Katarzyna Rogowicz: La eterna huella de Alicia desde el País de las Maravillas

«El gato se limitó a sonreír cuando la vio. Parecía cariñoso, pensó Alicia; de todos modos, tenía unas uñas larguísimas y muchos dientes afilados, por lo que consideró que debía tratarlo con respeto… -Gatito de Cheshire… Por favor, ¿podrías decirme qué camino tengo que seguir? -Eso depende bastante de adónde quieras llegar -dijo el gato»

Alicia en el País de las Maravillas, el libro de Charles Lutwidge Dodgson, Lewis Carroll, supone una alegoría sobre el paso de la infancia a la adolescencia, donde la lógica acabará imponiéndose a la fantasía y los sueños. Pero es, también, un sofisticado juego de paradojas y una divertida e irónica sátira a las convenciones sociales y al poder establecido. Aunque el propio autor ilustró el manuscrito, sería finalmente John Tenniel el autor de los cuarenta y dos grabados que iluminan el texto de la primera edición de 1865. Dibujos que son los que han servido de referencia para todos aquellos artistas –pintores, escritores y cineastas– que han buceado e indagado, posteriormente, en la estimulante y fantástica historia con la que Carroll homenajeó, haciéndola inmortal, a Alice, la hija del Decano de Oxford, Henry Liddell, y Lorina Hanna Reeve.

KATARZYNA ROGOWICZ / L. O.

Alicia recorre un mundo subterráneo y onírico, nos va mostrando sus recovecos, haciéndonos participar de sus inesperados encuentros, de las dificultades a sortear –y resolver–, de las opciones a elegir. Y, ya en la segunda parte de la historia: A través del espejo y lo que Alicia encontró allí –publicada en 1871–, del significado simbólico del espejo… Un conjunto de alegorías que nos hablan de autoconocimiento y autoafirmación, de la búsqueda de identidad, de los caminos a seguir para responder a una pregunta: ¿Quién soy yo? Que la protagonista de la historia se formulará en más de una ocasión a lo largo de la narración.

Esta Gata de Cheshire forma parte de Wonderland, la serie que, en un guiño a Lewis Carroll, realizó Katarzyna Rogowicz en 2013, y que se expuso en Espacio Pático de Murcia en diciembre de ese año, y en Moratalla y Molina de Segura en 2018. Constaba el proyecto de dibujos; monotipos; collages, a modo de cuadros tridimensionales con un carácter casi de esculturas, que incorporaban objetos, unas veces encontrados, otras creados por la artista. Incluso incluyó, como parte de la muestra, un libro de artista de tirada limitada a los cincuenta ejemplares, un mural, y algunas piezas con carácter de instalación: El charco de lágrimas o el Vestido de novia. La sombra de Alicia es tan alargada que señalaré, como curiosidad, que Wonderland fue título elegido para la retrospectiva de Annie Leibovitz en la Coruña en 2025.

Wonderland, y cada una de las obras que componen ese fascinante retablo, La gata de Cheshire incluida, supone una hibridación entre el mundo real y el mundo ficticio; entre el mundo onírico, que aflora en las páginas de la narración de Carroll –y en los dibujos de Tenniel–, con el recuerdo de las sensaciones y las experiencias vividas en la adolescencia por la propia Katarzyna. Aunque nos pudiese parecer que, con esta serie, la artista polaca ha seguido incursionando en una faceta muy reconocida de su trayectoria, como es la de ilustrar textos literarios; en esta ocasión Katarzyna se apropia, sin ambages ni subterfugios, de una historia, que pertenece ya al imaginario colectivo, para subvertir su significado y, de alguna forma, hacerla suya; convertida en vehículo capaz de exorcizar sus inquietudes y sus miedos.

El gato, aquel gato inspirado, casi con toda seguridad, en una escultura que, a modo de ménsula, decoraba la iglesia de ST Peter, en la localidad inglesa de Croft-on-Tees, donde el padre de Lewis Carroll había sido rector, se ha transformado en un personaje femenino. La inquietud que provoca ahora el gato –esta Gata de Cheshire– no es ya su capacidad de desaparecer y dejar flotando su sonrisa, ni sus alegres y divertidas bromas e incursiones filosóficas. No, es esta enigmática mirada –los ojos, tan habituales en la obra de Katarzyna, han ocupado el protagonismo que en la historia original correspondía a la sonrisa– que nos parece complaciente y que, simultáneamente, es capaz de poner en cuestión nuestras certezas. Una atractiva figura que oculta, apenas disimuladamente, su capacidad de defensa, en esas garras que asoman insinuadas bajo el vestido rojo, del que brota una gota de sangre, referencia explícita a ese sangrado propio del ciclo menstrual que indica el paso a la pubertad femenina.

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Sí, prestemos atención a ese gato, a esta Gata de Cheshire, cuando fijamente nos mire y nos plantee que los caminos a recorrer siempre estarán a expensas del punto de llegada al que queramos arribar. O, ¿acaso no es tan importante el proceso como el resultado en ese conjunto de acciones y productos, en ese sistema que hemos convenido en denominar arte?