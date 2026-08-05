Seis películas para ver gratis esta semana en el cine de verano de Murcia

El mes de agosto solo está empezando, pero cabe recordar que suele ser, para la mayoría, uno de los más fugaces. Por tanto, conviene no procrastinar si estás esperando un momento ideal para ver una película con las estrellas de la ciudad de Murcia como testigo.

Lo cierto es que desde la Filmoteca Francisco Rabal han dejado una programación muy variada, películas de todos los géneros y para todos los públicos: comedias románticas, terror, clásicos del cine western, grandes obras para los más pequeños e, incluso, superhéroes.

Con este último género comenzará la semana. La Wonder Woman de Gal Gadot -la más reciente- mostrará los orígenes de este mítico personaje de los cómics de DC. A este le seguirán War Horse, Herbie: A Tope, El Guateque, La Diligencia y Me Siento Rejuvenecer.

La actriz Gal Gadot como Wonder Woman / L.O.

Wonder Woman

De Diana a la mujer maravilla; esta es la premisa de la película. El personaje que interpreta Gal Gadot se debate entre abandonar su vida como princesa de las 'Amazonas', un grupo de mujeres guerreras que vive en una isla paradisíaca alejada del mundo y sus habituales tribulaciones.

El gran cambio en su vida se produce cuando un piloto norteamericano de la Primera Guerra Mundial llega hasta su isla tras un accidente. El personaje interpretado por Chris Pine cuenta a Diana los detalles de este gran conflicto, lo que rápidamente evoca a su idealismo y acaba desencadenando en una lucha personal por acabar con todas las guerras en la que, además, descubrirá sus extraordinarios poderes.

Este filme de 2017 se proyectará el miércoles 5 de agosto a las 21.30 horas y dura, aproximadamente, 141 minutos.

Un fotograma de War Horse. / L.O.

War Horse

El mismo 5 de agosto a las 24 horas se podrá disfrutar de War Horse, una película antibelicista del afamado director Steven Spielberg que narra la historia de un joven que se ve obligado a vender a su caballo cuando la familia cae en la ruina.

Para más inri, el joven debe alistarse al ejército por el estallido de la Gran Guerra. Durante todo este tiempo tanto el caballo (Joey) como el joven inglés (Albert), deberán luchar para sobrevivir entre la crueldad del ser humano que saca a relucir la actividad bélica. La obra se estrenó en el año 2011 y dura 146 minutos.

Herbie: A Tope

Un tono menos 'intenso' tiene esta película en la que un Wolkswagen con capacidad significante irrumpe en la vida de Maggie Peyton (Lindsay Lohan) para revolucionarla por completo. El intrépido Herbie tiene muchos ases bajo la manga y los utilizará para competir en la categoría ASCAR y pulverizar todos los récords.

Se trata de un filme con un tono adolescente, podría enmarcarse dentro de lo que actualmente se considera 'cozy'. Una forma de cultura sin grandes preguntas que solo busca ser un espacio seguro dentro del huracán de incertidumbre, miedos y problemas de la vida cotidiana.

Se estrenó en 2005, Estados Unidos, fue dirigida por Angela Robinson y dura poco más de 100 minutos. Los cinéfilos podrán disfrutarla el próximo jueves 6 de agosto a las 21.30 horas.

El Guateque

La noche seguirá con un tono gracioso porque a las 23.15 horas del mismo día será el turno de El Guateque. Una comedia de 99 minutos de Blake Edwards que se estrenó en 1968 en los Estados Unidos.

En el filme un patoso actor de origen hindú se encuentra rodando una película en el desierto. A causa de sus errores lo despiden del rodaje. Sin embargo, recibe una inesperada invitación para asistir a una sofisticada fiesta organizada por el productor de su última película. Con él en 'el ajo', se producen innumerables situaciones disparatadas que sacarán alguna sonrisa a los asistentes.

La Diligencia

En La Diligencia se produce una de las narrativas más atractivas para cierto sector del público: Un grupo de inadaptados emprende un largo y peligroso viaje. Los miembros son un hombre fuera de la ley que busca venganza, una prostituta, un jugador, un médico, una mujer embarazada de un militar y un sheriff.

La tensión entre los distintos personajes será palpable. Durante el viaje, además, tendrán que afrontar el ataque de un equipo de indios apaches. La película se proyectaráá el viernes 7 de agosto a las 21.30 horas. Tiene una duración de 99 minutos, se estrenó en 1939 en los Estados Unidos y está dirigida por el legendario John Ford.

Me siento rejuvenecer

La semana acabará con una comedia. A las 23.15 horas del viernes se proyectará este filme de Howard Hawks. La trama se desarrolla alrededor de Barnaby Fulton (Cary Grant), químico de una importante empresa que quiere encontrar la fórmula de la eterna juventud.

Durante los experimentos, la intervención de un chimpancé provoca unos resultados que ni Fulton ni su esposa (Ginger Rogers) esperaban. La obra es de 1952, se estrenó en Estados Unidos y dura 97 minutos.