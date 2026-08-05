Antón Martizano: El pintor murciano que hizo del arte una forma de vivir

"Los pintores y la ambición… Está muy bien. ¿Por qué no? Lo peor es que sean pintores. Cuando se es ambicioso en una oficina, está muy bien. Se acaba siendo jefe de la oficina. Lo enojoso en los pintores es en qué acaban convirtiéndose… Y al final, ya ni siquiera son pintores" Picasso. Declaraciones recogidas y transcritas por Hélène Parmelin

No es Antón Martizano un pintor conocido, ni reconocido, en su tierra murciana, quizá por su ausencia de ambición, pues para él la pintura era una forma de vivir y de estar en el mundo. Nacido en 1933 en Puebla de Soto, una pedanía murciana, marchó muy joven a Madrid, tras obtener, siendo aún adolescente, una de las becas que otorgaba la Diputación Provincial de Murcia para cursar estudios de Bellas Artes en la capital del reino. Contaba el propio Antón que presentó al concurso un jarrón de crisantemos que, lógicamente, tuvo que resultar muy del agrado del jurado –en el que estaba, como miembro habitual desde 1940, Pedro Sánchez Picazo– dada la factura postimpresionista, plenamente inmersa en el estilo de la pintura costumbrista local, de la obra con la que concurrió al certamen para intentar lograr la beca.

Residiría en Madrid, donde desarrolló toda su trayectoria profesional, en gran parte dedicada a la enseñanza como profesor de artes plásticas y dibujo, haciendo de la pintura un discreto apéndice de sus ocupaciones; ello a pesar de recibir importantes distinciones a lo largo de los años. Ya en su juventud, en 1963, fue distinguido con una beca por el gobierno de Egipto e invitado a visitar el país y recoger en sus cuadros los motivos que el periplo por esos territorios le resultasen inspiradores. Conoció y fue amigo de numerosos artistas madrileños y murcianos –que residían o visitaban de forma esporádica la capital de España–, entre ellos del escultor Antonio Campillo, nacido como él en plena huerta y becado también por la Diputación Murciana para cursar estudios en Madrid.

Su formación académica, anclada en la tradición, dotó su trabajo de un gran dominio sobre la materia pictórica y el dibujo. Antón se mantuvo siempre fiel a la figuración, logrando mezclar, sin fisuras, oficio, buen hacer y emoción; haciendo innecesaria su vinculación a corriente alguna del arte. Eso no significa que no podamos rastrear en sus obras sus preferencias y referentes: la Escuela de Madrid y ciertos pintores de la Generación del 27, en especial los murcianos Garay o Almela Costa; o Sánchez Picazo –Martizano siempre se sintió, de alguna forma, deudor del de Balsa Pintada–.

Sus temas pictóricos han girado, a lo largo de su carrera como pintor, alrededor del bodegón: flores y naturalezas muertas… Y el paisaje: rincones y patios huertanos… Su mirada se dirige, sin titubeos, a objetos y lugares, a situaciones capaces de mover sus sentimientos y sus afectos… el Patio de la tía Rosalía, contiguo al de su madre; rincones de Flores y parterres junto al aljibe; El pavo, atrapado tras la alambrada de la jaula; un ramillete de Calas blancas, bajo el peso de las oscuras y enrobinadas sartenes y bandejas metálicas del bar taberna de su padre, que cuelgan en la texturizada pared del muro; la Terraza huertana en Madrid, la propia terraza de su casa madrileña plantada de naranjos y nísperos, claveles y rosales, convertida en su personal e íntimo trozo de jardín huertano… Temas que retomará una y otra vez en sus venidas habituales a su pueblo natal.

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Nuestro pintor, con residencia y estudio en Lo Pagán, donde solía pasar los veranos disfrutando de la luz y el paisaje marmenorense, recogió, seguramente como consecuencia de alguno de sus acostumbrados paseos junto a la lonja de pescado del puerto, esta escena de un Pescador dormido sobre sus redes. Un dibujo, iluminado con lápices de colores, que refleja a la perfección el interés que en los años ochenta mostró por Antonio López. Un cuadro de atmósfera austera, intimista y elegante, no exento de minuciosidad descriptiva –casi podemos sentir el peso del cuerpo sobre las redes, o desenhebrar, si nos lo propusiésemos, los cabos de cuerdas enroscadas amontonados en el suelo–. Una manera de jugar a detener el tiempo. Aunque podríamos preguntarnos si el protagonista de la escena, ese pescador rendido tras una dura jornada de faenar en el mar, sería, en algún momento, conocedor del interés y la atenta observación de la que fue objeto por parte del pintor.