Cinco jóvenes murcianos conquistan el campeonato europeo de K-pop de NärCon en Suecia

El grupo murciano Fated ha logrado uno de los mayores éxitos internacionales para la escena del baile urbano regional al proclamarse vencedor del Campeonato Europeo de K-pop de NärCon, celebrado en Suecia, una de las competiciones de danza inspirada en el pop surcoreano con mayor prestigio del continente.

Tras su regreso, los cinco integrantes del grupo fueron recibidos este martes en el Ayuntamiento de Murcia por la concejala de Talento Joven y Espacios Públicos, Sofía López-Briones, quien les trasladó la felicitación institucional por un triunfo que sitúa a Murcia en el panorama europeo del K-pop.

El grupo está formado por Marta Sánchez, Sebastián Romero, Sara Merino, Claudia Barrios e Irene Peralt, quienes consiguieron imponerse al resto de participantes gracias a una actuación que destacó por su precisión técnica, sincronización y puesta en escena.

Un referente europeo del K-pop

El campeonato se celebró dentro de NärCon, el mayor festival de cultura japonesa, videojuegos y ocio alternativo de Suecia y uno de los encuentros de referencia en el norte de Europa. Cada verano reúne a miles de asistentes y acoge uno de los concursos europeos más reconocidos de dance cover de K-pop, una modalidad en la que los participantes recrean con la máxima fidelidad las coreografías de los grupos surcoreanos más populares.

La competición reúne habitualmente a formaciones procedentes de distintos países europeos, lo que convierte el triunfo de Fated en un reconocimiento de alcance internacional para el talento murciano.

Durante la recepción oficial celebrada en el Consistorio, la concejala Sofía López-Briones destacó "el talento, el esfuerzo y la dedicación" de los integrantes de Fated, subrayando que han conseguido llevar el nombre de Murcia "hasta lo más alto" en una competición de referencia europea.

El Ayuntamiento quiso reconocer así el trabajo de unos jóvenes que han logrado abrirse camino en una disciplina artística con un crecimiento constante en España y cuya exigencia combina técnica de danza, interpretación, coordinación grupal y una intensa preparación física.

Noticias relacionadas

El auge del fenómeno K-pop

El K-pop se ha convertido en la última década en un fenómeno cultural global que trasciende la música para abarcar también la danza, la moda y las artes visuales. En paralelo al éxito internacional de grupos como BTS, BLACKPINK o Stray Kids, han proliferado competiciones de dance cover en numerosos países europeos, donde miles de jóvenes reproducen las complejas coreografías características del género.