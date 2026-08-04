Cine
La película murciana 'Lionel' conquista el Atlàntida Mallorca Film Fest antes de su estreno en cines
La ópera prima de Carlos Saiz, rodada en la Región y apoyada por el ICA, suma el premio al Mejor Largometraje de la Sección Oficial y llegará a las salas el próximo 11 de septiembre
La película Lionel, ópera prima del director murciano Carlos Saiz, continúa situanándose como una de las producciones españolas con mayor proyección en el circuito internacional de festivales. El largometraje ha sido distinguido con el Premio al Mejor Largometraje de la Sección Oficial en la 16.ª edición del Atlàntida Mallorca Film Fest, un nuevo reconocimiento que llega poco antes de su estreno en cines, previsto para el 11 de septiembre.
Se trata de una coproducción hispanofrancesa de Blur, Icónica y Promenades Films que contó con el apoyo del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes (ICA) de la Región de Murcia para su producción y que fue rodada íntegramente en localizaciones de Murcia, Mazarrón, Blanca, Alhama de Murcia, Totana y Fuente Álamo, convirtiendo a estos municipios en escenario de una historia marcada por la identidad, la memoria y los vínculos familiares.
El galardón fue anunciado durante la gala de clausura celebrada en Palma de Mallorca y amplía el palmarés de una película que inició su recorrido con una Mención Especial del Jurado en la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci) y que ha seguido acumulando reconocimientos dentro y fuera de España.
Un recorrido internacional
Entre los premios cosechados hasta la fecha destaca también el concedido a Lionel Corral como Mejor Actor en el Festival Internacional de Cine de Beijing, así como el Transilvania Trophy, máximo galardón del Festival Internacional de Cine de Transilvania (TIFF), que reconoció a la película como mejor largometraje.
Protagonizada por la familia Corral Bernal, la cinta sigue la historia de Lionel, un joven que descubre que al cumplir 26 años perderá la pensión de orfandad con la que ha vivido desde la muerte de su madre. La inesperada aparición de su padre, con quien mantiene una relación marcada por la distancia, desencadena un viaje a Francia para visitar a su hermana que obligará a ambos a enfrentarse a años de silencios, ausencias y emociones nunca expresadas.
Estreno en septiembre
Tras su paso por algunos de los principales festivales nacionales e internacionales, Lionel llegará a los cines españoles el próximo 11 de septiembre, distribuida por Sideral.
La película supone el debut en el largometraje de Carlos Saiz y confirma el buen momento del cine realizado desde la Región de Murcia, con una producción que ha encontrado el respaldo de la crítica y de los jurados de distintos festivales antes incluso de su estreno comercial.
- Despedida una encargada de tienda en Murcia por pasar más de ocho horas al teléfono durante su jornada laboral en solo un mes
- ¿Se verá el eclipse del 12 de agosto desde la Región de Murcia? Consulta la visibilidad municipio por municipio y los horarios del evento
- Vuelven las quedadas de barcos y motos de agua a La Manga: la Guardia Civil levanta acta y Capitanía Marítima subraya que no es una concentración ilegal
- Tirones todos los días en la Región de Murcia: cada vez más violentos y vinculados a 'marginalidad y consumos problemáticos
- Carlos Alcaraz recupera el número 2 del mundo por solo 40 puntos
- Detienen en Tenerife a una pareja de Murcia por maltratar en un restaurante a su hijo de 2 años
- Más de 195 millones: los empleados del Ayuntamiento de Murcia verán aumentado su sueldo en 2027
- El Mediterráneo tropicaliza los veranos y dispara los riesgos para la Región