Sofía Balsalobre: reconstruir la vida desde la independencia

Sofía Balsalobre Navarro nació y creció en Alcantarilla (Murcia). Se define como "una persona normal", pero su trayectoria vital lo desmiente. Su historia es la de una mujer que, tras un giro radical del destino, aprendió a reconstruirse sin dramatismo, apoyándose en la constancia, el deporte, la cultura y una firme voluntad de independencia.

Con 23 años, cuando su carrera profesional comenzaba a despegar, Sofía sufrió un grave accidente de moto. Aquella noche de celebración, en plena Feria de Septiembre, un accidente en la carretera de Alcantarilla le produjo una lesión medular que le provocó una paraplejia. Su vida cambió para siempre.

Durante los primeros meses no fue consciente del alcance de su lesión. Nadie le explicó con claridad que se trataba de una lesión irreversible. En su mente, la recuperación dependía del esfuerzo personal, y se entregó por completo a la rehabilitación. Cuando, al leer por sí misma el informe médico, asumió la realidad, el golpe fue devastador. A la lesión se sumaron otras pérdidas: su pareja la abandonó y su madre desarrolló una enfermedad mental. La supervivencia y no la resignación fue el motor que la empujó a seguir adelante.

Desde el principio tomó una decisión: mantenerse activa. "Si ocupas la mente, no tienes tiempo para hundirte", recuerda. Aprendió a conducir con un coche adaptado, se independizó de su familia y buscó en el deporte una vía de reconstrucción personal. Así llegó al bádminton en silla de ruedas, casi por casualidad, en una región donde apenas existían estructuras deportivas adaptadas.

El bádminton se convirtió pronto en algo más que una afición. Durante más de once años compitió al más alto nivel internacional. Fue campeona de España, campeona de Europa y tercera del mundo en categoría individual en el Campeonato del Mundo de Guatemala en 2011, Gales en 2003, tercera en dobles en Gales 2003 y Sevilla 2007, tercera del mundo en individual, dobles y mixtos en Suiza 2010, once veces campeona de España en diversas categorías. Recorrió países como Francia, Alemania, Israel, Tailandia o Taiwán, compaginando entrenamientos y competiciones con su trabajo. Todo ello, en gran parte, costeado de su propio bolsillo, en una disciplina que entonces no era paralímpica y que apenas recibía apoyo institucional.

"El deporte me dio independencia, confianza y horizonte", afirma. Para Sofía, el deporte es una de las herramientas más eficaces de integración social, junto al empleo. Licenciada en Relaciones Laborales y Recursos Humanos, siempre luchó por trabajar acorde a su formación. No fue fácil: tras el accidente, muchas ofertas laborales ignoraban su perfil profesional y se limitaban a puestos básicos. Aun así, logró abrirse camino en la administración pública, donde lleva cerca de dos décadas trabajando.

Paralelamente, nunca abandonó otra de sus grandes pasiones: el teatro. Subirse a un escenario es una catarsis, un espacio de libertad y expresión. Uno de los momentos más intensos de su vida artística fue protagonizar El ángel de Sofía, una obra basada en su propia historia en la que la dramaturga Paz Martínez ahonda en su vida y su personalidad. Representarse a sí misma, exponerse ante el público sin filtros, fue uno de los retos más difíciles y reveladores de su trayectoria.

La maternidad llegó sin buscarla. Madre de mellizos, Sofía habla hoy de sus hijos como el proyecto más importante de su vida. Reivindica una maternidad plena y autónoma. Sus hijos han crecido entendiendo la discapacidad como una circunstancia más de su madre, no como un límite.

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Hoy, Sofía Balsalobre sigue defendiendo un mensaje sencillo y poderoso: valorar lo cotidiano antes de perderlo, no posponer la vida y sostenerse siempre en varios pilares. Ella, desde su silla, lo hace con una lucidez y una determinación que dejan huella.