Ignacio Arellano: El tiempo y la memoria

Ignacio Arellano (Corella, 1956), catedrático de la Universidad de Navarra, investigador incansable de la literatura del Siglo de Oro, ha publicado en Sevilla (Renacimiento) su último libro de poesía, Cargado de mí. Nada aventurado resulta entrever en los excelentes poemas que componen este libro de tiempo y memoria que los clásicos áureos están presentes en muchas de las representaciones, bien con sus propias palabras, en un apasionante juego intertextual, bien con las líneas de pensamiento que marcaron el ascetismo y el desengaño de toda una época, algo que se respira en tantos versos de este libro y que inspira muchas de las ingeniosas soluciones de tantos excelentes poemas.

Domina Arellano la versificación con la delicadeza de quien ha sentido en el verso clásicos español la cadencia de su ritmo tantas veces hallado y reencontrado en los poemas de este libro. Imprime su propia personalidad a este relato de una existencia vinculada al amor, el amor de cada día, que es uno de los asuntos centrales del libro como lo es el tiempo y su fluir, el trascurrir de los días y la caminar por la vida que son también herederos de la mejor tradición áurea.

Si el libro tiene una personalidad propia y singular, esa la marca el autobiografismo que lo preside porque todos los poemas surgen de la vida y del vivir, desde la representación tan vitalista del amor hasta el epitafio, magistral, que cierra el poemario. El fluir barroco del tiempo y la memoria de su trascurso se encadenan en todos los poemas, mientras que las dos vivencias más importantes del autor, sus lecturas y sus aventuras por paisajes remotos, definen muchas de las representaciones y descubren tanto al poeta lector empedernido como al escritor andariego sin reposo.

Así surgen los paisajes y la naturaleza aprendida en la aventura del incansable trascurrir por los caminos de la exploración y de la convivencia humana comprometida, lejos de los ámbitos cotidianos, atravesando fronteras ya habituales en la poesía de Arellano: India, Colombia, Bolivia....

Interesa y mucho la trascendencia que se concede a la representación de la realidad enfrentada al sueño y a los sueños que, en reiteradas ocasiones, trastornan el mundo y devuelven a la realidad verdades insólitas. Entre el desvelo y el sueño surgen, desde las galerías del alma, espacios que revelan sentimientos y sensaciones que formarán parte del vitalismo total de este volumen tan intenso y tan cargado de vida.

Si la geografía del poeta se vincula a una toponimia sugeridora no es por otra razón de que el mundo y la vida del poeta así han forjado su existencia, que evocada, desde el tiempo y la memoria, adquiere intensidades que revelan un constante inquirirse sobre la propia realidad y su destino, sobre el tiempo que aún resta, y más aún sobre lo mucho que se ha vivido a través de los años. Ya el título del volumen lo avisa sin ambages: cargado de sí va el poeta y en sus alforjas, en sus poemas, no lleva sino fragmentos de existencia, diálogo con los clásicos redividos, como quería Azorín, para alcanzar una reflexión que revela los trabajos y los días que han forjado toda una trayectoria vital, siempre bien acompañado de sus maestros áureos y de algunos otros. Junto a ellos fue por los paisajes exóticos y con ellos alcanzó la plenitud de su vivir, y bueno es, muy bueno, que lo haya querido testimoniar en este libro tan repleto de intensidades.

Una de las riquezas de esta poesía vitalista es la demostración escrita de lo sano que es amar y vivir la literatura. El lector se sorprenderá si atiende especialmente los monólogos dramáticos en los que descubre a Petrarca enamorándose en Aviñón, a Miguel de Cervantes resignado, pero con amor propio y seguridad en su destino, y al Góngora final que ya ha vivido todo lo que ha vivido, pero orgulloso de haber sabido crear con sus palabras un fabuloso mundo de trasformación expresiva y de fantasía.

Vivir la literatura y entender su sentido es también labor en la que Arellano milita desde siempre y por muchos años. Y su poesía, intensa y muy íntima, no podía prescindir del mundo que fue su entorno natural durante toda una vida.

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Y así hasta llegar al epitafio que cierra el poemario en el que descubrimos, en efecto, al poeta cargado de sí yendo hacia el mar, como no podía ser de otro modo. Confesando lo que vivió, entre dichas, desdichas y felicidades imprevistas, pero proclamando que amó la vida y sus escollos. Final concluyente para un libro de poesía tan válido como rico en vivencias hermosamente retenidas y expresadas.