La guitarra coral de Yerai Cortés

Luces y ecos, y las voces del Rocío. Una cárcel. Micrófonos. La niebla llena el escenario de la Catedral del Cante. Conforme escuchaba y observaba anonadado la propuesta artística de Yerai, también llegaban a mis oídos las palabras de un sabio escondido en el público: “Esta es la nueva tradición, es lo que le hacía falta al flamenco”. Y es cierto, la supervivencia de un arte, muchas veces, surge de la necesidad. Una necesidad que, en este caso, surge de la búsqueda de la esencia y de su traslado a la actualidad. Un lavado de cara, o mejor dicho, de imagen. En lo personal, definiría el espectáculo vivido anoche como una gala llena de postales. Permítame narrársela, querido lector. Cierre sus ojos y observe a través de los míos la popular esencia de Yerai Cortés.

Luces y ecos, y las voces del Rocío. Yerai entra al escenario con su silla. Tras sentarse, abre un periódico. En portada, en negrita, se lee únicamente una palabra. Popular. Al parecer, el alicantino cree que se encuentra inmerso en una película, algo que hará que, instantes después, rompa la cuarta pared para salir de su prisión de micrófonos, y tocarnos con su guitarra, acariciando nuestro oído con las yemas de sus dedos a través de las cuerdas. El coro susurra; se escucha el viento de fondo. Yerai nos llama a sentir, con una canción de arrepentimiento que llama, sin encontrarla, a la esperanza. Es la canción de un corazón herido, que intenta sin éxito remediar un gran error. La guitarra busca escapar hacia la luz. Yerai, autoritario, se lo niega. La guitarra lucha contra su intérprete, en búsqueda de desahogo. Las veces que lloramos, nuestras cuerdas vocales se tensan y suben a la parte superior de nuestra garganta. Cuando la guitarra flamenca de Yerai Cortés llora, resuenan en todo el Mercado sus agudos. Quebrado, Yerai susurra: “Roto por ti...”, sin poder articular otra palabra. Acto seguido, le pide al cielo: “Quiéreme, quiéreme”.

Yerai Cortés durante su actuación en el Cante de las Minas. / Iván Urquizar

La guitarra pasa a un segundo plano, se esconde, se fusiona con las voces rocieras de las mujeres que rodean a Yerai. Y estas hacen sonarse 'rebelás'. La fuerza de este tema se transmite a través del poderoso juego de luces rojo carmín parpadeantes, a derecha e izquierda de las rocieras. La guitarra juega con las palmas, conversa y se vuelve a esconder. Cuando lo hace, no desaparece, sino que construye el tema desde los graves, como si de los cimientos de un edificio se tratase. Es ese caminito por el que iba andando la música, que se corta súbitamente cuando el rojo se torna negro. El alicantino mira su guitarra, seguramente pensando: “Ay, lo malo que he sido contigo”. Sin poder irse de su cabeza ni de la tristeza ese pensamiento, las palmas le arrastran, le empujan hacia el futuro, mientras aquellas que las producen se mantienen estáticas. Una luz blanca y tenue entra desde una esquina. Y Yerai toca, toca desconsolado, diciéndole a su guitarra que “nunca dejó de elegirla”. La guitarra, que profesa, con todo, eterno amor a su dueño, responde con cariño, calmada y pausada. Como gotas de rocío, suenan breves y agudas notas, intercaladas por pausas que entrecortan la respiración musical.

Tres a un lado. Tres al otro. En el centro, Cortés permanece en silencio. Las femeninas voces del coro pasan a significar algo más que una letra. Acabamos de entrar en lo más profundo del corazón de nuestro artista. Un sitio tan lleno de emociones, y tan vacío de palabras. Porque lo que ocupan las personas y los recuerdos, rara vez lo ocuparán simples letras. Porque merece la pena mirar de lejos al amor y decidir, consciente del dolor que supone, permanecer a 'Sulao'. Yerai expresa ese dolor con un nudo en la garganta. Intenta hablar, intentando un grito que se queda en susurro. “Ay”. Su voz se apagará, pero no lo harán sus manos, que con el sonido de su guitarra acabarán por transmitirnos su ser, su dolor, su historia. La guitarra llena el espacio, completa una compleja masa sonora que retumba hasta en el más recóndito hueco de la Catedral del Cante.

Yerai Cortés en el Cante de las Minas. / Iván Urquizar

Yerai se aparta de los focos, y se esconde en la intimidad del lado izquierdo del escenario. Las rocieras trasladan los micrófonos a su alrededor. El símbolo es claro. Yerai no puede escapar, siempre acaba rodeado de micrófonos. Un disco, una rueda de prensa, una entrevista. Entre tanto ruido, es fácil perderse, pero ya sabe usted lo que dicen. El que en la vida se pierde, a cadenillas le amarran. Al llegar ese momento, Yerai debió decir algo así como “si algún día me veis perdío, amarradme a mi guitarra”. El ritmo de su rasgueo es electrizante, intrépido, poderoso. Tras una súbita pausa, retoma como una exhalación la falseta, con crudeza. Las notas cortan el aire como los filos de una navaja. Ese amarre a su guitarra, con la reiteración del tema y de su letra, se transforma en una zona segura para él. El alicantino crea una falseta en completa soledad, en la que los tonos menores construyen un ambiente de misterio y melancolía.

Yerai Cortés en La Unión. / Iván Urquizar

Se escucha una voz. Y otra. Y otra. Las siluetas de los artistas muestran el tono casi espectral que transmiten la iluminación y las gargantas de las rocieras. La guitarra repica, en un trémolo que no sale de su propio bucle. Una mirada al vacío, un estancamiento en la nada más profunda. Vamos, Yerai, ¿a qué esperas? Hazlo “como decían los maestros”. Decidido, se recrea en su música. Recompuesto, se muestra fuerte al toque. La música acelera, se embala, y en un prestissimo en el que las manos de Yerai se dejan de ver para fundirse con su guitarra nuevamente, Yerai cierra el rasgueo con gran porte y carácter. Y con la mirada nos dice: "Vámonos de viaje".

¿A dónde, señor Cortés? ¿A dónde nos vas a llevar? Una vez más, el artista deja que sea su camarilla de cantaoras la que nos guíe. Concretamente, a la gracilidad de los puertos italianos y al glamour de los cafés parisinos. La delicadeza del toque transforma la guitarra en un arpa, pero su Orfeo, lejos de llevarnos a través de los sueños, despierta a la multitud al grito de “¡Viva la Catedral del Cante!”. En consecuencia, le siguen jaleos y palmas, que contrastan con una siguiente sección donde el sonido de la guitarra se amadera, asimilándose a una marimba.

El guitarrista Yerai Cortés. / Iván Urquizar

El silencio regresa. Lo rompe el sonido de una guitarra eléctrica. La música se va construyendo por capas en los altavoces. Los micros vuelven a su posición en el centro de las tablas. La luz se torna azul oscuro, y Yerai aparece, tímido, sentado en el suelo. En esta particular noche, solo el blanco lunar ilumina al artista. Yerai retoma el tema de Roto x ti, dedicándoselo, a modo de nana, a su más leal compañera. A ese cuerpo tallado en madera que sana cuando se toca con grandeza. Pues por su silencio llora de pena. A ambos, músico e instrumento, en su particular simbiosis, les corre la misma sangre por las venas. La música. Las voces de las rocieras retumban por toda la estancia. Los ecos resuenan, y entre el público, caen las lágrimas. La guitarra representa para Yerai a esa mujer sensual y cariñosa, objeto de amor y confianza. En ella está su hogar, donde siempre se siente a pesar de estar lejos de casa.

Al agotar la música, toda la multitud llena de aplausos y vítores el Mercado. Sobrecogido aún por la recepción de su obra, Yerai agradece al público: "Este es el templo del flamenco. Llevo viniendo desde los 16 años a observar, a acompañar al cante. Y ahora aquí, tocando. Muchas gracias por todo, La Unión”. Ese es Yerai Cortés. Un artista eterno, que deja su luz en el firmamento y su eco en la eternidad.