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Cartagena revive de noche la conspiración que cambió para siempre el rumbo del Imperio romano

Una visita teatralizada enfrenta a Nerón y Galba entre templos y ruinas durante todos los viernes de agosto

Cartagena Puerto de Culturas revive las intrigas del Imperio romano con la visita nocturna ‘Galba, el enemigo de Nerón’.

Cartagena Puerto de Culturas revive las intrigas del Imperio romano con la visita nocturna ‘Galba, el enemigo de Nerón’. / Ayto. de Cartagena

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Juanjo Raja

Juanjo Raja

Cartagena Puerto de Culturas se prepara para trasladar a sus visitantes casi dos mil años atrás, hasta uno de los momentos más convulsos de la historia romana: la conspiración que acabó con el gobierno del emperador Nerón. Lo hará con 'Galba, el enemigo de Nerón', una visita teatralizada nocturna que arrancará el próximo viernes, 7 de agosto, en el Museo del Foro Romano Molinete.

La propuesta, a cargo de la compañía Ditirambo Espectáculos, no se conforma con contar la historia: invita al público a formar parte de ella. Los asistentes recorrerán algunos de los rincones más emblemáticos del yacimiento (el Edificio del Atrio, el templo de Isis y la curia) acompañando a los personajes en un relato cargado de ambición, rituales y decisiones de estado que cambiaron para siempre el rumbo del Imperio romano.

Nerón y Galba, cara a cara

El reparto pone rostro a dos de los grandes protagonistas de aquel episodio histórico: José Antonio Ortas se mete en la piel de Nerón, mientras que Jesús Teatino da vida a Galba, el gobernador que se erigió como su gran enemigo y terminó precipitando su caída.

La actividad promete una experiencia distinta de visitar el patrimonio arqueológico cartagenero, aprovechando la atmósfera especial que adquiere el yacimiento cuando cae la noche y las ruinas romanas se transforman en escenario de intriga y poder.

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Fechas, horarios y precios

'Galba, el enemigo de Nerón' se representará todos los viernes de agosto, a las 21.00 horas. Las entradas tienen un precio de 15 euros (7 euros en su modalidad reducida) y pueden adquirirse a través de la web de Cartagena Puerto de Culturas, así como en los museos y centros de interpretación gestionados por la entidad.

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