Como escribió Shakespeare: «El mundo entero es un teatro, y todos los hombres y mujeres meros actores». Una idea que Ángela encarna desde la convicción de que interpretar no es escapar de la realidad, sino mirarla de frente desde otro lugar.

Madre de Gabriel, continúa formándose en interpretación textual, teatro físico y disciplinas musicales. Compagina castings constantes con trabajos que le permiten mantener la flexibilidad necesaria para responder a cualquier oportunidad artística. Sabe que la suya es una carrera de fondo, pero también que no podría vivir de otra manera.

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Para Ángela Leña, la interpretación no es solo una profesión: es una forma de habitar el mundo, de comprenderlo y de devolverlo transformado y mejorado al espectador. Un espejo de doble dirección donde la sociedad se mira, se reconoce y, quizás, se atreve a intentar cambiar.