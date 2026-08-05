Flyppy sumerge San Pedro del Pinatar en su universo marino con la exposición 'Neptuno'

Ismael Cerezo, Flyppy, pertenece a esa rara estirpe de creadores capaces de convertir el hierro, un material rígido y pesado, en organismos que parecen respirar, moverse o dejarse llevar por la corriente. Ese universo, poblado de peces, aves, insectos y formas marinas de apariencia casi fantástica, desembarca ahora en San Pedro del Pinatar con Neptuno, una exposición que podrá visitarse hasta el 15 de septiembre en el Centro de Iniciativas Turísticas (CIT).

La inauguración contó con la presencia del alcalde, Pedro Javier Sánchez Aznar, y del concejal de Turismo, Javier Castejón, que acompañaron al escultor murciano en la apertura de una muestra que vuelve a estrechar el vínculo entre el artista y un municipio profundamente ligado al paisaje del Mar Menor y las salinas.

La poesía del metal

Desde hace más de tres décadas, Flyppy ha construido una obra difícil de encasillar. Formado como artesano del metal, ha desarrollado un lenguaje propio donde el hierro y el vidrio abandonan su condición industrial para convertirse en seres vivos. Peces, libélulas, flamencos, medusas o árboles imaginarios emergen de sus manos mediante una combinación de forja tradicional, color y un inconfundible sentido del movimiento.

Visitantes durante la inauguración de la exposición 'Neptuno'. / Ayto. San Pedro del Pinatar

Cada escultura parece capturar un instante suspendido en el tiempo. Sus piezas, de apariencia ligera pese a la contundencia de los materiales, juegan con el equilibrio entre la fuerza del metal y la delicadeza de las formas orgánicas, un sello que le ha convertido en uno de los artistas más reconocibles del panorama escultórico.

En reconocimiento a esa trayectoria, el artesano recibió el Premio Regional de Artesanía 2022, distinción que puso en valor una carrera dedicada a renovar la escultura contemporánea desde los oficios tradicionales.

Un artista unido a San Pedro

La relación de Flyppy con San Pedro del Pinatar no es nueva. Quienes acceden al municipio por la carretera de acceso a Pinatar Park son recibidos por una de sus obras más conocidas: los grandes flamencos metálicos que presiden la rotonda, convertidos ya en uno de los iconos visuales de la localidad e inspirados en la riqueza ambiental de las salinas y el Mar Menor.

Ese diálogo permanente con la naturaleza encuentra continuidad en Neptuno, una exposición concebida como una invitación a recorrer un ecosistema imaginario donde el mundo marino se funde con la fantasía y donde cada pieza parece contener una pequeña historia.

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La muestra permanecerá abierta hasta el 15 de septiembre en el Centro de Iniciativas Turísticas, situado en la avenida de las Salinas, ofreciendo a vecinos y visitantes una oportunidad para descubrir el trabajo de uno de los escultores más personales de la Región de Murcia, cuya obra continúa demostrando que incluso el hierro puede parecer ligero cuando pasa por las manos del arte.