José Antonio Vera Pérez: enamorado de la enfermería

Hablar de José Antonio Vera Pérez es hablar de un itinerario vital atravesado por el cuidado, la memoria y la compasión. Profesor ayudante doctor en la sede de Cartagena de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Murcia, su trayectoria no responde a un recorrido lineal ni previsible, sino al de alguien que ha ido encontrando en la enfermería no solo una profesión, sino una forma de estar en el mundo.

Tras más de veinte años como profesor asociado en distintas sedes —Espinardo, Lorca y la antigua Escuela de Enfermería de Cartagena—, su incorporación plena a la universidad supone la culminación de una vocación madurada con paciencia y experiencia clínica.

Esa experiencia se forjó durante dos décadas en unidades hospitalarias, especialmente en medicina interna, donde el contacto continuado con la enfermedad crónica, el final de la vida y los cuidados paliativos fue modelando una mirada profesional profundamente humana. De ahí su actual implicación en proyectos de investigación centrados en el apoyo a la toma de decisiones sobre el lugar de fallecimiento, dentro de equipos multidisciplinares que integran enfermería y medicina paliativa. Proyectos que no se limitan a producir conocimiento, sino que buscan transformar la práctica clínica y la formación de los futuros profesionales.

Docente de Historia de la Enfermería y de Cuidados Paliativos, José Antonio Vera entiende la enseñanza como un ejercicio de conciencia crítica. Defiende la necesidad de que el alumnado comprenda de dónde viene su disciplina, cómo se ha construido la identidad socioprofesional de la enfermería y por qué sigue siendo necesario cuestionar las inercias del paradigma biomédico. Para ello, recurre a metodologías cualitativas, innovadoras y profundamente pedagógicas, como las historias de vida de practicantes, comadronas y profesionales jubilados, que permiten a los estudiantes conectar el pasado con su propio futuro profesional.

En estas historias emergen condiciones de vida, jerarquías, género y contextos sociales que ayudan a situar la enfermería en su dimensión histórica y política. El pasado deja de ser un relato lejano para convertirse en un espejo crítico. Así, el alumnado aprende que la historia es una herramienta para comprender el presente y proyectar una práctica más consciente.

Esa misma coherencia atraviesa su trabajo en cuidados paliativos, donde impulsa la formación en la llamada ‘mirada compasiva’, abordando la capacidad de hacerse cargo del otro, de acompañar con intención y responsabilidad. Trabajos fin de grado basados en investigación cualitativa con pacientes en situación paliativa han demostrado que esta mirada no solo transforma al estudiante, sino que también beneficia a quienes son escuchados en un momento vital donde el tiempo y la palabra escasean.

José Antonio Vera es también un pensador crítico de la disciplina. Defiende que la enfermería vive hoy un cambio de paradigma. Frente a viejas críticas sobre la falta de un paradigma propio, sostiene que la enfermería ha alcanzado una madurez científica que exige ser reconocida y defendida, tanto dentro como fuera de la academia.

A ello se suma una mirada feminista e interseccional de la historia del cuidado, comprometida con la visibilización de las mujeres enfermeras que han sido sistemáticamente olvidadas. Nombres como Isabel Zendal o Milagros Segura aparecen en su docencia como actos de justicia histórica y como referentes necesarios para el presente.

Noticias relacionadas

Más allá de cargos o méritos, José Antonio Vera Pérez es, ante todo, un profesional que cree que formar enfermeros no consiste solo en enseñar técnicas, sino en educar ciudadanos éticos, capaces de cuidar, acompañar y mirar al otro con dignidad. Enamorado de la enfermería, sí, pero sobre todo comprometido con lo que esta puede aportar a una sociedad que necesita, más que nunca, cuidado y compasión.