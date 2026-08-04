Arte urbano como seña de identidad en Caravaca de la Cruz

El Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz ha realizado en los últimos años una apuesta por el arte urbano, con artistas locales en unos casos y de proyección internacional en otros, aprovechando la reforma de espacios públicos y la creación de otros como Los Huertos del Vicario o un nuevo aparcamiento en el museo de la Fiesta.

En 2022, el consistorio completaba el proyecto de reforma del Complejo Deportivo Francisco Fernández Torralba con la creación de un gran mural, de cerca de cien metros de longitud, que decora el exterior de esta instalación municipal. Un trabajo obra de los caravaqueños Miriam Rubio y José Alberto López.

Caravaca de la Cruz quiere apostar por el arte urbano para embellecer y poner en valor espacios públicos del municipio. La última acción en esta materia ha sido promovida por el Ayuntamiento de la localidad con la creación de un nuevo mural, que ya luce terminado en el apeadero de autobuses de la avenida de Los Andenes-Gregorio Sánchez Romero, con diferentes y coloristas motivos, alusivos al patrimonio natural y monumental de Caravaca y a sus fiestas patronales de Moros, Cristianos y Caballos del Vino.

En el año 2024, Rubio y López realizaron otro trabajo en el apeadero de autobuses. De la avenida de Los Andenes-Gregorio Sánchez Romero, con diferentes y coloristas motivos, alusivos al patrimonio natural y monumental de Caravaca y a sus fiestas patronales de Moros, Cristianos y Caballos del Vino. Se unían a otros trabajos de artistas locales en el Pabellón de Archivel y en las casetas de la luz de distintos parques del municipio.

Ese mismo año llegó el salto con un artista internacional, Diego As, uno de los muralistas españoles de mayor proyección, que se alzó con el premio al ‘Mejor Grafiti del Mundo’ por la obra dedicada a Julio César en Lugo. La obra que desarrolló en Caravaca hace alusión a la leyenda de la aparición de la Vera Cruz, cobrando protagonismo en la composición uno de los querubines que la van a portar. El artista se salía de lo convencional para sorprender al peregrino que realiza el último tramo del camino. Una representación novedosa, adornada con un fondo de nueve celestiales, donde está la Cruz de Caravaca y más ángeles que acompañan al principal.

El siguiente mural en incorporarse al catálogo municipal fue en los Huertos del Vicario; se trata de una zona verde pública de más de 3.500 metros cuadrados ubicada en pleno casco histórico. Este espacio recupera una manzana históricamente degradada y abandonada (conocida como manzana ‘Europán’) para convertirla en un nuevo pulmón verde para el disfrute de vecinos y visitantes. En esta ocasión fue el artista murciano Carlos Callizo el encargado de embellecer y dar profundidad a este céntrico lugar del casco histórico, convertido en un referente de intervención urbana.

La obra, con una superficie aproximada de 45 metros cuadrados, está realizada con técnica acrílica mediante pintura ecológica especialmente diseñada para revestimientos exteriores y resistentes a la intemperie, aplicada a brocha, paletina o pincel, sin uso de aerosoles. La temática y composición se adaptan al entorno a modo de trampantojo, quedando plenamente integradas tanto en el paisaje como en la arquitectura urbana.

El mural representa una visión artística de la Torre de los Pastores de la Parroquia de la Concepción, junto a la vegetación característica de Los Huertos del Vicario, integrando así patrimonio, paisaje y entorno natural.

La intervención ha contado con un presupuesto de 9.700 euros y se enmarca en el `Programa de embellecimiento y puesta en valor del casco histórico’, incluido en el Plan de Sostenibilidad Turística de Destino ‘Camino a Caravaca’, cuyos objetivos principales pasan por mejorar los valores del paisaje urbano, revitalizar espacios degradados y contribuir a la habitabilidad y al atractivo turístico del centro histórico.

En marzo de este año, Caravaca convertía una fotografía histórica de los Caballos del Vino en un nuevo icono de arte urbano. La obra reproduce una de las primeras fotografías conservadas en el Archivo Histórico Municipal del festejo de los Caballos del Vino, convirtiendo una medianera urbana en un nuevo elemento de identidad cultural y atractivo turístico. El mural ocupa una superficie de unos 90 metros cuadrados y está siendo ejecutado por el artista Martzel Do Nascimento, de la empresa especializada Arte & Muralismo S.L., con una amplia trayectoria en intervenciones artísticas desarrolladas en ciudades como Madrid, Bilbao, Pamplona, Valladolid, Gipuzkoa o A Coruña.

La técnica empleada consiste en pintura acrílica ecológica de base acuosa para exteriores, especialmente resistente a la intemperie y a los agentes atmosféricos.

La propuesta artística realiza una reinterpretación de los Caballos del Vino a partir de una fotografía histórica tomada en la Corredera, probablemente durante la segunda mitad de la década de 1940. En ella aparece un caballo portador del vino destinado a la bendición, acompañado por varios caballistas ataviados con elementos característicos de la época y con las Bodegas Tudela como telón de fondo.

El último gran trabajo en incorporarse al catálogo municipal es una obra del artista cartagenero Kraser inspirada en la visita del rey Fernando ‘El Católico’ a la Vera Cruz; está ubicada en un nuevo parking disuasorio, junto al museo de la Fiesta.

El mural está dedicado a la visita que el rey Fernando ‘El Católico’ realizó a la ciudad para venerar la Vera Cruz en el año 1488. La obra ofrece una reinterpretación contemporánea de un episodio muy significativo de la historia local, integrando elementos simbólicos y recursos visuales propios del lenguaje artístico de Kraser. Su composición dialoga con el entorno monumental de la ciudad y contribuye a reforzar la identidad histórica de Caravaca a través del arte urbano.

Inicios del arte urbano

Aunque los inicios del arte urbano en Caravaca son muy anteriores, habría que retrotraerse hasta la década de los ochenta, cuando un grupo del colectivo El Jardinico, dirigido por el profesor de Historia Rafael Guerrero, realizó el primer mural de arte urbano en el municipio. En aquella primera ocasión fue el Guernica de Pablo Picasso en una pared próxima al IES San Juan de la Cruz. Al poco tiempo, el mismo grupo realizó otro mural contiguo; en esta ocasión se eligió Los fusilamientos del 3 de mayo en Madrid de Francisco de Goya. Ya en el nuevo siglo se completó el mural con otra pieza de arte abstracto y motivos alegóricos. Por desgracia, hoy en día esas obras han desaparecido del panorama municipal, tras las últimas rehabilitaciones del lugar donde se encontraban.

Ordenanza Municipal de Grafiti

El Pleno municipal aprobaba en 2021 una ordenanza que por primera vez regula la práctica del grafiti en el municipio como expresión artística urbana, una medida pionera que engloba diversas iniciativas y con la que también se sancionan las conductas incívicas.

La normativa municipal recoge numerosos aspectos, como la creación de un registro y carné del grafitero, un listado de espacios públicos y privados para su correcta utilización previa solicitud formal y la realización de concursos y encuentros que contribuyan a embellecer lugares urbanos degradados con un arte integrado en el entorno. Las sanciones para aquellos que no cumplan la normativa se corresponden con multas y trabajos a la sociedad, como puede ser su limpieza.

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A través de distintas iniciativas, la concejalía de Juventud está dando a conocer esta ordenanza entre la población joven, promoviendo el arte urbano como un concepto diferenciado de la pintada incívica que daña el mobiliario y afea el entorno.