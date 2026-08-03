Cartagena revive de noche la conspiración que cambió para siempre el rumbo del Imperio romano

Cartagena Puerto de Culturas se prepara para trasladar a sus visitantes casi dos mil años atrás, hasta uno de los momentos más convulsos de la historia romana: la conspiración que acabó con el gobierno del emperador Nerón. Lo hará con 'Galba, el enemigo de Nerón', una visita teatralizada nocturna que arrancará el próximo viernes, 7 de agosto, en el Museo del Foro Romano Molinete.

La propuesta, a cargo de la compañía Ditirambo Espectáculos, no se conforma con contar la historia: invita al público a formar parte de ella. Los asistentes recorrerán algunos de los rincones más emblemáticos del yacimiento (el Edificio del Atrio, el templo de Isis y la curia) acompañando a los personajes en un relato cargado de ambición, rituales y decisiones de estado que cambiaron para siempre el rumbo del Imperio romano.

Nerón y Galba, cara a cara

El reparto pone rostro a dos de los grandes protagonistas de aquel episodio histórico: José Antonio Ortas se mete en la piel de Nerón, mientras que Jesús Teatino da vida a Galba, el gobernador que se erigió como su gran enemigo y terminó precipitando su caída.

La actividad promete una experiencia distinta de visitar el patrimonio arqueológico cartagenero, aprovechando la atmósfera especial que adquiere el yacimiento cuando cae la noche y las ruinas romanas se transforman en escenario de intriga y poder.

Fechas, horarios y precios

'Galba, el enemigo de Nerón' se representará todos los viernes de agosto, a las 21.00 horas. Las entradas tienen un precio de 15 euros (7 euros en su modalidad reducida) y pueden adquirirse a través de la web de Cartagena Puerto de Culturas, así como en los museos y centros de interpretación gestionados por la entidad.