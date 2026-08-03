Sergio Peris-Mencheta recibe el premio del Festival de San Javier

El actor, director y dramaturgo Sergio Peris-Mencheta ha recibido este domingo el Premio del 56 Festival Internacional de Teatro, Música y Danza de San Javier, concedido por unanimidad por el Pleno municipal en reconocimiento a su brillante trayectoria artística, su relevante contribución al teatro, el cine y la televisión, así como a su compromiso con la creación escénica contemporánea.

El reconocimiento se produjo tras la representación de Blaubeeren, la última obra dirigida por Peris-Mencheta y finalista del Premio Pulitzer, en el Auditorio Parque Almansa.

El galardón estrecha, además, el vínculo entre Peris-Mencheta y San Javier. Como el propio actor contó a La Opinión en una entrevista concedida hace unas semanas, buena parte de los recuerdos de su infancia están ligados a los veranos entre la Torre de la Horadada y la Ciudad del Aire. «Pasaba los veranos en esta zona, con mis primos». Una infancia bañada por el salitre del Mar Menor que también le dio las primeras pistas de lo que, años después, terminaría convirtiéndose en una trayectoria marcada por el éxito en el cine, la televisión y el teatro.

«Recuerdo especialmente una ocasión, con siete u ocho años, cuando vi La venganza de Don Mendo en el Auditorio Parque Almansa. Aquel teatro al aire libre me fascinó, porque hasta entonces ni siquiera sabía que existían espacios así», confesó el actor, evocando un recuerdo que este domingo cobraba un significado especial al regresar al mismo escenario convertido en uno de los grandes nombres de la escena.

Teatro comprometido

Escrita por Moisés Kaufman y Amanda Gronich, Blaubeeren parte de un hecho real: la llegada al Museo Conmemorativo del Holocausto de Estados Unidos de un álbum con fotografías inéditas de la Segunda Guerra Mundial que mostraban la vida cotidiana de los oficiales nazis encargados de administrar Auschwitz.

Durante la representación, el público del Festival de San Javier se enfrentó a la contradicción que supone contemplar una vida cotidiana y aparentemente feliz en perfecta convivencia con la atrocidad y la deshumanización que significó Auschwitz.

Una producción reconocida con el Premio Max 2026 al Mejor Diseño de Iluminación, concedido al creador jumillano Pedro Yagüe.

La trayectoria de Peris-Mencheta como director está marcada por la elección de historias en contacto directo con la realidad, tal y como explicó en este periódico: «Siempre he creído que todo teatro es político. Cuando decido dirigir un montaje es porque siento que la historia que quiero contar dialoga con el presente».

El Premio del Festival de San Javier reconoce precisamente esa forma de entender las artes escénicas: un teatro comprometido, capaz de emocionar sin renunciar a la reflexión y de tender puentes entre la memoria, la actualidad y el público.