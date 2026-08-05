Arrancan las semifinales del Cante de las Minas

Tras una primera semana marcada por los grandes recitales del festival, el 65º Festival Internacional del Cante de las Minas entra este miércoles en su fase más competitiva con el inicio de las semifinales de sus concursos oficiales. Durante tres noches consecutivas, los aspirantes a los máximos galardones del certamen deberán demostrar su dominio de los distintos palos flamencos ante el jurado y el público de la Catedral del Cante, antes de la gran final del próximo sábado 8 de agosto.

La primera criba hacia la final

La primera velada reunirá a ocho artistas que competirán en las categorías de cante, toque, baile e instrumentista flamenco, optando respectivamente a la Lámpara Minera, el Bordón Minero, el Desplante y el Filón. Cada participante interpretará un repertorio previamente establecido, en el que no faltarán cantes mineros como la minera, la taranta, la cartagenera o el taranto, junto a otros estilos como la soleá, las alegrías, la caña, la zambra, la guajira y las bulerías.

La sesión comenzará con la actuación del instrumentista sevillano Josemi Castaño, que interpretará taranta y bulerías. En la categoría de toque será el turno de Pablo Campos, de Granada, con taranta y zambra, y de Duan, guitarrista afincado en Sevilla y natural de Shanghái, que apostará por una taranta y una guajira.

En baile, el murciano Marcos Morales defenderá un programa compuesto por taranto y caña, mientras que la granadina Susana Sánchez competirá con taranto y seguiriya.

La jornada se completará con tres aspirantes a la Lámpara Minera. La granadina Estrella de Manuela interpretará minera, taranta y alegrías; el sevillano Iván Carpio llevará al escenario una minera, cartagenera y soleá; e Isabel Rico, de Málaga, cerrará la competición con minera, levantica, caña y alegrías.

Las actuaciones serán evaluadas por un jurado integrado por Eduardo Guerrero, Juan Pinilla, José Manuel Gamboa, Kyoko Shikaze, Juan Parrilla y Paco Paredes, con Juan José Carrión como secretario. Al término de la velada, el comité realizará la primera selección de aspirantes que accederán a la final del sábado, aunque el cartel definitivo no quedará configurado hasta la conclusión de las tres semifinales, previstas entre el 5 y el 7 de agosto.

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La competición continuará el jueves y el viernes con el resto de concursantes de las cuatro categorías. Será entonces cuando el jurado decida quiénes optarán finalmente a la Lámpara Minera, el Bordón Minero, el Desplante y el Filón, cuyos ganadores se darán a conocer en la gran final del 8 de agosto, poniendo el broche a la 65ª edición del Festival Internacional del Cante de las Minas.