Molina Sánchez: África como origen de una revolución pictórica

"¡Mujer desnuda, mujer negra, / Vestida del color que es tu vida, de tu forma que es belleza! / Crecí bajo tu sombra; la dulzura de tus manos vendó mis ojos / Y he aquí que en el corazón del verano y del mediodía, te descubro / Tierra prometida, desde lo alto de un cuello calcinado / Y tu belleza me fulmina en pleno corazón, como el alumbramiento de un águila" Léopold Séddar Senghor. Cantos de sombra

En los últimos meses de 1965, entre septiembre y noviembre, Molina Sánchez viaja por África, invitado por el dueño de una naviera portuguesa al que conoce en Sintra a través de su amigo Freitas do Amaral. Angola, Mozambique, Sudáfrica… Luanda, Santo Tomé, Porto Amelia, Nacala, Lorenzo Márquez, el parque nacional de Gorongosa, Durban… Un periplo que el pintor recoge en una serie de dibujos en su, a modo de diario de viaje, Cuaderno de África; en algunas pinturas de reducidas medidas, apenas 35x26 cm, realizadas al óleo, de expresivos y rápidos –a veces casi diluidos– trazos sobre papel couché; y en un buen número de fotografías. Óleos, dibujos –creados, en bastantes ocasiones, desde la evocación, cuyo fin es servir de estímulo y recordatorio a la propia memoria– y fotografías, que habrían de ser el germen de una colección de cuadros de formato medio y gran formato, que Molina expuso en distintas salas portuguesas entre 1966 y 1967: en Estoril y en la Sala Borges de Aveiro. Las relaciones del pintor murciano con el mundo literario y artístico lusitano se remontaban a finales de los años cuarenta y principios de los cincuenta, exponiendo en Lisboa, Coimbra y Funchal, o realizando murales para el Gran Hotel de Figueira da Foz; una prolongación, en el país vecino, de sus inquietudes plásticas de esos años que lo vinculan a la ‘Escuela Madrileña’, con Benjamín Palencia ejerciendo de mentor, y con las revistas Garcilaso, en la capital de España, y Azarbe Verso y Prosa, en Murcia, que marcan sus conexiones con el grupo Juventud Creadora.

Si nos propusiéramos identificar períodos, series u otros elementos plásticos o iconográficos reconocibles en la obra de Molina Sánchez, es evidente que el viaje africano supuso para el pintor un impacto emocional y cultural, un encuentro con otras gentes, con otros paisajes, que marcarían su pintura los años siguientes y que aún perduró, si no en la representación iconográfica posterior que aflora en sus cuadros, sí en su paleta y su manera de empastar y abordar el dibujo, el color y las formas, que acabaron definiendo su mirada y fijando su manera de enfrentar la pintura. Aquellas escenas envueltas de una atmósfera a la vez intimista y heroica, no exentas de cierto sentido de la cotidianeidad y lo popular, teñidas de un aire burlón, con la infancia y sus juegos –un aspecto iconográfico irrenunciable en la obra de Molina Sánchez; aquellos niños tocados con un divertido sombrero, que a mí se me parece un divertido guiño picassiano– como protagonista en muchas de las obras… Y que ya anunciaban, hacia 1957, el interés del artista por el expresionismo y la abstracción, serían desplazadas, entre finales del sesenta y cinco y los dos años siguientes, por el impacto africano y la serie creada a consecuencia del viaje.

La figura femenina protagonizó, prácticamente, la totalidad de los cuadros que formaron parte de la serie africana. Esas mujeres… hermosas representantes de la ‘negritud’, tantas veces cantadas por Séddar Senghor. Mujeres en el mercado, junto al río, vendiendo flores o peces, o charlando en la orilla del camino, con los hijos cargados a la espalda, portando cestos de frutas sobre sus cabezas. En esta escena, recogida, o mejor, recordada por el pintor a raíz de su estancia en Porto Amelia, la mujer africana descansa bajo el palmeral, liberada, unos instantes, del peso de sus cestos.

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Una obra, un cuadro, creado a partir de una pincelada amplia y contrastada. Amarillos, azules, ocres, verdes. Contraposiciones de luces y sombras. Una pincelada, un posicionamiento estético cargado de una tensa y fuerte expresividad, casi abstracta –bastaría para corroborarlo con aislar algunas áreas del lienzo–, pero que nunca abandona las referencias figurativas, esa conexión, siempre emocionante, del pintor con lo representado, de tal forma que la escena nos parece próxima, cercana… como si formara parte de un suceso que nos apelase directa, individualmente. Porto Amelia es parte de un conjunto de obras que abrió, sin concesiones ni reparos, un nuevo camino en la trayectoria de Molina Sánchez. Sí, no resulta difícil rastrear la huella africana en esos Ángeles que habitaban la paz, la música del huerto… del propio huerto, del propio jardín del pintor en el camino de Salabosque.