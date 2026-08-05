Cante de vida y muerte

La noche llora. Hoy las luces se apagan incluso antes de ser desconectadas. Cuando se anuncia la entrada en escena de Israel Fernández, llega desde el cielo un quiebro. El eterno maestro de la guitarra, don Pepe Habichuela, ha fallecido. Mientras el mundo del flamenco llora, las estrellas se alegran, porque saben que una más de ellas iluminará el firmamento. Enmudece la Catedral del Cante en un minuto de silencio donde todo recuerdo es poco en comparación a la grandeza artística y personal de don José Antonio Carmona Carmona. Descansa en paz, maestro.

“No sabéis lo difícil que es salir a cantar con esto en caliente”. Israel salía a las tablas tal vez con una serie de ideas claras. Pero nadie puede evitar los derrumbes si el seísmo es grande. Comienza el concierto.

El escenario se llena de tonos rojos y blancos. Diego del Morao, fiel compañero de Israel a la guitarra, abría la música con una falseta mientras utilizaba la afinación de la guitarra como recurso performático. Por tonos de Levante, Israel y Diego homenajeaban la tierra cartagenera y murciana por varios de sus Cantes de Levante. La voz lírica del cantaor toledano penetra los oídos de la audiencia como un soplo de brisa marina. El melisma es rico en color y tonos, y la falseta, brillante y luminosa. En momentos de tristeza buscamos la luz, e Israel lo sabe. Nos tiende la mano para no dejarnos caer mutuamente. Como si de un niño se tratase, Israel canta con la voz quebrada. Al mismo tiempo, como un padre, nos enseña lo que es el dolor y a mirarlo de frente.

Con humildad, recuerda sus raíces e influencias. Entran en escena las palmas y el cajón, que domina los graves. Entre soleás y bulerías, la voz de Israel se va fortaleciendo sin llegar del todo a recomponerse. “Anda y pregúntale a un sabio cuál de los dos perdió más”. ¿Y si ya no está el sabio? ¿Qué hacemos, Israel? Antes de que pueda responder, la guitarra interrumpe. El rasgueo suena arenoso, turbio. Israel eleva su voz como un rezo, con más ímpetu que temple. La falseta se repite, recreándose Diego en la técnica y en un minimalismo sublime que sustituye el habitual desarrollo temático o improvisaciones.

Israel Fernández y Diego del Morao. / C. M.

La luz se apaga y el Mercado estalla en aplausos. A su regreso, la luz es morada, símbolo del poder real. A pesar de estar el cajón, las palmas, la guitarra y el cante en escena, el foco está puesto únicamente en cantaor y guitarrista. Este último abre el toque en las cuerdas graves, mientras el humo rodea a Israel en un halo de misterio e intriga. Israel rezuma intimidad. Su objetivo es convertir la Catedral del Cante en su pequeño tablao, en su propia cueva sacromonteña. Las soleás se hacen bulerías, y las bulerías, soleás, y en la privacidad de su cante, del Morao nos cuenta con música todo lo que no llega a salir por boca de Israel. La iluminación cambia. De esa noche morada, se llena la estancia de blanco marfil. El cielo llega a la tierra. El toque y el cante avanzan, mueren, resurgen y mueren de nuevo. En cada golpe de voz resuena el espíritu flamenco de Israel, y cada punteo sobre las cuerdas de la guitarra recuerda al gigante de don Pepe. En un enorme quejío, la música desaparece súbitamente al mismo tiempo que el eco de la voz de Israel recorre la Catedral.

El guitarrista flamenco Digo del Morao. / C. M.

Soledad y silencio. Nuestro artista se queda solo; todos abandonan las tablas del Mercado. La mente suena, pero no se puede compartir con cualquiera. Cada uno de nosotros esconde un grito que tiene miedo de expulsar. Pero Israel se ha cansado de reprimirse. Cada ayeo, cada tercio de la toná surca las vigas del Mercado, y hasta el silencio decide sonar. Brillante y profundo, Israel revienta en arrebatos de furia, cantando con más fuerza de la que su cuerpo puede soportar. Cuando vamos a rompernos, paramos, pero el alma gitana del cantaor toledano no hace más que acelerar. Ese rabioso sentir hace del cante de Israel una fuente de luz que nos guía en la oscuridad del duelo.

Ante el asombro del público, Israel se acerca al piano situado sobre el escenario. Entre risas, pero lleno de humildad, avisa: “Aprendí a tocarlo en la iglesia; si hay algún pianista aquí, de corazón pido que me perdone”. Es grande el homenaje al anunciar una granaína al piano, en honor al maestro Habichuela, al que acabaría dedicando la totalidad de la gala. De espaldas al público, golpea las primeras teclas. Blanco y negro convergen en las manos de Israel. Cada tecla es una lágrima, cada arpegio un llanto, cada acorde un alarido. Al piano imita los matices de su voz, creando una particular falseta, con emoción y coherencia. Todo ello para desembocar en un excelso melisma de una particular belleza melódica. Cuando los focos se tornan en sangre, vuelve la guitarra de su tumba. Tan sangrienta es la falseta como el rojo que inunda la escena. Los dedos de Diego no escatiman en virtuosismo, y la Catedral le devuelve al guitarrista el eco de sus rasgueos. Del Morao golpea la caja de su instrumento con la misma ira con la que Israel canta, y ambos establecen una dominancia absoluta de la seguiriya que interpretan. Los dedos del gaditano punzan las cuerdas como centellas. “¿Por qué no me dejáis en este rinconcito llorar?, que se me ha muerto mi padre, y mi alma, y no puedo más”, reza Israel, casi traduciendo a la guitarra, que llora por su padre, su mentor, su dueño y señor, ahora ascendido al olimpo de los grandes del género.

Israel Fernández al piano en el Cante de las Minas. / C. M.

Nos acercamos al final. Todo el equipo del artista llena las tablas de la Catedral del Cante. Un rojo algo más tenue les ilumina. El espíritu de la bulería, los fandangos, la soleá y otros palos resuena por el espacio. Israel, a través de este viaje de reflexión, crece y desarrolla su carácter. El ángel de la vida se enfrenta al demonio de la muerte. Mientras el toledano le jalea, del Morao rasguea y puntea, presa de un arrebatamiento imparable. Se respira un ambiente de alegría. Fernández toma la ola de la bulería hasta la playa de la soleá. Entre el dolor y el querer, la música se columpia entre el modo frigio y el mayor, asomándose esporádicamente los menores. A través de esos ojos que tiene por ventanas, la gitana voz de Israel comunica un hartazgo, consigo y con el mundo. Una cadena que quiere romper y colgarse al cuello en señal de victoria. Una cueva en Granada, un tablao en Jerez. Una mina en Linares, una sierra en La Unión. La tartana de un comerciante cartagenero y las alpargatas del alicantino Rojo. En la Catedral del Cante caben todos, porque en ella no se definen estilos, sino que se acogen almas, especialmente aquella del que jura vivir con honestidad el flamenco, serle fiel y tratarlo con humildad. En palabras de Israel, “hay que dar gracias, yo las doy, a Dios, a la música y al flamenco, que para mí son lo mismo”.

El flamenco, arte de artes. El arte del llanto y de la gracia. El arte del libre, del liberto y del esclavo. El flamenco, arte de luz y de oscuridad, de claridad y turbidez. Donde el sonido y el ruido valen lo mismo, e incluso a veces el ruido toma más valor. Porque más vale para entender la muerte un grito que un discurso fúnebre. Más vale un beso y una lágrima que un “te quiero” para comprender la esencia del amor. Flamenco, cementerio de ilusiones y cárcel de la razón, de los que se sale solamente a través de la irracionalidad de la pasión y de la fantasía de lo onírico.

La noche llora, pero las estrellas sonríen. Sobre la Catedral del Cante cae la bendición del maestro Habichuela. Y sobre Israel, adalid de la tradición y constructor de los cimientos del futuro, la bendición de La Unión y del eterno recuerdo que queda grabado sobre la piedra de su Avenida del Flamenco.