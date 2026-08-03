Jaime Lorente y María Pagés ya forman parte de la historia del Cante de las Minas

La historia del Festival Internacional del Cante de las Minas sumó ayer dos nuevos nombres a su lista de grandes embajadores. La bailaora María Pagés y el actor murciano Jaime Lorente recibieron el Castillete de Oro, la máxima distinción honorífica que concede el certamen unionense, en reconocimiento a dos trayectorias que, desde disciplinas diferentes, han contribuido a proyectar el flamenco y la cultura española dentro y fuera de nuestras fronteras.

La entrega de los galardones, celebrada en la Casa del Piñón, reunió a dos perfiles muy distintos unidos por un mismo vínculo con el arte. En el caso de María Pagés, el festival reconoció una carrera dedicada a llevar el flamenco por los escenarios de todo el mundo y a convertir la danza en un lenguaje de reflexión y diálogo. La coreógrafa sevillana, Premio Princesa de Asturias de las Artes, Premio Nacional de Danza y Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, aseguró recibir el reconocimiento "como una niña pequeña". "Estoy disfrutando mucho porque el flamenco es universal, un arte imparable e indestructible", afirmó la artista, que también destacó la importancia histórica del certamen: "Todos los flamencos hemos querido estar aquí de alguna manera; este festival tiene un absoluto compromiso con el arte y su alma mira al pasado y al futuro".

Con más de dos décadas al frente de su propia compañía, Pagés ha construido un lenguaje propio que ha trascendido el flamenco tradicional y la ha llevado a colaborar con el cineasta Carlos Saura en películas como Carmen, El amor brujo o Flamenco.

Jaime Lorente: "Llevo Murcia por bandera"

El otro gran protagonista de la jornada fue Jaime Lorente, convertido en uno de los actores españoles con mayor proyección internacional gracias a series como La casa de papel o Élite. El festival quiso distinguir no solo su trayectoria interpretativa, sino también el vínculo permanente que mantiene con la Región de Murcia, territorio homenajeado en esta 65ª edición del certamen.

Visiblemente emocionado, Lorente agradeció un reconocimiento que, confesó, tiene un significado especial precisamente por llegar desde su tierra. "La pasión es lo que me mueve en todas mis facetas artísticas. Lo que más ilusión me hace de este reconocimiento es que venga desde la Región de Murcia, mi tierra, a la que siempre llevo por bandera", señaló durante su intervención.

El actor murciano Jaime Lorente con la insignia de el Cante de las Minas. / C.M.

El actor añadió que "recibir este Castillete me parece un honor enorme, una forma de permanecer para siempre en la historia del festival", reconociendo que, pese a no perseguir los premios, esta distinción "me ha hecho una ilusión enorme".

Arcángel cambia escenario por enseñanza

La programación del domingo también reservó un espacio para la transmisión del conocimiento. Apenas un día después de recoger su propio Castillete de Oro y de inaugurar las galas flamencas con Abecedario Flamenco, el cantaor Arcángel ofreció una masterclass en la que compartió con el público experiencias personales, aspectos técnicos del cante y reflexiones sobre una trayectoria que lo ha convertido en una de las voces imprescindibles del flamenco actual.

El encuentro permitió a aficionados y jóvenes artistas conocer de cerca el proceso creativo del onubense, en una de esas actividades paralelas que distinguen al Cante de las Minas por combinar espectáculo y formación.

Un momento durante la actuación del Ballet Español de la Comunidad de Madrid. / Cante de las Minas

La jornada se completó por la noche con la tercera Gala Flamenca en el Antiguo Mercado Público, donde el Ballet Español de la Comunidad de Madrid presentó Viaje al amor brujo, una propuesta inspirada en la obra de Manuel de Falla que combina danza española y flamenco desde una mirada contemporánea.

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Tras la gala, el festival volvió a prolongar la noche con una nueva Madrugá Flamenca en las Escuelas Graduadas, protagonizada por el guitarrista Ricardo Fernández del Moral, uno de los grandes referentes actuales de la guitarra flamenca, manteniendo vivo el ambiente del certamen hasta bien entrada la madrugada.