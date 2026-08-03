‘Hinotori, las alas del Fénix’ aterriza en San Javier de la mano de Yamato

Los tambores no solo marcan el ritmo, también hacen vibrar el cuerpo, aceleran el pulso y convierten el escenario en una experiencia física. Esa es la esencia de Yamato, The Drummers of Japan, una de las compañías de percusión japonesa más prestigiosas del mundo que llegará mañana al Auditorio Parque Almansa de San Javier con Hinotori, las alas del Fénix, dentro de la programación del Festival Internacional de Teatro, Música y Danza.

La cita comenzará a las 22.30 horas y acercará al público un espectáculo inspirado en el ave fénix como símbolo de renacimiento, resiliencia y esperanza, una metáfora que sirve de hilo conductor a una producción en la que la percusión tradicional japonesa se combina con una impactante puesta en escena.

Fundada en 1993 en la prefectura japonesa de Nara, Yamato se ha convertido en uno de los grandes referentes internacionales del taiko, la percusión tradicional japonesa. En estos más de treinta años ha ofrecido más de 4.800 actuaciones en 55 países, llevando su particular concepción del espectáculo a algunos de los principales teatros y festivales del mundo.

Su propuesta va mucho más allá de un concierto convencional. Sobre el escenario despliegan más de 40 tambores japoneses, cada uno con características sonoras propias. El más espectacular es el Odaiko, construido con el tronco de un árbol de más de 400 años, con cerca de dos metros de diámetro y alrededor de 500 kilos de peso.

Músicos y atletas sobre el escenario

La espectacularidad de Yamato reside tanto en la música como en el esfuerzo físico que exige cada representación. Sus integrantes mantienen un intenso entrenamiento para afrontar casi dos horas de actuación en las que la fuerza, la resistencia y la precisión resultan tan importantes como la interpretación musical.

No es casualidad que la propia compañía defina sus montajes como "música física". Cada golpe de tambor forma parte de una coreografía donde el movimiento del cuerpo tiene tanta importancia como el sonido, construyendo un lenguaje escénico en el que conviven potencia, delicadeza, humor y emoción.

Yamato interpretando ‘Hinotori, las alas del Fénix’. / Smedia

Su nuevo espectáculo, Hinotori, las alas del Fénix, toma como punto de partida la figura mitológica del ave fénix que renace de sus propias cenizas para reflexionar sobre la capacidad del ser humano para levantarse después de las dificultades.

El montaje combina grandes composiciones corales con momentos más íntimos, alternando explosiones de energía con pasajes de enorme sensibilidad, sin renunciar al humor que caracteriza muchas de las producciones de Yamato.

Una de las grandes citas internacionales del festival

La presencia de Yamato refuerza la dimensión internacional del Festival de San Javier con una propuesta que ha pasado durante este año por ciudades como Madrid y Barcelona antes de llegar a la Región de Murcia.

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Hinotori promete una experiencia escénica donde música, tradición japonesa, movimiento y emoción se funden en un montaje concebido para hacer vibrar al público mucho más allá del oído.