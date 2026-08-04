La película murciana 'Lionel' conquista el Atlàntida Mallorca Film Fest antes de su estreno en cines

La película Lionel, ópera prima del director murciano Carlos Saiz, continúa situanándose como una de las producciones españolas con mayor proyección en el circuito internacional de festivales. El largometraje ha sido distinguido con el Premio al Mejor Largometraje de la Sección Oficial en la 16.ª edición del Atlàntida Mallorca Film Fest, un nuevo reconocimiento que llega poco antes de su estreno en cines, previsto para el 11 de septiembre.

Se trata de una coproducción hispanofrancesa de Blur, Icónica y Promenades Films que contó con el apoyo del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes (ICA) de la Región de Murcia para su producción y que fue rodada íntegramente en localizaciones de Murcia, Mazarrón, Blanca, Alhama de Murcia, Totana y Fuente Álamo, convirtiendo a estos municipios en escenario de una historia marcada por la identidad, la memoria y los vínculos familiares.

El galardón fue anunciado durante la gala de clausura celebrada en Palma de Mallorca y amplía el palmarés de una película que inició su recorrido con una Mención Especial del Jurado en la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci) y que ha seguido acumulando reconocimientos dentro y fuera de España.

Imagen de la recogida del Premio a Mejor Largometraje de la Atlántida Mallorca Film Fest. / L. O.

Un recorrido internacional

Entre los premios cosechados hasta la fecha destaca también el concedido a Lionel Corral como Mejor Actor en el Festival Internacional de Cine de Beijing, así como el Transilvania Trophy, máximo galardón del Festival Internacional de Cine de Transilvania (TIFF), que reconoció a la película como mejor largometraje.

Protagonizada por la familia Corral Bernal, la cinta sigue la historia de Lionel, un joven que descubre que al cumplir 26 años perderá la pensión de orfandad con la que ha vivido desde la muerte de su madre. La inesperada aparición de su padre, con quien mantiene una relación marcada por la distancia, desencadena un viaje a Francia para visitar a su hermana que obligará a ambos a enfrentarse a años de silencios, ausencias y emociones nunca expresadas.

Estreno en septiembre

Tras su paso por algunos de los principales festivales nacionales e internacionales, Lionel llegará a los cines españoles el próximo 11 de septiembre, distribuida por Sideral.

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La película supone el debut en el largometraje de Carlos Saiz y confirma el buen momento del cine realizado desde la Región de Murcia, con una producción que ha encontrado el respaldo de la crítica y de los jurados de distintos festivales antes incluso de su estreno comercial.